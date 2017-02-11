Кто главный «ждун» в российском футболе? Игроки в соцсетях

На этой неделе 27 лет исполнилось нападающему «Краснодара». Футболист признался, что уже не в первый раз отмечает праздник вдали от близких.«Моих родных не бывает рядом в мой день рождения из-за профессии! Но моя вторая семья всегда рядом», — написал Смолов на своей странице в «Инстаграме».Коллега Смолова по амплуа, игрок «Зенита»побывал на Красной площади.«Овечка», — подписал снимок футболист, видимо, намекнув на свою жилетку.Другой нападающий сине-бело-голубых,, пожаловался на крупные габариты Кокорина, после того как попробовал пронести партнёра по команде на своей спине.«Ликуем! И меня придавил», — подписал фотографию футболист.Защитник «Зенита», забивший дальним ударом потрясающий гол на сборах, поделился записью эпизода на своей странице в «Инстаграме».Эквадорский полузащитник «Ростова»на неделе сфотографировался с «Месси». Прозвищем, которое носит иранский нападающий жёлто-синих, Нобоа подписал совместную фотографию с партнёром по команде. Сам Азмун отреагировал на это в комментариях смеющимся смайликом.Настоящий Месси тоже порадовал своих фанатов новой публикацией в социальной сети. Футболист выложил видео, где его полуторагодовалый сын Матео смотрит детский мультик.Нападающий мадридского «Реала»показал в «Инстаграме» процесс своих рекламных съёмок.Форвард английского клуба «Сандерленд»не перестаёт тренироваться даже дома. Футболист выложил в социальную сеть видео, в котором он маленьким мячом попадает в стеклянную вазу из непростого положения.Немного юмора из Англии. По мнению любителей футбола с Туманного Альбиона, все последние попытки «Манчестер Юнайтед» забраться выше шестого места выглядят вот так:В Интернете набирает популярность мем под названием «ждун». Скульптура голландской художницы, получившая известность после публикации на юмористических сайтах, символизирует долгое ожидание перемен к лучшему.Российские пользователи социальных сетей объяснили происхождение популярного мема по-своему. В роли главного героя оказался запасной голкипер ЦСКА