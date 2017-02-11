Три причины, почему Кубок ФНЛ — особый турнир

1. Всегда есть шанс, что здесь кто-то раскроется
Тренеры по-разному относятся к Кубку ФНЛ. Некоторые считают его важным этапом формирования состава на вторую часть сезона и отрабатывают игровые связи, другие, как Александр Григорян, работавший со «СКА-Энергией», не стремятся форсировать события и выпускают смешанные составы (возможно, по этой причине Хабаровск в 17 своих матчах выиграл всего трижды). Кубок ФНЛ остаётся турниром в турнире: он важнее обычных товарищеских матчей для команд первого дивизиона, но здесь можно делать то, что в сезоне, увы, допускается крайне редко, — экспериментировать с составом. Здесь дают шанс проявить себя молодым или только приобретённым/взятым в аренду игрокам («Крылья Советов» вообще сделали ставку на молодёжь), поэтому для них турнир всегда важен.
Здесь дают шанс проявить себя молодым или только приобретённым/взятым в аренду игрокам, поэтому для них турнир всегда важен.
Яркий пример футболиста, который получил возможность раскрыться через Кубок ФНЛ — Сергей Ткачев, который в 2012-м был отдан в аренду «Уралу». Не факт, что через обычные контрольные матчи арендованный Ткачев сумел бы пробиться в состав команды — в этом и есть относительная уникальность межсезонья в первом дивизионе, стабилизирующая общую кособокость в оценке тренерами игроков. Но Ткачев сыграл здорово, а что было дальше, вы знаете — через год он оказался в московском «Локомотиве». На этот пример нужно ориентироваться, всем, кому место в составе команд ФНЛ не гарантировано.
2. Здесь можно оценить разницу в уровне лиг
Практика по приглашению на Кубок ФНЛ команд из других дивизионов становится всё более широкой. Нынешний турнир в качестве специальных гостей принимает и команды ПФЛ, и даже клуб Премьер-Лиги. Жаль, что «Урал», единственный двукратный победитель турнира, командой РФПЛ считаться, исходя из состава, может лишь номинально — здесь будет играть молодёжь из Екатеринбурга, но сравнить, насколько отличается уровень двух низших профессиональных лиг России, всё же будет можно. Некоторые уверены, что особой разницы между ФНЛ и ПФЛ нет, и эта точка зрения не лишена смысла — кипрской турнир может дать для неё доказательную базу. В этом розыгрыше сыграют три команды из разных зон второго дивизиона: «Краснодар-2», «Чертаново» и петербургское «Динамо». При этом две из этих команд презентуют лучшие академии в стране.
Группа А: «Шинник», «Чертаново», «Тамбов», «Кубань».
Группа B: «Енисей», «Спартак-Нальчик», «Зенит-2», «Урал».
Группа С: «Динамо» СПб, «Мордовия», «СКА-Хабаровск», «Тюмень».
Группа D: «Факел», «Волгарь», «Спартак-2», «Краснодар-2».
Группа B: «Енисей», «Спартак-Нальчик», «Зенит-2», «Урал».
Группа С: «Динамо» СПб, «Мордовия», «СКА-Хабаровск», «Тюмень».
Группа D: «Факел», «Волгарь», «Спартак-2», «Краснодар-2».
Фарм-клуб «Краснодара» и вовсе попал в одну группу со «Спартаком-2», и если на предсезонном турнире и могут быть принципиальные матчи, то это как раз тот случай. Идеологическое противостояние главной футбольной надежды страны и фарм-команды самого популярного клуба — та игра, которую действительно стоит увидеть. Год назад всё соответствовало статусу важного матча — вместо унылого переката мяча команды устроили шоу с тремя десятками ударов по воротам, и есть подозрение, что в этом феврале всё будет так же. Смотрите на «Чемпионате».
«Чертаново» же попало в одну группу с «Тамбовом», который окреп достаточно, чтобы забирать у «Факела» капитана Андрея Мурнина, и сейчас ещё интереснее оценить разрыв между двумя командами. До этого в четырёх матчах в ПФЛ «Тамбов» выиграл четырежды у команды московской академии с общей разницей 15:3.
3. Здесь становится понятно, у кого есть проблемы
Участие в Кубке ФНЛ все же остаётся отличной возможностью увидеть соперников по лиге, и отказываются от участия в основном команды, которые уже перешли в «режим свободного падения». В прошлом году на турнир не поехали «Волга» и «Байкал», которые в итоге не сумели выжить даже физически, в этом году примечательно отсутствие трёх команд. Во-первых, речь о московском «Динамо», которое не скрывает, что не участвует в кипрском соревновании из-за финансовых проблем. Во-вторых, не сыграет на Кубке ФНЛ «Луч-Энергия», где всё плохо настолько, что команда может исчезнуть ещё до весны. Наконец, на Кипре не будет «Сокола», и заголовок саратовского агентства новостей «СарБК», объясняющий причины отсутствия команды, просто душераздирающий: «Из-за бедности «Сокол» (Саратов) пропустит Кубок ФНЛ».
Не из-за каких-то там проблем мифических, а из-за бедности! По-моему, это исчерпывающая характеристика.
«Чемпионат» покажет видеотрансляции всех матчей Кубка ФНЛ в режиме онлайн, календарь игр — здесь.
Видеотрансляции матчей Кубка ФНЛ можно смотреть в плеере на этой странице. Кроме того, за несколько часов до каждой игры в ленте новостей будет опубликован специальный анонс.