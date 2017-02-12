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175 лет назад 2016
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Ален Халилович
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Папенькин сынок. Как семья губит карьеру молодой звезды

Ален Халилович всегда слушается своего отца, бывшего футболиста. И это его губит.
12 февраля 2017, воскресенье. 16:00. Футбол
Впервые Сеяд Халилович засветил своего сына в прессе, когда Алену было 13. Сеяд поиграл в загребском «Динамо» в начале 90-х, отбегал полтора десятка матчей в сборной Боснии, а его жена, Ванесса, работала пиар-агентом в крупной компании – подходящий пасьянс, чтобы заливать про новую футбольную звезду, нового Месси, который изменит игру. Отец расхваливал Алена массой карамельных слов, рассказывал про просмотр в мадридском «Реале», а вдобавок обронил фразу, которая сильно характеризует его самого: «Мой сын знает наперёд лишь одно – он будет играть за сборную Боснии и Герцеговины».
Сейчас понятно – уже тогда за парня, родившегося в хорватском Дубровнике, говорящего по-хорватски и занимающегося в лучшей хорватской академии, всё решали наперёд.

Молодые футболисты могут быть сколько угодно хороши, но у них есть одна проблема – большинству из них слишком легко запудрить мозги. Посмотрите на Алексея Миранчука, очевидно же, что не он хочет уходить из «Локомотива», а его тянут оттуда. Посмотрите на Мартина Эдегора – из множества вариантов с просмотрами и тренировочными сборами его отец, Ханс-Эрик, выбрал самый распиаренный и денежный, выбил сыну дикие для 16-летнего игрока деньги… и обрёк парня на провал. Эдегор тренировался с основой «Реала», Карло Анчелотти не обращал на норвежца внимание, считая его покупку прихотью Флорентино Переса, а во время игр за «Кастилью» бесил всех – и тренеров, и товарищей по команде.

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Сеяд Халилович тоже запудрил мозги своему сыну. Однажды Ален всё-таки ослушался отца, когда решил играть за Хорватию, но то разовый случай. Сеяд, не будучи агентом сына, выбирал ему команду и остановился на «Барселоне». Во-первых, ему обещали большие деньги для 17-летнего парня. Во-вторых, вместе с Аленом в Каталонию переехала вся семья, а братья Халиловича, Дино и 9-летний Дамир, были зачислены в «Ла Масию», академию сине-гранатовых. Такие же условия Сеяд выбивал из лондонского «Тоттенхэма», но добавил в контракт ещё один пункт – обязательное появление в каждом матче хотя бы на 45 минут. Есть подозрение, что даже Кристиан Эриксен и Деле Алли до такого требования никогда не дойдут.
Молодые футболисты могут быть сколько угодно хороши, но у них есть одна проблема – большинству из них слишком легко запудрить мозги.

Всё, что было с Халиловичем дальше, ожидаемо – наклеили ярлык «мини-Месси», спустили во вторую команду, вылетевшую из Сегунды. Тренером тогда был Эусебио Сакристан, строящий сейчас амбициозный «Реал Сосьедад», и он был недоволен Халиловичем: в матчах он ленился, а после тренировок – занимался с личным тренером, чья концепция расходилась с концепцией Сакристана. Он не тянул на подъём из «Барселоны В», но Луису Энрике пришлось взять Халиловича на сбор из-за пункта в контракте. Сеяд Халилович и здесь всё просчитал.

Год в хихонском «Спортинге», где Ален временами действительно был хорош, не изменил ни аппетитов Сеяда, ни наивности Алена – после отпуска Халилович-младший приехал на сбор основной команды «Барселоны», ему посоветовали искать новую команду, и Ален очень удивился. На него претендовала масса испанских клубов, Хорхе Сампаоли лично видел Алена в своей команде из 70 атакующих полузащитников, в «Сельту» звал Эдуардо Бериццо, «Вильярреал» видел в хорвате замену Денису Суаресу – только по деньгам Халиловича никто не потянул. Сеяд имел в рукаве всего один аргумент, но очень существенный – «Барселона» оценила Халиловича по достоинству (так считал Сеяд), предложив громадный жирный контракт. А ещё пожелал, чтобы 50% от стоимости трансфера ушли ему в карман. Бытовые мелочи, правда?

