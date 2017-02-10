Не так, Сели. Ошибка вратаря лишила «Спартак» победы

в свою первую российскую зиму применяет авторский подход к работе команды. Главный тренер «Спартака» никогда в своей карьере не сталкивался с таким долгим межсезоньем, и пока его выбор методики выглядит скорее экспериментом. Это проявляется в тренировочном процессе — в команде назвали первый сбор в ОАЭ «полуотпускным», зато в Испании каждый из игроков отмечает интенсивность работы, после которой главное — успеть донести голову до подушки. Это проявляется и в игровой программе — редко когда за два месяца сборов команда проводит всего 5-6 спаррингов, делая между ними большие перерывы. Да, контрольные матчи редко информативнее обычных двусторонок, но важен факт — Каррера стремится работать по-своему.Игра с «Осиеком» стала для «Спартака» первой в самом коротком календарном месяце. Никаких вопросов задать она не могла, тем более не могла дать никаких ответов, но было интересно посмотреть, как меняется команда с большим количеством новичков. Каррера говорил, что в Испании «Спартак» будет работать над скоростью и интенсивностью — это означает высочайшие нагрузки, а потому матч с «Осиеком» можно было рассматривать исключительно с точки зрения организации атакующих действий. Исходя из имени и класса соперника, было понятно, что просмотреть в действии работу по организации обороны не удастся. За первый тайм у хорватов в итоге была всего одна потенциально опасная атака — после углового «Спартака» двое нападающих «Осиека» совершили побег, но не разобрались и создали офсайд.Первые 15 минут стоило смотреть только ради штрафного от. Мяч после удара голландца с 27 метров летел долго и красиво, но ударился в перекладину. Это так и осталось самым зрелищным моментом первых 45 минут, и официальный твиттер «Спартака» в лаконичном сообщении перечислил примерно все интересное, что произошло за тайм.Тем не менее, с игровой точки зрения обратить внимание стоило на две вещи. Первое: глубокое расположение двух опорных полузащитников, нетипичное для игр против соперников, которые по большей части обороняются. За счет искусственно создаваемого разрыва в линиях красно-белые получали большую буферную зону в центре, куда смещались оба номинальных крайних полузащитника. Второй момент является продолжением первого. Каррера выставил в основе четырех защитников, способных сыграть в центре обороны, и двое крайних — Джикия и Маурисио — закрывали по ситуации весь фланг, играя максимально близко к боковым линиям — так старается играть сборная Германии. В сумме два этих фактора дают максимальное средоточие игроков в красных майках у чужой штрафной по центру, что практически вынуждает играть вразрез как можно чаще. На 20-й минуте случился самый показательный эпизод: номинально привязанный к флангу Джано вспорол оборону хорватов передачей-шампуром, и Зе Луиш, восстановившийся после повреждения, получил возможность забить из открытого положения. Но не забил.Однако сразу после перерыва «Спартак» забил именно так, как и пытался — пас вразрез нашел в штрафной Промеса, который вторым касанием пробил мимо вратаря. 1:0, и главное в этом эпизоде то, что результативным стало отрабатываемое действие — команда получила доказательство, что идет по правильному пути.В перерыве Каррера выпустили перешел на более классический вариант обороны — «Осиек» при таком составе красно-белых получил больше свободы. Во-первых, у «Спартака» стали провисать фланги, откуда пошли опасные подачи, во-вторых, стали сказываться нагрузки — минуты с 70-й игроки московской команды, которые начинали матч в старте выглядели просто вареными. Все в сумме увеличивало вероятность ответного гола, и он случился уже в самом конце., проведший в целом солидный матч и пару раз реально выручивший, пропустил легким прямым ударом со штрафного в ближний угол. Хорват с забавной фамилией Лопа, похоже, не слишком рассчитывал на успех, но Селихов сам закинул мяч в ворота. Винить вратаря за ошибку и драматизировать ее не стоит — дело в отсутствии концентрации, с которым ты неизбежно заканчиваешь матч под нагрузками.Игроки «Спартака» о возможности таких ошибок предупреждали с начала сбора. Пока они допустимы. До конца зимнего эксперимента Карреры еще месяц.