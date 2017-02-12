zloikaban:
— Керж в будущем: «Тренировал, тренирую и буду тренировать».
Кержаков: Дзюба? Если и сложится проблемная ситуация, её будет решать Данни
antoxa-bel31:
— Дзюба такие ситуации будет создавать.
zampolit78:
— Дзюба: не хочу быть вице-капитаном. Хочу быть вице-адмиралом!
В «Спартаке» назвали тройку самых выносливых футболистов команды
zampolit78:
— В ЦСКА определили тройку самых выносливых, тройку самых ретивых и тройку ломовых.
gazovichok:
— Миллер: это неправда! По данным ВЦИОМ…
Новосельцев оправился от травмы и присоединится к «Зениту» 17 февраля
korsaryar:
— Как можно получить травму, сидя на скамейке?
kosmoskosmoskosmos:
— Резко встал.
Родионов: отзаявленный Макеев из «Спартака» не уходит, заявим его за «Спартак-2»
zloikaban:
— «Спартак»! Ты ли это? В команде не осталось НИ ОДНОГО бесполезного игрока — все бойцы! Ах, да… Месси…
Президент «Терека»: внимательно рассмотрим вопрос о переименовании клуба
tigrii:
— А зачем команду переименовывать — переименуйте сразу реку. Команда автоматически переименуется. Принцип наследования объектного программирования)))
У «Томи» не хватит средств для выступления в РФПЛ в сезоне-2017/18
netherland:
— Где-то в Китае Аксель Витсель зарабатывает две «Томи» в год)
Киселёв: сейчас у «Томи» нет денег, а через год к нам, может, Р. Карлос приедет
Аджоев: база «Арсенала» застряла где-то в 90-х
amg0577:
— Аджоев: база Арсенала устарела и будет переоборудована под шашлычную.
Фазы сна. Как сборная России скатилась на 61-е место в рейтинге
Blackjoker:
— Мутко: 61-е место? Вы знайте: 61 — счастливое число!
Витиньо сменил причёску перед началом третьего тренировочного сбора ЦСКА
Ramoncarlos:
— Просто Березуцкие соревнуются, кто интереснее подшутит над Витиньо, пока он спит. Один побрил, второй покрасил.
Капелло: возможно, я совершил ошибку, не уйдя из сборной России в «ПСЖ» в 2013-м
ronaldissi:
— Кто-то учится на своих ошибках, а Фабио на них зарабатывает.
Вице-президент «Урала»: игроков нервируют слухи о договорных матчах
Dsgdgvdvbdb:
— Конечно, нервируют) палиться никому никогда не было приятно)
На устранение вибрации на «Крестовском» потребовалось 120 млн рублей
Amkrim:
— Самый дорогой вибратор в мире.
Jazzvamen:
— За такие копейки починить могли только фиксики.
Ал. Миранчук отозвал заявление об увольнении из «Локомотива»
colosseo80:
— Миранчук: уговаривайте меня, ну уговаривайте же!