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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
На стадионе «Крестовский» прошло тестовое мероприятие «Первый посетитель»
Фото: РИА «Новости»
Текст: Дарья Тубольцева

Дождались! Первые 10 тысяч зрителей — на «Крестовском»

На новом стадионе «Зенита» состоялось мероприятие «Первый посетитель», в рамках которого десять тысяч человек протестировали арену.
11 февраля 2017, суббота. 19:30. Футбол
За последние полгода строящийся в Санкт-Петербурге стадион многократно посещали представители ФИФА, «Зенита», губернаторы, вице-премьеры и журналисты, но только не простые болельщики. И тем более не десять тысяч человек разом. 11 февраля на «Санкт-Петербург Арене» (официальное название стадиона на время чемпионата мира и Кубка конфедераций) прошло тестовое мероприятие «Первый посетитель», в рамках которого десять тысяч счастливчиков попали на самую дорогую в России арену.

Билеты — бесплатные, достаточно было подать заявку на сайте организаторов. Однако из-за наплыва желающих в Интернете появились-таки билеты на мероприятие стоимостью 500 рублей. По слухам, кто-то предлагал проходки и за девять тысяч рублей. По словам организаторов, им удалось вычислить перекупщиков и аннулировать платные билеты. Так что все посетители прошли бесплатно.
Первым посетителям пришлось добираться до стадиона пешком через парк – это ближайший путь, ведь движение транспорта в окрестностях
стадиона ограничено. По дороге вспоминали новости о трещинах и плесени на «Крестовском». Так много людей на арене ещё не бывало. А вдруг рухнет?

Не рухнул. Более того, недочётов на стадионе было минимум. Пропускные пункты работали слаженно, а очередей практически не было. Трудно сказать, что будет, когда на стадион придут 70 тысяч. Но с 10 тысячами организаторы справились без проблем. У входа журналистов встречал вице-губернатор Санкт-Петербурга. Игорь Албин, кажется, чувствует себя на стадионе как дома. «Проходите, сейчас мы вам всё покажем и к заливу подойдём», — суетился чиновник. На ступеньках стоял Максим Митрофанов. Генеральный директор «Зенита» тоже пришёл тестировать новую арену клуба.
Фото: РИА "Новости"
«Прилегающая территория оформлена как-то скромно: голый асфальт, и всё», — недовольно заметили коллеги. Но лучше оставить так, чем потратить ещё пару миллиардов на доработку. И без того строительство обошлось в 44 млрд рублей.

На экскурсии для прессы главный инженер департамента проектирования и строительства стадиона на Крестовском острове Пётр Максаков рассказал об устранении вибрации на выкатном поле. «На 86 процентов завершены работы по устранению вибраций на поле. В течение семи дней завершат установку дополнительных устройств. Через 10-12 дней закончат все работы», — заявил Максаков. Зелёный газон увидеть не удалось — на арене он появится только 23 февраля, когда будут завершены все тестовые мероприятия.
Огромные подтрибунные помещения — во время футбольных матчей у зрителей не будет проблем с питанием. Внутри чаши тепло — примерно +12. Кресла удобные, а вид практически из любой точки близок к идеальному.
Под крышей можно обнаружить несколько рядов тёмно-синих кресел — на галёрке были установлены временные трибуны, которые после одобрения властей города увеличат вместимость арены до 70 тысяч человек.
Первых посетителей в субботу ждало яркое представление. Сначала ведущие рассказывали об истории стадиона и о предстоящих футбольных турнирах. На сцену пригласили специального гостя — Вячеслава Малафеева. Бывший голкипер «Зенита» и сборной России выразил сожаление, что завершил карьеру и уже не сыграет на новой арене. Зато Вячеслав стал первым футболистом, посетившим «Крестовский», он же первым коснулся футбольного мяча на поле. А под занавес мероприятия зрителей ждало мото-шоу.

Первый «народный» экзамен «Крестовский» сдал, пусть и с опозданием лет на пять. Но лучше поздно, чем никогда.
Фото: РИА "Новости"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Вячеслав Малафеев Кубок конфедераций Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
11 февраля 2017, суббота
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