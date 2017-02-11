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175 лет назад 2016
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Александр и Михаил Кержаковы
Фото: РИА Новости
Текст: Олег Лысенко

«Зенит» – без петербуржцев. Почему клуб не дорожит воспитанниками

Коренных петербуржцев в первом составе «Зенита» уже нет. Ближайшим летом может не остаться даже уроженцев Ленинградской области.
11 февраля 2017, суббота. 15:00. Футбол
Михаил Кержаков пополнил состав «Оренбурга». Будничная, на первый взгляд, новость. Из четвёрки вратарей «Зенита» он получил меньше всех игрового времени на сборах в Эмиратах и Испании и, наверное, был внутренне готов к очередной аренде. Предлагаю взглянуть на пятничное известие с другого ракурса: одним уроженцем Ленинградской области в главной команде этой самой области стало меньше. Примерно через четыре месяца в «Зените» может не остаться вовсе местных воспитанников.

Собственно, петербуржцев в первой команде клуба уже нет. Последним был Вячеслав Малафеев, прошлым летом распростившийся с большим футболом. Братья Кержаковы, как и Павел Могилевец, небезосновательно считающиеся своими в сине-бело-голубом сообществе, появились на свет в небольшом городе Кингисепп, в 130 километрах от Петербурга. Один из троицы уже ушёл. Двое других близки к этому.

Рыжеволосый хавбек сам не горит желанием оставаться в «Зените» и, похоже, считает месяцы до истечения контракта. Продлевать его, по информации СМИ, Могилевец не захотел, и его можно понять. Зачем, с какой целью «Зенит» выдёргивал Павла из «Ростова», так и осталось загадкой. В то время как дончане сражались с «Атлетико» да «Баварией», Могилевец тосковал на питерской лавке. За целое полугодие Мирча Луческу выделил талантливому хавбеку аж… 20 минут в игре против дебютанта чемпионата «Оренбурга». Ещё 12 матчей (10 в РФПЛ, 2 в Лиге Европы) он целиком отсидел в запасе. Желание человека в 24 года быть активным участником процесса, а не пассивным зрителем справедливо и легко объяснимо. Успешный сезон в «Ростове» определённо повысил самооценку Павла. Равно как и вызовы в сборную.

У старшего Кержакова ситуация иная. Лучший снайпер в истории клуба не скрывает желания продлить игроцкую жизнь. Но встретит ли оно понимание у тренера — большой вопрос. Оснований для оптимизма у Александра немного. Он и осенью-то довольствовался крохами игрового времени: после первого тура в стартовом составе больше не появлялся. А уж после пропуска по состоянию здоровья половины межсезонного цикла ещё больше отдалился от основы. На бельгийский мини-сбор перед «Андерлехтом» Луческу ветерана не взял. Следовательно весной Кержу придётся очень сильно постараться, чтобы наработать на новый контракт. Действующий истекает в июне.
В то время как дончане сражались с «Атлетико» да «Баварией», Могилевец тосковал на питерской лавке.

Для клуба-однодневки, без истории и традиций, такая ситуация, возможно, была бы в порядке вещей. Но в городе на Неве к своим воспитанникам всегда относились с особой теплотой и трепетом. И, надо сказать, небезосновательно.

>>> 10 самых крутых воспитанников «Зенита»

Знаете, сколько ленинградцев входило в первый чемпионский состав «Зенита», образца 1984 года? 15! В том числе лучшие бомбардиры Желудков и Клементьев. Ещё двое, Герасимов и Ларионов, представляли Ленобласть. Из 22 человек, выпускавшихся Павлом Садыриным на поле, только пятеро были иногородними.

Скажете, другие времена, иной политический строй и финансовые возможности? Нелепо спорить. Тогда вот вам другой пример. «Зенит» 2008 года, поры наивысшего расцвета команды. Финансовые возможности позволяли клубу купить буквально любого понравившегося исполнителя, по крайней мере, с территории бывшего Союза, и рекордный трансфер капитана «Шахтёра» Тимощука это подтвердил. Тем не менее на ключевых позициях в команде оставались свои кадры: ленинградцы и воспитанники «Смены» Малафеев, Денисов, Радимов, Аршавин. Большие надежды подавал кингисеппец Ионов. Этот список мог быть даже длиннее, вернись пораньше в родную обитель Быстров с Кержаковым. Но и без них процент своих воспитанников в клубе был удивительно по нынешним временам высок.


В дальнейшем он, к сожалению, неуклонно сокращался – вопреки серьёзным инвестициям клуба в собственную школу. Почти восемь лет прошло после преобразования «Смены» в академию «Зенита», а её лучшие люди играют где угодно, только не в первой команде клуба. Алексей Евсеев, дважды лучший бомбардир «Зенита-2» в ПФЛ, по сей день бегает в дубле. Там же получает игровую практику его тёзка Гасилин: командировка в «Шальке» статуса нападающего в родном клубе не изменила. Рамиль Шейдаев для «Зенита» — как и для сборной России – и вовсе отрезанный ломоть.

Понятно, что задачи клуба растут, соответствовать им всё сложнее. Но сам же «Зенит» и ставит этот тезис под сомнение – своей трансферной политикой в последнее время. Обладай все пришлые футболисты квалификацией Халка или хотя бы Кришито, вопросов к селекции не возникло бы. Высокие цели – прежде всего в Лиге чемпионов – предполагают серьёзные расходы. Но когда команда черпает ресурсы в средних командах РФПЛ, вроде «Крыльев Советов» или «Уфы», это не может не вызывать удивления. Стало быть, собственный «продукт» совсем никудышного качества?..
Даже в «Реале», испокон веков скупавшем лучших мастеров мяча по всему миру во имя грандиозных побед, есть пара уроженцев Мадрида – Карвахаль и Мората.

Предвижу вопрос: много ли местных в передовых клубах Европы? Вы знаете, где как. В «Баварии», допустим, три делегата одноимённой земли в авторитете – капитан Лам, бомбардир Мюллер, защитник Бадштубер. Все трое – члены «бундесманшафт». В «Атлетико» – четыре уроженца Мадрида и ближайших пригородов, включая капитана Габи и снайпера Торреса. В «Барселоне» — шесть каталонцев, самые видные из которых Пике, Альба и Бускетс.

Даже в «Реале», испокон веков скупавшем лучших мастеров мяча по всему миру во имя грандиозных побед, есть пара уроженцев Мадрида – Карвахаль и Мората. А в «Зените» питерцев нет. Объяснять этот парадокс мифическими турнирными задачами – значит заниматься самообманом. Таланты есть, их не может не быть, просто возиться с ними кому-то некогда или просто неохота. И это не только Петербурга, а всей России беда, за очень редким исключением.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Александр Кержаков Вячеслав Малафеев Мирча Луческу Михаил Кержаков Павел Могилевец
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