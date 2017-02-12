Бездельники от футбола. Десятка самых ленивых звёзд

Эммануэль Адебайор
О разгильдяйском отношении к работе Адебайора ходят разные истории. В частности, бывший защитник сборной Норвегии Бреде Хангеланд рассказывал, что во время матча Адебайор хотел побыстрее уйти с поля, чтобы перекусить, а на тренировке, пока партнёры работали в тренажёрном зале, форвард сборной Того сидел с чашечкой кофе и пирожным. Наделал шуму и другой случай, когда Адебайор пришёл на переговоры с руководством «Лиона», куря сигару, и просил подлить себе виски в кофе. Эммануэль явно из тех, кто стремится получить от жизни всё, не слишком напрягаясь.
Адриано
Удивительно, как при своей скромной работоспособности и склонности к лишнему весу Адриано сумел заиграть на высоком уровне. Этот нападающий ещё один редкий пример чистого таланта, не омрачённого тяжёлым трудом. Адриано забил около 30 голов за сборную Бразилии, успешно выступал в «Парме» и «Интере». При этом очень любил всевозможные вечеринки, которые, разумеется, не помогали ему улучшить форму. Периодически Адриано просто не приходил на тренировки, находя совершенно нелепые и даже некрасивые оправдания, ссылался на депрессию. Естественно, в какой-то момент он просто сошёл с дистанции.
Периодически Адриано просто не приходил на тренировки, находя совершенно нелепые и даже некрасивые оправдания, ссылался на депрессию.
Адриано
Фото: Reuters
Марио Балотелли
Куда же в списке футбольных лентяев без Супер Марио?! Балотелли с удовольствием приглашали к себе большие клубы – «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», с ним работали великие тренеры, и везде нападающему доставалось за сложный характер и нежелание по-настоящему пахать. Балотелли позволял себе сачковать как на тренировках, так и на поле. После одного из матчей за «Милан» руководители клуба бросили ему в спину обидные слова: «Мы не видели Балотелли, он должен уйти. Ему нужно менять свой стиль игры. Нападающий не имеет права просто стоять и ждать, пока остальные бегают».
Атем Бен Арфа
Полузащитник сборной Франции мог оказаться в «Краснодаре», но вместо этого отправился в Париж, где потрепал нервы тренеру «ПСЖ» Унаи Эмери. Впрочем, испанец, конечно, не первый, кто имеет проблемы с Бен Арфа. Во время выступлений в Англии Атема критиковали за лишний вес и нежелание работать на поле. «Разве игрок, носящий «десятку», не должен двигаться в игре?» – задавался вопросом тренер Стив Брюс. Партнёры тоже предъявляли претензии Бен Арфа. Вернувшись во Францию, полузащитник повысил свой рейтинг яркой игрой за «Ниццу», однако в «ПСЖ» опять всплыли старые недостатки.
Антонио Кассано
Один из самых скандальных футболистов итальянского футбола снова остался без клуба, покинув «Сампдорию». Антонио уже 34 года, но, похоже, он так и не изменился. В 2001 году «Рома» отдала порядка 30 млн евро за трансфер нападающего «Бари». Римский клуб связывал с молодым талантом большие надежды, но Кассано стал сразу же доставлять проблемы тренеру. Однажды Фабио Капелло дал указание Кассано разминаться, чтобы выйти на замену в концовке. «Шесть минут на поле не стоят того», – ответил нападающий и отказался выполнять требование Дона Фабио. Кассано никогда не усердствовал на тренировках, доставляя своим поведением проблемы команде.
Нванкво Кану
Нигерийский нападающий тоже никогда не был примером трудолюбия. Зато Кану обладал потрясающими физическими данными и при этом хорошей техникой, что помогало ему забивать в «Аяксе» и лондонском «Арсенале». Как-то раз статистики подсчитали, что Кану пробежал за матч даже меньше, чем голкипер Дэвид Джеймс! «Думаю, при такой манере игры Нванкво будет выступать до 51 года», – пошутил однажды Авраам Грант, тренировавший его в «Портсмуте». Это оказалось всё-таки большим преувеличением. Кану повесил бутсы на гвоздь в 36 лет.
Лукаш Подольски
Подольски – чемпион мира в составе сборной Германии. Однако в немецкой машине не все механизмы работали на полную мощь. Нападающего сборной Германии Подольски тоже обвиняли в лености. После перехода Лукаша в «Арсенал» известный тренер Берти Фогтс позволил себе съязвить: «Если бы Подольски возвращался на помощь защитникам хотя бы три раза за матч, то претендовал бы на звание великого бегуна». Другие специалисты тоже говорили о том, что Подольски должен действовать на поле с большей отдачей. Правда, теперь, в 31 год, вряд ли стоит ждать, что он поменяется в «Галатасарае».
Лукас Подольски
Фото: Reuters
Альваро Рекоба
Рекоба – уникальный по дарованию футболист. Этот атакующий полузащитник забил за свою карьеру около 150 голов в чемпионатах Италии и Уругвая, однако при этом никогда не отличался чрезмерным усердием. Во время выступлений Альваро в «Венеции» его партнёры как-то раз даже поспорили на то, будет ли хотя бы один случай, когда Рекоба приедет на тренировку вовремя. Шутники-одноклубники подарили уругвайцу часы, чтобы он перестал опаздывать. Президент «Интера» Массимо Моратти говорил: «Рекоба похож на наш клуб, он всегда удивляет. Временами он был очень ленив, но иногда вытворял на поле вещи, которые просто не под силу другим».
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Хуан Роман Рикельме
Аргентинский нападающий был очень значимой фигурой для «Вильярреала». Настолько ценной, здорово влиявшей на игру «жёлтой подводной лодки», что в клубе даже закрывали глаза на его выкрутасы. Хуан Роман мог позволить себе сослаться на незначительную травму, чтобы пропустить тренировку и провести это время с друзьями. Луи ван Гал в «Барселоне» подчёркивал, что с мячом Рикельме лучший игрок, однако при обороне команда всякий раз остаётся вдесятером. Рикельме позволял себе жёстко отвечать тренеру, поэтому неудивительно, что надолго в «Барселоне» он не задержался.
Луи ван Гал в «Барселоне» подчёркивал, что с мячом Рикельме лучший игрок, однако при обороне команда всякий раз остаётся вдесятером.
Ромарио
Легендарный бразильский нападающий заслужил славу настоящего бездельника, который выезжал на своём исключительном таланте. Перебравшись из Бразилии в Европу, нападающий попал в ПСВ к Бобби Робсону. Тренер вспоминал работу с Ромарио: «Иногда его лень переходила все границы. Он мог веселиться на вечеринке, танцевать, встречаться с местными девчонками и оставаться с ними до утра, таким образом «готовясь» к матчу». Однажды Ромарио спросил Йохана Круиффа, может ли он отправиться на пару дней на карнавал в Бразилию. Тренер ответил, что отпустит его, только если Ромарио забьёт два гола в ближайшей игре. Нападающий сделал дубль за 20 минут, после чего ушёл с поля.
Ромарио
Фото: Reuters