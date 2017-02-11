Роналду — лучший легионер АПЛ. Обзор дня

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге 100 лучших легионеров в истории английской Премьер-лиги по версии британского издания FourFourTwo. Португалец выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, выиграв пять раз чемпионат Англии, один раз — Лигу чемпионов, а также завоевал свой первый «Золотой мяч».Второе место в рейтинге занял экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри, третье — бывший нападающий «Лидс Юнайтед» и «МЮ» Эрик Кантона. В десятку также попали Деннис Бергкамп («Арсенал»), Дидье Дрогба («Челси»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Джанфранко Дзола («Челси»), Патрик Виера («Арсенал», «МС»), Петер Шмейхель («МЮ», «МС», «Астон Вилла») и Давид Жинола («Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Астон Вилла», «Эвертон»).В рейтинге есть два россиянина. 91-е место досталось бывшему форварду «Арсенала» Андрею Аршавину, а 98-е — Андрею Канчельскису, выступавшему за «МЮ», «МС», «Эвертон» и «Саутгемптон».«Спартак» сыграл вничью с третьей командой Хорватии «Осиек» в товарищеском матче, состоявшемся в Испании. Счёт в поединке открыл полузащитник красно-белых Квинси Промес, который на 49-й минуте с разворота нанёс точный удар в дальний угол ворот соперника. Хорваты смогли отыграться на 88-й минуте — Дмитрий Лёпа несильно пробил со штрафного в нижний угол, и Александр Селихов не смог поймать мокрый мяч.Ранее московская команда обыграла словацкую «Жилину» (5:1) и датский «Копенгаген» (2:1).В расписании красно-белых значатся ещё четыре контрольных матча: с казанским «Рубином» (13 февраля), «Олесунном» (16 февраля), «Сарпсборгом 08» (26 февраля) и «Волеренгой» (28 февраля). Последние три клуба выступают в Норвегии.Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков продолжит карьеру в «Оренбурге», сообщает пресс-служба питерского клуба. 30-летний российский футболист до июня 2017 года будет выступать на правах аренды в «Оренбурге».Михаил является воспитанником «Зенита», в составе которого он провёл 16 официальных матчей во всех турнирах. В нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги Кержаков отыграл за команду из Санкт-Петербурга шесть матчей (11 раз оставался в запасе), пропустил пять голов и совершил семь сейвов.Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук принял решение завершить игровую карьеру.«Не ищу никаких клубов и спокойно завершил свои футбольные выступления. Сейчас решил взять время на отпуск, переосмысление того, что происходит, и нового статуса в своей жизни. В ближайшее время на все свои вопросы дам ответы.На данный момент больше предложений о тренерской работе. Не жду предложений продолжить карьеру игрока, ведь почти на 100% уверен, что прекращаю свои выступления на футбольном поле. Буду помогать молодым игрокам добиваться успеха», — приводит слова Тимощука Sportarena.com.Последним клубом в карьере Анатолия был казахстанский «Кайрат», который футболист покинул в ноябре 2016 года после окончания срока действия контракта. За свою карьеру хавбек также выступал за «Волынь», «Шахтёр», «Зенит» и «Баварию». На счету Тимощука 144 матча за сборную Украины и четыре забитых гола.Как стало известно «Чемпионату», в сфере интересов «Краснодара» находится колумбийский полузащитник Оскар Эступиньян, права на которого принадлежат «Онсе Кальдас».Также интерес к 20-летнему игроку проявляют несколько португальских клубов, располагающихся в середине таблицы Примейры. «Онсе Кальдас», выступающий в чемпионате Колумбии, запросил за футболиста € 2,4 млн.В прошлом сезоне Эступиньян принял участие в 6 матчах за «Онсе Кальдас» и забил 2 гола. Оскар может сыграть как на позиции атакующего полузащитника, так и центрфорварда.Трансферное окно в России закрывается 24 февраля.Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Иван Новосельцев полностью восстановился после микроповреждения и вчера приступил к полноценным тренировкам. По рекомендации врачей футболист остался в Санкт-Петербурге, где ещё несколько дней продолжит работать по индивидуальной программе.К команде Новосельцев присоединится 17 февраля, сразу после выездного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом». Сегодня «Зенит» отправился на сборы в Бельгию.