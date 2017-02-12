Клопп Мане-врирует. «Ливерпуль» против судьбы

Начнём с быстрого повторения всем известных истин. Без подробностей, просто чтобы напомнить. Первое: игра, которую ставит Юрген Клопп, крайне энергозатратна. Второе: лидеры — и Фирмино, и Коутиньо — вылетали надолго, также команда провела несколько матчей без Мане. Третье: «Ливерпулю» удобнее играть вторым номером. Четвёртое: даже учитывая всё это, «Халл» надо было обыгрывать.
Как обыграть «Тоттенхэм»
А теперь приступим к сравнению двух последних матчей. «Тоттенхэм»: гости были смяты в первые полчаса. В принципе всё, что происходило после 26-й минуты (первый и последний действительно голевой момент у ворот Миньоле), можно даже не разбирать. Маурисио Почеттино потом сказал, что во втором тайме «Тоттенхэм» вышел на уровень «Ливерпуля», но это довольно абстрактное мнение. На второй тайм лондонцы вышли при 0:2 и на первых минутах были прижаты к штрафной. Стоит ли делать комплименты команде Почеттино из-за того, что хозяева позднее сбавили темп, учитывая, что это они его контролировали? С первой до последней минуты, как сообщил в микст-зоне Садио Мане. Обычно такие слова кажутся самоуверенными, но сенегальцу веришь: он делал на поле что хотел. Мог и должен был уйти не с дублем, а с покером. Но к фактору «везения» вернёмся чуть позже, пока же поговорим о факторе провала центральной зоны «Тоттенхэма».
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Гости с первых минут играли в удивительно наивный футбол, как будто не зная о том, что «Ливерпуль» опаснее всего в первые 10 секунд после перехвата. Они разыгрывали мяч в центре поля, не особо заботясь о компактности и подстраховке. Эту тактику можно назвать рискованной, но оправданной, если после потерь все несутся назад как ошпаренные. Но нельзя сказать, что игроки «Тоттенхэма» неслись. Скорее аристократично брели. Первая голевая атака не повод их упрекнуть, она была эталонной. Перехват в центре поля – пас – пас – гол. Пять секунд. Стоит поблагодарить низкую линию обороны за глубину атаки для Мане, но он прекрасно открылся, а Вейналдум отдал очень хороший пас. Со вторым голом всё было не так.
Первая голевая атака в матче с «Тоттенхэмом» была эталонной. Перехват в центре поля – пас – пас – гол. Пять секунд.
Ошибка Дайера и перехват случились на 17:44. В этот момент три игрока «Тоттенхэма» участвуют в эпизоде, да где-то правее ускоряется Ваньяма. На фирменный забег Мане, удар Лалланы, блок, удар Коутиньо, блок и удар Мане ушло почти 10 секунд. Тем не менее в конце в эпизоде по-прежнему принимают участие три игрока «Тоттенхэма». Начало было в 25 метрах от завершения, но за 10 секунд Дембеле их так не преодолел (и не появился в кадре), а Ваньяма не успел накрыть ни один удар. 2:0, игра сделана. Потом счёт мог вырасти, потому что свободного пространства на трети поля Льориса было предостаточно.
Перехват, время: 17:44
Удар Мане, время: 17:53. Никого возле линии штрафной
«Ливерпуль» был хорош. Но давайте отметим обстоятельства, в которых он был хорош. Глубина атаки – есть. Плохая игра соперников на подборе в центральной зоне – есть. Пространство, чтобы получить мяч на ходу и лицом к воротам, – есть. Шанс на добивание, если момент не реализован, – есть. «Тоттенхэм» сыграл по-джентльменски и помог хозяевам скрыть недостатки.
«Тоттенхэм» сыграл по-джентльменски и помог хозяевам скрыть недостатки.
Почему с «Халлом» это не работает
Сравним по владению мячом: с «Тоттенхэмом» — 52/48 в пользу «Ливерпуля». С «Халлом» — 72/28 в пользу «Ливерпуля». На картах средних позиций игроков отлично видно, что «Халл» не вёл себя по-джентльменски. Барицентр команды Марку Силвы метров на 10 ниже, чем у «Тоттенхэма», а расстояние между центральными защитниками гораздо меньше, чем у «Тоттенхэма», да ещё и Хаддлстоун постоянно держался рядом. Что это даёт?
