Роналдиньо? Спасибо, нет. Жизнь «Шапекоэнсе» после авиакатастрофы

Что случилось?

Как сформировали новый состав?

29 ноября команда из чемпионата Бразилии «Шапекоэнсе» направлялась на финал Южноамериканского кубка. Самолёт с футболистами разбился в Колумбии, не долетев до аэропорта 18 километров. 71 человек (из 77 находившихся на борту) погиб при крушении самолета. Выжили 3 футболиста, авиамеханик, стюардесса и журналист. Помимо 17 основных футболистов, погибли президент клуба, весь тренерский штаб и другие сотрудники, в том числе сын экс-тренера ЦСКАВ «Шапекоэнсе» пришли 23 футболиста. Из них 17 — арендованные (в основном на год). Своих игроков отдали не только бразильские клубы, но и турецкий «Османлыспор», уругвайский «Дефенсор», китайский «Киото Санга». Кроме того, к «Шапекоэнсе» привлекли 9 воспитанников клуба. В январе с новичками встретился выживший защитник Нето. Он рассказал прибывшим о команде, за которую им предстоит выступать.Любопытно, что легендарныйвыразил готовность присоединиться к «Шапекоэнсе», но клуб отказался от услуг 36-летнего нападающего. Судя по всему, клубу важнее наиграть молодёжь за ближайшие три года, пока команде гарантировали сохранение места в чемпионате Бразилии. Ради этого переписали регламент. Это было единогласное решение. Ни одна из 20 команд не была против подобного нововведения.Сможет ли кто-то из пострадавших сыграть за «Шапекоэнсе»? Да. Выжили три футболиста. Увы, вратарьбольше не в состоянии выступать. Ему пришлось ампутировать ногу сразу после катастрофы.А вот два защитника,, ещё имеют хорошие шансы снова играть в футбол. Они уже вернулись к пробежкам. Ожидается, что относительно скоро смогут тренироваться с мячом. До сих пор есть вероятность того, что Нету потребуется хирургическое вмешательство. По словам физиотерапевта клуба, оба защитника восстанавливаются быстрее, чем ожидалось. «Мы возвращаемся», — написал Рушел в «Инстаграме».Как теперь воспринимают «Шапекоэнсе»? О новой жизни клуба рассказал бразильский журналист и писатель— К «Шапекоэнсе» появилось внимание со стороны болельщиков и спонсоров. Выживший Фолман сейчас появляется везде — на сайтах, в газетах, на ТВ. На домашних матчах «Шапекоэнсе» теперь всегда аншлаги (). Если они играют на выезде, то в этом городе к ним особый интерес.Хотя зрителей было мало на благотворительном матче между сборными Бразилии и Колумбии, так как деньги от билетов направлялись в фонд помощи пострадавшим при падении самолета. Встреча началась в среду очень поздно, поэтому зрителей в Рио-де-Жанейро пришло не много.И всё равно «Шапекоэнсе» стал вызывать симпатию у всей страны. Про новое руководство могу сказать только хорошее. Они не хотят зарабатывать на трагедии. Хотя такие возможности у них есть. Многие известные футболисты хотели прийти в команду, в том числе Роналдиньо. Ему даже шанса не дали.