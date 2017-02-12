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175 лет назад 2016
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Стадион «Крестовский»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

«Крестовский» перестанет вибрировать. Главное — в обзоре дня

«Барселона» громит соперника по финалу Кубка, «Крестовский» избавляется от вибрции — главные события минувшего дня.
12 февраля 2017, воскресенье. 00:00. Футбол

Дубль Мане принёс «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»


В матче 25-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Оба гола в этой встрече на свой счёт записал нападающий мерсисайдцев Садио Мане, который отличился на 16-й и 18-й минутах. Таким образом, «Ливерпуль» прервал серию из пяти матчей в АПЛ без побед.

«Ливерпуль» (49 очков) делит четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии с «Манчестер Сити», у которого встреча в запасе. «Тоттенхэм» (50) делит вторую строчку с «Арсеналом».
Англия - Премьер-лига. 25-й тур
11 февраля 2017, суббота. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 – Мане – 16, 2:0 – Мане – 18

«Локомотив» объявил о подписании контракта с Амиром Натхо


«Локомотив» объявил о подписании контракта с 20-летним полузащитником Амиром Натхо.

«Полузащитник Амир Натхо подписал контракт с «Локомотивом» и будет выступать под 21-м номером. Ранее
футболист побывал на просмотре и получил хорошие оценки тренерского штаба «Локо». Желаем Амиру успехов!

Клуб ведёт работу над воссозданием второй профессиональной команды, основу которой составят молодые российские футболисты. При сквозной заявке они могут выступать за основной состав», — информирует официальный сайт «Локомотива».

Первым взрослым клубом Натхо стала «Дружба» из Майкопа, за которую он провёл 18 матчей и забил один гол. В июле 2014 года перешел в «Барселону», где выступал за молодёжную команду. В 2015 году стал футболистом ЦСКА. В сезоне-2015/16, играя за «молодёжку» «армейцев», забил два гола в 15 матчах. Последней командой Натхо был «Краснодар».

«Барселона» разгромила «Алавес», забив шесть безответных мячей


В матче 22-го тура чемпионата Испании «Алавес» принимал «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» и завершилась победой гостей со счётом 6:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Неймар, Лионель Месси, Иван Ракитич, дубль оформил Луис Суарес, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Алавеса» Алексис Руано.

«Барселона» (48 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице, на два балла опережая «Реал», у которого три матча в запасе. «Алавес» (27) находится на 12-й строчке.

Отметим, что «Барселона» и «Алавес» 27 мая разыграют финал Кубка Испании.
Испания - Примера. 22-й тур
11 февраля 2017, суббота. 18:15 МСК
Алавес
Витория
0 : 6
Барселона
Барселона
0:1 – Суарес – 37, 0:2 – Неймар – 40, 0:3 – Месси – 59, 0:4 – Алексис Руано – 63 (автогол), 0:5 – Ракитич – 65, 0:6 – Суарес – 67

На устранение вибрации на «Крестовском» потребовалось 120 млн рублей


Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что на устранение вибрации на стадионе «Крестовский» потребовалось 120 млн рублей.

«24 февраля выкатанное поле должно оказаться в чаше стадиона, и мы начнём полноценную подготовку к футбольным матчам. Рабочее название стадиона, которое утвердила ФИФА ,— „Санкт-Петербург Арена“. Дальнейшая судьба стадиона — в руках петербуржцев, мы запустим голосование. Сейчас идёт адаптация объекта к требованиям ФИФА. Подписан меморандум с футбольным клубом „Зенит“. До 1 апреля 2017 года мы должны передать стадион в безвозмездное пользование.

Вибрации на стадионе не будет. Мы разработали стандарты вибрации и выработали три вида мероприятий по её устранению: укрепление жёсткости конструкции, укрепление плиты и фиксация мастики за счёт дополнительных домкратов. Два первых мероприятия выполнены, третье будет осуществляться с 24 февраля по 5 марта. Устранение вибрации — в пределах сметы стадиона, дополнительных расходов не было. Около 120 млн рублей на это было потрачено», — передаёт слова Албина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Источник: ЦСКА предложил «Коринтиансу» за Мойзеса € 3 млн


Защитник «Коринтианса» Роберто Мойзес может продолжить карьеру в ЦСКА. В январе «армейцы» предлагали за игрока € 2,5 млн, но получили отказ. Теперь российский клуб увеличил предложение по Мойзесу до € 3 млн, утверждает Goal.

Бразильцы хотели бы выручить за футболиста € 4 млн, но могут снизить цену, поскольку действующий контракт Мойзеса истечёт в декабре.

В прошлом сезоне 21-летний игрок на правах аренды выступал за «Байю» во втором по силе дивизионе чемпионата Бразилии. За 36 матчей он забил один гол. По истечении аренды футболист вернулся в «Коринтианс». Бразильские СМИ сообщали также, что в услугах Мойзеса заинтересован «Спартак».

Агент: «Локомотив» и «Спартак» проявляют интерес к Шандау


«Локомотив» и «Спартак» проявляют заинтересованность в услугах защитника «Анжи» Шандау, сообщил представитель бразильского футболиста Ролим Кармо. Также агент подтвердил, что вариантом не в России остаётся бразильский «Гремио».

«Я ищу варианты в России, например „Локомотив“ или „Спартак“. Россия — очень хорошее место, и мы ждём предложений от других команд. Были письма и звонки из „Локомотива“ и „Спартака“. Шандау — очень хороший игрок, и на данный момент наш приоритет — „Спартак", и это тот футболист, который как раз нужен красно-белым", — цитирует Кармо ТАСС.

Ранее Шандау сообщил, что останется в «Анжи» минимум до конца сезона. Его контракт с махачкалинцами действует ещё 2,5 года.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ливерпуль ФК Барселона Амир Натхо Обзор главных событий дня Стадион «Крестовский»
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