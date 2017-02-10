Бабаев: обсуждение нового контракта с Тошичем отложили на весну

ЦСКА, живущий в последнее время с затянутым поясом, не назовёшь главным ньюсмейкером этой зимой по части трансферов. Клуб не так давно ввёл в эксплуатацию новую арену, а потому задача по усилению состава для «армейцев» теперь осложняется не только переговорами с агентами и клубами. Основная миссия селекционеров ЦСКА – усиливаться с минимальными финансовыми затратами – осложняется ещё и максимальными задачами во внутреннем чемпионате. Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев в новом интервью рассказал «Чемпионату» об этой кропотливой работе.
— Трансферы зимой ещё могут быть, но в любом случае речь о бюджетных сделках, — начал Бабаев. – Работа будет вестись до последнего дня. Если ЦСКА удастся договориться с кем-либо на взаимовыгодных условиях – трансферы будут. Но пока без конкретики.
— Скромный трансферный бюджет ЦСКА – последствия строительства стадиона?
— Дело не только в расходах на арену, которые продолжает нести ЦСКА. Да, есть кредит, который необходимо гасить, есть затраты на эксплуатацию стадиона. Но если вы посмотрите — наши клубы стали гораздо внимательнее относиться к затратам. Разговоры о непростой финансовой ситуации применимы в России не только к ЦСКА. На остальных так же сказываются последствия кризиса и введение финансового фэйр-плей.
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— Увидим ли мы Кирилла Панченко в ЦСКА весной?
— Такая вероятность есть, мы находимся в постоянном контакте не только с Кириллом, но и с «Динамо». Очень многое зависит от позиции клуба. До сегодняшнего дня ЦСКА не получал письма о выкупе Панченко на специальных условиях.
— Значит, до полного решения ситуации осталось совсем немного?
— Опция первоочередного права выкупа прав на Кирилла действует для «Динамо» только в нынешнее трансферное окно, и чтобы о ней заявить, у них осталось две недели. Диалог продолжается.
— На какой стадии диалог с Тошичем о новом контракте?
— С Зораном договорились вернуться к этому вопросу чуть позже. Тошич долгое время служит ЦСКА верой и правдой. Для нас он давно уже свой — почти как братья Березуцкие. В вопросе контракта многое будет зависеть от финальной позиции игрока. Но я думаю, что неожиданностей ждать не стоит.
— Но ведь речь идёт о понижении зарплаты…
— Финансовый вопрос наверняка будет ставиться игроком во главу угла, а интерес к нему со стороны других клубов есть. Это переговоры, потому всё может случиться. Тем более что Тошичу уже не 20 лет. Мы с Зораном решили оставить это обсуждение на весну. До лета, когда кончится действующий контракт, ждать не планируем.
— Когда-то ЦСКА мог позволить себе платить миллионы за Витиньо и Марио Фернандеса. Эти времена ещё вернутся?
— Фернандеса и Витиньо ЦСКА приобретал при иной финансовой ситуации в целом. Плюс с тех пор появились другие нормативы УЕФА и РФС, которым необходимо следовать. Сегодня осуществлять трансферы суммой в 10 миллионов и больше – не совсем разумно в плане экономики. Потому ждать чего-то подобного в ближайшее время не приходится.
— Насколько Виктор Гончаренко доволен селекцией ЦСКА?
— У тренерского штаба есть удовлетворение как селекцией, так и работой на сборах. Острее всего этой зимой стоял вопрос с нападающим. Надеюсь, его мы решили, вернув Оланаре. Слава богу, здоровье у него в порядке, а дальше всё будет зависеть от того, насколько быстро Аарон наберёт форму. Также неплохо себя проявили молодые Чалов и Жемалетдинов. Хочется надеяться, что Ионов раскроется в новом ракурсе. Этот футболист уже доказывал, что на многое способен.
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— Как свою первую зиму пережил газон на «Арене ЦСКА»?
— Мы провели полную реновацию газона в декабре 2016 года. Сняли весь верхний слой и засеяли новую траву. Покрытие полностью новое. Надеюсь, в начале марта увидим газон минимум удовлетворительного состояния.