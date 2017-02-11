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175 лет назад 2016
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Садио Мане
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

«Я всегда улыбаюсь, как Роналдиньо». Без него тонул «Ливерпуль»

В январе Садио Мане уехал на Кубок Африки – и весь мир узнал, насколько «Ливерпуль» зависим от своего движка.
11 февраля 2017, суббота. 13:00. Футбол
Одного матча Садио Мане хватило, чтобы очаровать болельщиков «Ливерпуля» и… расстроить Юргена Клоппа. Мане электричкой пролетел по правому флангу, обыграл защитника, шикарным ударом закинул мяч в угол, а потом побежал праздновать к Клоппу – немец хотел забрать Мане ещё в дортмундскую «Боруссию», но трансфер сорвался и Садио успел слегка загрустить. Это был четвёртый гол «Ливерпуля» на «Эмирейтс», но потом «Арсенал» забил два, обеспечил Клоппу нервы и тренер говорил после матча: «Я знал, что не должен был праздновать четвёртый мяч, но было слишком поздно – Мане уже запрыгнул мне на спину». Это ещё хорошо, что в толчее Клоппу не сломали очки, иначе сенегалец был бы приговорён.

36 млн евро, заплаченные за Мане, считали спорной тратой: в «Саутгемптоне» Садио успел сделать самый быстрый хет-трик в истории АПЛ, потом забивал три «Манчестер Сити», но отчасти портил резюме дисциплинарными проблемами. Дважды Мане опаздывал на предматчевую установку у Рональда Кумана, а с его строгой дисциплиной это было самоубийством – однажды Куман отстранил сенегальца как раз от матча с «Ливерпулем». Все, кто критиковал покупку Мане, не учитывали одного – его желал видеть Юрген Клопп.

«Не стоит о чём-то думать, если тебя приглашает большой клуб, вроде «Ливерпуля», потому что иначе это начинает приводить в смятение. Я чётко знал, что перехожу в команду, которая хотела меня заполучить, и к тренеру, который меня знает», – говорит Мане. Клопп вёл Садио ещё с Зальцбурга, сенегалец прилетал к Юргену на деловую встречу в Дортмунд, но тогда «Ред Булл» заломил слишком большие деньги за Мане. Снова упустить игрока, идеально подходящего под игровую модель, The Normal One не мог.
Важность Мане для «Ливерпуля» подчёркивает один факт: когда Садио вылетел с Кубка Африки, клуб прислал в Габон личный самолёт, чтобы Мане успел вернуться к календарному матчу с «Челси».

«Садио приносит в нашу игру ширину, создаёт свободное пространство для партнёров», – описывает его миссию в «Ливерпуле» Клопп. На самом деле его роль важнее: Мане не только создаёт пространство, он ещё и находит его, врывается в свободные зоны. Лучшим бомбардиром красных Мане стал как раз за счёт умения искать пространство – вот эпизод, где Садио открывается и готовится пробить из dangerzone: двоих защитников стянул на себя Коутиньо, одного забрал Фирмино, у Мане появился громадный свободный прямоугольник. В этой контратаке Садио даже не пробил по воротам, но нашёл позицию очень удачно.

Важность Мане для «Ливерпуля» подчёркивает один факт: когда Садио вылетел с Кубка Африки, клуб прислал в Габон личный самолёт, чтобы Мане успел вернуться к календарному матчу с «Челси». Месяц, потраченный сенегальцем на турнир Чёрного континента, оказался чёрным и для Мане, и для «Ливерпуля». Садио вдохновенно отыграл групповой этап, но в четвертьфинале против Камеруна не забил решающий пенальти, рыдал – его успокаивали всей командой. А в отсутствие главного движка горел «Ливерпуль», чьё 6-очковое отставание от «Челси» трансформировалось в 13-очковое.


Проблема красных после Кубка Африки стала очевидной: «Ливерпуль» зависим от атакующей четвёрки Коутиньо – Фирмино – Мане – Лаллана (именно четвёрки, с Лалланой, тоже умеющим находить свободное пространство). Без сенегальца Клопп старался решить проблему переводом Адама Лалланы на правое крыло атаки, но ход не оправдался. Во-первых, в центр вместо Адама вышел Эмре Джан, плохо нагружающий атакующую тройку передачами; во-вторых, контратаки стали менее эффективными, а в большинстве матчей «Ливерпуля» это был важный элемент плана.

