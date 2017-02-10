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Бабаев: обсуждение нового контракта с Тошичем отложили на весну

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев — о переговорах с «Динамо» по Панченко, Тошичем – по контракту и новом газоне на «Арене ЦСКА».