Готовность платить Алену большую зарплату, а Сеяду – миллионные подъёмные, выразил только «Гамбург». Если вы более-менее следите за Бундеслигой, то знаете, что «Гамбург» – команда, которая в последние годы упорно тонет и упорно всплывает в последний момент, играя невзрачно и получая по несколько болезненных поражений за сезон. В какой футбол играл «Гамбург» начала сезона, не ответят даже его болельщики. Тренером был Бруно Лаббадия, никогда не доверявший молодым игрокам. Для Алена Халиловича трансфер в «Гамбург» изначально был губительным.

Вы же понимаете, что выбрал Сеяд Халилович?

Перед стартом сезона «Гамбург», где Алену помогал осваиваться Эмир Спахич (ещё одно требование отца – подселить Алена к Спахичу, с которым Сеяд был знаком по турецкому «Алтаю»), играл товарищеский матч с «Бохумом». Лаббадия поставил Халиловича на правый фланг атаки, больше было некуда, и хорватский хавбек после матча в интервью покритиковал решение тренера: «Я вижу себя, как плеймейкер, на других позициях я не в своей тарелке». Начать карьеру в новом клубе хуже было невозможно.

Халиловичу дали 23-й номер, как у Рафаэля ван дер Варта, он ударно отыграл кубковый матч с «Цвиккау» из третьей лиги, но на этом магия Алена кончилась. Сеяд нанял ему фитнес-тренера, Марио Томляновича, работавшего в гандбольной сборной Хорватии, график Халиловича стал включать три тренировки в день, и футболист оказался к этому не готов (да, об этом в прессу рассказывала его мама, Ванесса). Потом, как писали журналисты Bild, за плохую работу на тренировках Халиловича раскритиковали игроки «Гамбурга», на что он ответил: «Вы здесь, чтобы бегать за мячом, а я – чтобы мы забивали голы».

Ален банально поплыл под давлением, которое легло на его плечи. Его карьера в «Гамбурге» ожидаемо провалилась: Бруно Лаббадия после первых матчей почти перестал подпускать хорвата к составу, а Маркус Гисдоль поставил на оборонительную стратегию – игроку типажа Халиловича, не любящего черновую работу, было нереально влиться в неё. Здесь нет вины тренера – оборонительная стратегия часто помогает в борьбе за выживание, а слабый сезон «Гамбурга» и последующие проблемы можно было предсказать ещё до старта сезона. Правда, Сеяд Халилович всё равно искал оправдание: «У Алена просто период акклиматизации, в конце концов он будет счастлив в Гамбурге». Спустя несколько дней после этих слов Халиловичу начали искать новый клуб – история с глупым трансфером кончилась очень предсказуемо.
За плохую работу на тренировках Халиловича раскритиковали игроки «Гамбурга», на что он ответил: «Вы здесь, чтобы бегать за мячом, а я – чтобы мы забивали голы».

Мораль на самом деле простая: когда карьерой управляешь не ты, а люди, нарисовавшие её за тебя, ничего хорошего не выйдет. Более того, ты сам снизишь требования к себе. Истории, где Халилович начал «пихать» товарищам по команде за плохой пас, огрызаться, требовать к себе повышенного внимания, появились лишь в «Барселоне» – ранее Ален был спокойным и не «звездил» даже после дебюта в сборной Хорватии.

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Зимой Ален Халилович согласился перейти в «Лас-Пальмас». Канарские острова, вечное солнышко, приятный стиль футбола, который смог вернуть к жизни даже Кевина-Принса Боатенга – вундеркинд наконец-то попал в стихию, где Халилович может стать звездой.

Но если Ален Халилович раскроется, вы знаете, кто жаждой наживы его погубит.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Лас-Пальмас Ален Халилович
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