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Мане удивительно быстро стал ключевым игроком красных, получив привычную роль и оставшись в привычной среде жизни. Сейчас Садио Мане живёт неподалёку от центра Ливерпуля вместе со своей подругой, одобряет местную дождливую погоду и еду, которая не всем по нраву, и почти идеально говорит по-английски – помогли еженедельные занятия с учителем в «Саутгемптоне». 10 лет назад в его жизни была цветочная деревушка Седиу на юге Сенегала, пыль, песок и мяч – Мане с трёх лет играл везде. «Я играл на дороге, буквально везде, где мог», – вспоминает Садио.
В Зальцбурге сенегальца ждал Рогер Шмидт – тренер, повлиявший на Садио сильнее, чем кто-либо ещё.

У него религиозная семья, папа – имам в местной мечети. Родители долго не желали слышать про футбол: закончи школу, тогда и поговорим. Садио прогуливал школу, чтобы погонять мяч по деревенской пыли, всё время уходило на футбол, как рассказывал Мане в интервью Daily Mail, не хватало времени даже на душ. «Вот будут деньги, тогда и начну мыться», – говорил тогда Мане.

Когда Садио исполнилось 15 лет, родители всё-таки сдались, а дядя повёз Мане в Дакар, на просмотр в местную академию. Туда приехала толпа мальчишек, всех разбивали на команды, а тренер, отбиравший лучших, удивлялся, в каком состоянии приехал Мане: «Ты пришёл на просмотр? В этих бутсах? Посмотри на них, как ты сможешь в них играть? А шорты? У тебя даже нет футбольных шорт?». На Садио были рваные, пыльные бутсы и потрёпанные шорты, но кого это волновало, когда Мане в двусторонках начал всех разрывать?


«Садио был внимательным и очень мудрым мальчиком, – вспоминает Мади Туре, его тренер в академии Generation Foot, которая дала дорогу в большой футбол Паписсу Сиссе и Диафра Сако. – Садио учился быстрее, чем все остальные, и делал то, чего не умеют Месси и Неймар: никогда не останавливал и не замедлял свой рост». Из академии Мане попал во французский «Метц», с которым было дружественное соглашение. В нём он так хотел закрепиться, что после первых матчей, когда играл с болью, ложился под капельницу. Он тосковал по дому, по сёстрам и родителям, но не возвращаться же после всех уговоров.
Пока не поздно, улыбчивый сенегалец должен спасать Клоппа и «Ливерпуль» от очередного сезона перечёркнутых надежд.

Мане выстрелил на Олимпиаде-2012, его вели «Марсель», «Бордо» и клубы АПЛ, ожидавшие подходящего процента матчей за главную сборную Сенегала, но агент Садио увёз игрока в австрийский «Ред Булл». Журналисты писали, что Мане кинули, однако в Зальцбурге сенегальца ждал Рогер Шмидт – тренер, повлиявший на Садио сильнее, чем кто-либо ещё. «Он оказал большое влияние на мою карьеру, потому что верил в меня и научил меня многому. При Шмидте я узнал многое о тактике и игровых возможностях», – отмечает Мане. Уроки Шмидта не прошли даром: Рогер вдохновлялся стилем «Боруссии» Клоппа, перенимал идеи его команды, так что Мане, по сути, адаптировался к футболу Клоппа уже тогда, в Австрии.

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Из-за футбола Мане рыдал лишь однажды, в Габоне. Привычнее видеть его улыбчивым: «Я всегда улыбаюсь и шучу на тренировках, стараюсь получать удовольствие от футбола. Мой идол – Роналдиньо, я всегда пытался подражать ему». если не считать прогулы в школе и пропуски установок Кумана, у Мане идеальное портфолио, не подкопаешься: он ведёт спокойную жизнь, не мелькает в жёлтых изданиях, никогда в жизни не пил алкоголь. Свой дом в Дакаре Садио Мане оставил родителям, а папе дал деньги на реконструкцию мечети.

Отдать часть себя Мане теперь должен «Ливерпулю» – пока не поздно, улыбчивый сенегалец должен спасать Клоппа и «Ливерпуль» от очередного сезона перечёркнутых надежд.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ливерпуль Садио Мане Юрген Клопп
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