Карта средних позиций, «Халл» — «Ливерпуль». «Ливерпуль» справа
Карта средних позиций, «Ливерпуль» — «Тоттенхэм», «Ливерпуль» слева
Первое: проблемы с быстрым пасом после перехвата. Кому отдать, если нужно отдать на ход, а соперники вдевятером за линией мяча? Второе: проблемы с подборами и добиваниями. Второй гол в ворота Льориса случился после третьего добивания. «Халл» пытался максимально насытить зону внутри штрафной. Раноккья и Магуайр сделали 26 выносов, а Алдервейрелд и Дайер – 11. Третье: проблемы с позиционной игрой. Марку Силва, в отличие от Маурисио Почеттино, обнажил слабые места «Ливерпуля». Игра во владение требует определённых индивидуальных качеств от футболистов. Центральные защитники должны быть достаточно техничными, и хотя бы один из них обязан уметь играть в пас между линиями. Это не про Лейву и Матипа. Может, пока. Но дело не только в этом, а и в высокой линии обороны. Лейва – не самый быстрый игрок, а Матип при всей неуступчивости в единоборствах (лучший в АПЛ по этому показателю) скорее реагирует на мяч, чем ждёт его в правильном месте. Этой вынужденной связке лучше играть на ограниченном пространстве поближе к своим воротам.
На примере «Халла» отлично видно, как именно нужно создавать «Ливерпулю» проблемы. Насколько это гарантирует результат – открытый вопрос (вспомним, как дико не везло Коутиньо и Мане неделю назад), но в любом случае разумно бить в слабые места соперника.
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Тут уместна шутка про Робин Гуда, который отбирает очки у богатых и отдаёт бедным. Особенно смешной её делает парадоксальный факт: «Тоттенхэм» ведь тоже был готов отдать мяч и поиграть на контратаках, но у него не получилось. «Ливерпулю» лучше удаются игры с сильными соперниками, независимо от тактики.
Гадание на кофейной гуще
Неделю назад мяч не залетел в ворота Якуповича по причине героизма самого Якуповича, невезения «Ливерпуля», а также проблемы форвардов Клоппа, которую нельзя списать на невезение. Исповедуемый им футбол требует принимать решения практически мгновенно. Атака развивается 5-8 секунд, главным оружием является резкий забег группы атаки после перехвата. Приходится не только быстро бежать, но и оценивать ситуацию, выбирать между обыгрышем и дальним ударом, между направлением забегания и так далее – сразу, за доли секунды.
И Мане, и Коутиньо, и Фирмино невероятно талантливы и быстры, но, пытаясь играть ещё быстрее, они теряются. К Лаллане это тоже относится. Причём они не только принимают поспешные решения, но ещё и теряют время именно из-за того, что никак не могут принять. На 60-й минуте матча с «Халлом» было нанесено три удара из пределов штрафной подряд: в ближнего, в ближнего, мимо. Хотя эпизод каждый раз позволял потратить ещё немного времени на то, чтобы выбрать, куда бить. На первой минуте Джан оказался в штрафной Якуповича в одиночестве и почти пять секунд решал, что делать. При этом всё время спешил и суетился. Он раза три подрабатывал мяч под удар. Это растерянность. Все в «Ливерпуле» пытаются действовать как можно быстрее. Отличная задумка, но сейчас, на фоне большого количества матчей, они не успевают сами за собой. Отсюда такая расточительность в реализации.
И Мане, и Коутиньо, и Фирмино невероятно талантливы и быстры, но, пытаясь играть ещё быстрее, они теряются.
Это приводит к тому, что результат «Ливерпуля» становится абсолютно непредсказуемым. После удара Коутиньо с 10 метров мяч может залететь «Халлу», а может попасть в перекладину. После двух неточных ударов по воротам Льориса у Мане может быть шанс на третье добивание, а может и не быть. Это ненормальная вилка, поскольку их моменты являются стопроцентно голевыми, а реализация просто не соответствует команде высокого уровня.
Когда шопинг необходим
Зимой в Англии играется много матчей. Растёт не только физическая, но и психологическая усталость. «Ливерпуля» это касается в наибольшей степени — как команды, игра которой построена на физике. «Ливерпулю» бы немного притормозить, поиграть спокойнее, но этой функции в арсенале Клоппа нет. Поэтому приходится делать – отлично делать – всё, что получалось в начале сезона, и рассчитывать, что соперник не станет слишком уж ловить на слабостях. Или что усталость на пару с растущим психологическим давлением не спровоцируют очередной поспешный удар «в молоко» с 10 метров.
Клопп традиционно скептически относится к усилению «здесь и сейчас» с помощью трансферов. Он скорее адепт развития талантливых футболистов. Прямо сейчас его талантливые футболисты в группе атаки плывут и иногда не реализуют идеальные моменты в критически важные отрезки игры. «Я никогда не видел, чтобы нападающий был так фантастически сыгран и при этом не забил», — сказал Клопп после победы над «Тоттенхэмом» про Фирмино. Что ж, это не привело к потере очков. В матче с «Халлом» фантастически играл Коутиньо, но отсутствие голов стоило результата. А игроки оборонительной группы просто недостаточно хороши для топ-клуба, и это ещё фамилия Миньоле ни разу не упоминалась в тексте… Суммарно эти проблемы привели к провалу длиной в месяц, который скажется на итогах отличного в целом сезона. Жаль, потому что потенциал команды бросается в глаза. Тот случай, когда точечное усиление не помешало бы независимо от философии.