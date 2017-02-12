— Керж в будущем: «Тренировал, тренирую и буду тренировать».— Дзюба такие ситуации будет создавать.— Дзюба: не хочу быть вице-капитаном. Хочу быть вице-адмиралом!— В ЦСКА определили тройку самых выносливых, тройку самых ретивых и тройку ломовых.— Миллер: это неправда! По данным ВЦИОМ…— Как можно получить травму, сидя на скамейке?— Резко встал.— «Спартак»! Ты ли это? В команде не осталось НИ ОДНОГО бесполезного игрока — все бойцы! Ах, да… Месси…— А зачем команду переименовывать — переименуйте сразу реку. Команда автоматически переименуется. Принцип наследования объектного программирования)))— Где-то в Китае Аксель Витсель зарабатывает две «Томи» в год)— Аджоев: база Арсенала устарела и будет переоборудована под шашлычную.— Мутко: 61-е место? Вы знайте: 61 — счастливое число!— Просто Березуцкие соревнуются, кто интереснее подшутит над Витиньо, пока он спит. Один побрил, второй покрасил.— Кто-то учится на своих ошибках, а Фабио на них зарабатывает.— Конечно, нервируют) палиться никому никогда не было приятно)— Самый дорогой вибратор в мире.— За такие копейки починить могли только фиксики.— Миранчук: уговаривайте меня, ну уговаривайте же!