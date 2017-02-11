Красота дня. Девушка при Деле — кто вдохновляет Алли на подвиги

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли снова восхищает всю Англию. В прошлом сезоне он сенсационно ворвался в АПЛ, став главным открытием чемпионата. В этом 20-летний креативщик подтверждает свой уровень, ведя «Тоттенхэм» к победам. Вчера Деле признали лучшим игроком АПЛ в январе.
Но не только этот месяц был прекрасным в жизни Алли. Любой другой приносит радость, потому что рядом с ним…
Сногсшибательная модель Руди Мэй. Ей всего 21 (на год старше Деле), но к этому возрасту она уже успела стать исключительно популярной.
Мэй специализируется на съёмках в нижнем белье, а недавно подписала контракт с аdidas. Так что и спортивная тематика ей близка.
Руди постоянно следует за своим возлюбленным. Конечно, графики супермодели и звезды АПЛ не всегда совпадают, но, тем не менее, Мэй болела за Алли во Франции. В том числе была и на печально известном для англичан матче против Исландии.
Естественно, как и у почти любой модели, её «инстаграм» наполнен фотографиями повышенной степени эротизма. Вот, например, одна из таких:
С Деле Алли Мэй начала встречаться в апреле 2016-го. Ясное дело, что познакомилась парочка на вечеринке в одном из модных клубов Лондона.
Руби очень любит не только богатых спортсменов, но и лошадей. Потому можно увидеть даже чёрно-белую фотографию в её социальной сети.
Смена имиджа Мэй тоже не чужда. Совсем недавно она была брюнеткой, и, например, делала такой макияж во время одной из фотосессий.
В Лондоне всегда популярна классика. Неизвестно, нравится ли такой наряд Алли, но и в нём Мэй смотрится вполне органично.