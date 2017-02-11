Кто главный «ждун» в российском футболе? Игроки в соцсетях

«Моих родных не бывает рядом в мой день рождения из-за профессии! Но моя вторая семья всегда рядом», — написал Смолов на своей странице в «Инстаграме». Коллега Смолова по амплуа, игрок «Зенита» Александр Кокорин побывал на Красной площади.
«Овечка», — подписал снимок футболист, видимо, намекнув на свою жилетку. Другой нападающий сине-бело-голубых, Артём Дзюба, пожаловался на крупные габариты Кокорина, после того как попробовал пронести партнёра по команде на своей спине.
«Ликуем! И меня придавил», — подписал фотографию футболист. Защитник «Зенита» Доменико Кришито, забивший дальним ударом потрясающий гол на сборах, поделился записью эпизода на своей странице в «Инстаграме». Эквадорский полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа на неделе сфотографировался с «Месси». Прозвищем, которое носит иранский нападающий жёлто-синих Сердар Азмун, Нобоа подписал совместную фотографию с партнёром по команде. Сам Азмун отреагировал на это в комментариях смеющимся смайликом. Настоящий Месси тоже порадовал своих фанатов новой публикацией в социальной сети. Футболист выложил видео, где его полуторагодовалый сын Матео смотрит детский мультик. Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду показал в «Инстаграме» процесс своих рекламных съёмок. Форвард английского клуба «Сандерленд» Джермейн Дефо не перестаёт тренироваться даже дома. Футболист выложил в социальную сеть видео, в котором он маленьким мячом попадает в стеклянную вазу из непростого положения. Немного юмора из Англии. По мнению любителей футбола с Туманного Альбиона, все последние попытки «Манчестер Юнайтед» забраться выше шестого места выглядят вот так:
В Интернете набирает популярность мем под названием «ждун». Скульптура голландской художницы, получившая известность после публикации на юмористических сайтах, символизирует долгое ожидание перемен к лучшему.
Российские пользователи социальных сетей объяснили происхождение популярного мема по-своему. В роли главного героя оказался запасной голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов.