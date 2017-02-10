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175 лет назад 2016
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«Спартак» — «Осиек» — 1:1
Фото: spartak.com
Текст: Антон Михашенок

Не так, Сели. Ошибка вратаря лишила «Спартак» победы

Загруженный по полной программе «Спартак» не сумел обыграть «Осиек», но трагедии из этого делать не стоит.
10 февраля 2017, пятница. 21:45. Футбол
Массимо Каррера в свою первую российскую зиму применяет авторский подход к работе команды. Главный тренер «Спартака» никогда в своей карьере не сталкивался с таким долгим межсезоньем, и пока его выбор методики выглядит скорее экспериментом. Это проявляется в тренировочном процессе — в команде назвали первый сбор в ОАЭ «полуотпускным», зато в Испании каждый из игроков отмечает интенсивность работы, после которой главное — успеть донести голову до подушки. Это проявляется и в игровой программе — редко когда за два месяца сборов команда проводит всего 5-6 спаррингов, делая между ними большие перерывы. Да, контрольные матчи редко информативнее обычных двусторонок, но важен факт — Каррера стремится работать по-своему.
Товарищеские матчи (клубы)
10 февраля 2017, пятница. 19:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
1 : 1
Осиек
Осиек, Хорватия
1:0 – Промес – 49, 1:1 – Лёпа – 88

Игра с «Осиеком» стала для «Спартака» первой в самом коротком календарном месяце. Никаких вопросов задать она не могла, тем более не могла дать никаких ответов, но было интересно посмотреть, как меняется команда с большим количеством новичков. Каррера говорил, что в Испании «Спартак» будет работать над скоростью и интенсивностью — это означает высочайшие нагрузки, а потому матч с «Осиеком» можно было рассматривать исключительно с точки зрения организации атакующих действий. Исходя из имени и класса соперника, было понятно, что просмотреть в действии работу по организации обороны не удастся. За первый тайм у хорватов в итоге была всего одна потенциально опасная атака — после углового «Спартака» двое нападающих «Осиека» совершили побег, но не разобрались и создали офсайд.

Первые 15 минут стоило смотреть только ради штрафного от Квинси Промеса. Мяч после удара голландца с 27 метров летел долго и красиво, но ударился в перекладину. Это так и осталось самым зрелищным моментом первых 45 минут, и официальный твиттер «Спартака» в лаконичном сообщении перечислил примерно все интересное, что произошло за тайм.


Тем не менее, с игровой точки зрения обратить внимание стоило на две вещи. Первое: глубокое расположение двух опорных полузащитников, нетипичное для игр против соперников, которые по большей части обороняются. За счет искусственно создаваемого разрыва в линиях красно-белые получали большую буферную зону в центре, куда смещались оба номинальных крайних полузащитника. Второй момент является продолжением первого. Каррера выставил в основе четырех защитников, способных сыграть в центре обороны, и двое крайних — Джикия и Маурисио — закрывали по ситуации весь фланг, играя максимально близко к боковым линиям — так старается играть сборная Германии Йоахима Лева. В сумме два этих фактора дают максимальное средоточие игроков в красных майках у чужой штрафной по центру, что практически вынуждает играть вразрез как можно чаще. На 20-й минуте случился самый показательный эпизод: номинально привязанный к флангу Джано вспорол оборону хорватов передачей-шампуром, и Зе Луиш, восстановившийся после повреждения, получил возможность забить из открытого положения. Но не забил.

Однако сразу после перерыва «Спартак» забил именно так, как и пытался — пас вразрез нашел в штрафной Промеса, который вторым касанием пробил мимо вратаря. 1:0, и главное в этом эпизоде то, что результативным стало отрабатываемое действие — команда получила доказательство, что идет по правильному пути.

В перерыве Каррера выпустил Андрея Ещенко и перешел на более классический вариант обороны — «Осиек» при таком составе красно-белых получил больше свободы. Во-первых, у «Спартака» стали провисать фланги, откуда пошли опасные подачи, во-вторых, стали сказываться нагрузки — минуты с 70-й игроки московской команды, которые начинали матч в старте выглядели просто вареными. Все в сумме увеличивало вероятность ответного гола, и он случился уже в самом конце. Александр Селихов, проведший в целом солидный матч и пару раз реально выручивший, пропустил легким прямым ударом со штрафного в ближний угол. Хорват с забавной фамилией Лопа, похоже, не слишком рассчитывал на успех, но Селихов сам закинул мяч в ворота. Винить вратаря за ошибку и драматизировать ее не стоит — дело в отсутствии концентрации, с которым ты неизбежно заканчиваешь матч под нагрузками.

Игроки «Спартака» о возможности таких ошибок предупреждали с начала сбора. Пока они допустимы. До конца зимнего эксперимента Карреры еще месяц.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак Александр Селихов Массимо Каррера
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10 февраля 2017, пятница
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