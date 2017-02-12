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175 лет назад 2016
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Криштиану Роналду
Фото: Reuters
Текст: Антон Матвеев

10 лучших иностранцев в истории АПЛ

Известный британский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших легионеров в истории чемпионата Англии.
12 февраля 2017, воскресенье. 18:00. Футбол

10. Давид Жинола


В десятку лучших входит игрок, никогда не выигрывавший чемпионат Англии. Но это явно не вина Давида — с первых его дней на Туманном Альбионе было видно, что Жинола футболист из разряда something special. Именно благодаря ему «Ньюкасл» боролся за чемпионство, а «Тоттенхэм» даже выигрывал титулы. Кубок лиги — тоже успех, а в финале 99-го, кстати, «шпоры» обыграли… «Лестер».

Жинола всегда был воплощением элегантности — что на поле, что вне его. Стильно одетый француз и в футбол играл стильно — невероятной красоты дальние удары, изысканные передачи, непредсказуемые решения. В прошлом веке чемпионату Англии особенно не хватало таких вот творцов, блистательных творцов.

9. Петер Шмейхель


Восемь лет в «Манчестер Юнайтед». Пять чемпионских титулов. Три победы в Кубке Англии. Победа в Лиге чемпионов, которую помнят все (кроме игроков «Баварии», они стёрли финал-1998/99 из памяти). Математически карьера датчанина в Англии выглядит невероятно.

Такой она была и на самом деле.

Великий Датчанин коллекционировал сумасшедшие сейвы и управлял защитой так, что все слушались его беспрекословно. Шмейхель навсегда останется в истории «МЮ» не только как топ-голкипер, но и как личность огромного масштаба. Такого же, как его длиннющие руки.
Фото: Reuters

8. Патрик Виейра


Француз был обладателем того, чего так не хватает нынешнему «Арсеналу»: несгибаемого характера, невероятной силы воли и… титулов. С «Арсеналом» Патрик трижды выигрывал чемпионат Англии и носил капитанскую повязку. Не просто носил, а был истинным лидером той команды.

Команды, в которой творили Анри, Бергкамп и Пирес. Но всё равно нельзя было не поражаться монструозному французу в центре поля. Он умел всё и доказывал это каждый матч.

7. Джанфранко Дзола


Итальянец, купленный всего за 5 млн фунтов, изменил «Челси» до неузнаваемости. Из простой рабоче-крестьянской команды лондонцы стали поставщиками эффектных шоу и мастер-классов по красивым голам. В эпоху «до Абрамовича» «Челси» не мог позволить себе громкие трансферы, но тихонечко и без больших затрат провернул одну из лучших сделок в истории клуба.

Дзола наколотил за «Челси» больше 80 голов, выиграл Кубок УЕФА и все английские Кубки, кроме чемпионата. «Челси» тогда был не готов к золоту, хотя игрока переманил из Италии абсолютно золотого.

6. Серхио Агуэро


Человек, забивший самый важный, безумный и зубодробительный гол в истории «Манчестер Сити». Именно аргентинец отправил мяч в сетку ворот «Куинз Парк Рейнджерс» на 93-й минуте дикого триллера, завершившегося чемпионством «Манчестер Сити». Первым чемпионством с 1968 года.

Агуэро оправдал каждый пенни из 40 млн фунтов, которые вложили в него арабские шейхи. В сезоне-2014/15 Агуэро выиграл бомбардирскую гонку, годом ранее ещё один чемпионат с «МС», и сейчас крайне странно слышать, что юный бразилец Жезус вытеснит Куна из состава.

Даже если это вдруг случится, Агуэро останется лучшим форвардом «Манчестер Сити» XXI века.

5. Дидье Дрогба


Сейчас в это тяжело поверить, но в 2004-м новобранца из «Марселя» в Англии жёстко критиковали. Поначалу в «Челси» он мало забивал, совсем не впечатлял, и мало кто мог предположить, в какую приму атаки вырастет Дидье.

Но скоро все поняли, что Дрогба — бомбардир топ-уровня. За «Челси» он наколотил больше сотни голов, дважды становился лучшим снайпером АПЛ. Однако не только в отправке мяча в ворота дело — Вождь всегда вёл «Челси» за собой.

«Он был лидером и на поле, и в раздевалке, — вспоминает Дэмьен Дафф. — Дрогба не просто забивал голы — он бился за команду в каждом матче. В обычной жизни он постоянно шутил, мы обожали его! Дидье из тех людей, с которыми бы я, не задумываясь, пошёл на войну».

4. Деннис Бергкамп


«Если вам нечего делать вечером — сходите на игру «Арсенала», купите пивка и наслаждайтесь игрой великого голландца», — давал в былые времена советы Тони Адамс. Бергкамп действительно не просто добивался результата на поле. Он придумывал на нём удивительные вещи, исполнял трюки экстра-класса. Таким и должен был быть форвард «Арсенала» Венгера — забивающий чертовски красивые голы.

Нелетучий голландец ненавидел самолёты, зато летал по полю. «Обычному игроку нужно два-три касания, чтобы забить гол. Деннису — одно», — слова Арсена Венгера. Не просто так Бергкампу открыли памятник у стадиона «Эмирейтс» — памятник, который он заслужил на 100 процентов.

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3. Эрик Кантона


Одной своей харизмой Кантона мог забивать голы. Ну, ещё у него было «немножко» мастерства. По окончании карьеры Эрик немало снимался кино, но самые крутые сюжеты он сочинял сам, будучи игроком. Волшебные голы, неземные «парашюты», поднятый воротник футболки и приёмы кунг-фу, если болельщик тебя оскорбляет. Всё это и многое другое — Король Эрик.

Суть не в том, что Кантона выигрывал с «МЮ» титулы. Он был игроком, который восхищал зрителей в одиночку. Порой партнёры попросту не нужны были Эрику — зачем, если он потрясающе работал в режиме «соло».

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2. Тьерри Анри, «Арсенал»


226 голов. Столько француз забил за «Арсенал». Эта цифра делает его лучшим бомбардиром в истории клуба, но важнее другое. Анри — воплощение «Арсенала» Арсена Венгера. Креативного, творческого, эстетически великолепного. Да, Тьерри не выиграл с «канонирами» Лигу чемпионов, бывает.

Зато стал членом, важнейшим членом уникальной команды The Invincibles. Непобедимого «Арсенала» сезона-2003/04, когда лондонцы не проиграли ни разу. Та команда официально признана лучшей за всю историю АПЛ. А Анри — один из лучших игроков в истории английского чемпионата. Если не лучший.
Фото: Reuters

1. Криштиану Роналду, «МЮ»


У португальца всегда будут миллионы поклонников и хейтеров тоже. Криштиану — неоднозначная личность, но однозначно великий футболист. Так считают и в Англии — именно Роналду коллеги поставили на первое место. Хотя крутых конкурентов, как вы уже прочитали, у него хватало.

С «МЮ» Криштиану выиграл всё, что только можно — главные титулы в Англии и Лигу чемпионов. Роналду забил массу голов и умел выжимать из себя максимум в решающие моменты. Из просто талантливого дриблёра, каких много, в АПЛ португалец превратился в настоящую суперзвезду, в человека, на которого ходят стадионы. В последний сезон он не скрывал, что хочет играть за «Реал», но в «МЮ» его всё равно запомнят как легенду. И клуба, и всего чемпионата Англии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Деннис Бергкамп Джанфранко Дзола Дидье Дрогба Криштиану Роналду Патрик Виера Петер Шмейхель Серхио Агуэро Тьерри Анри Эрик Кантона
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