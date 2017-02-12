Тест. Угадай футболиста по тачке

Если часть материала не открывается в приложении или мобильной версии — воспользуйтесь ссылкой.

У известного футболиста обязательно должна быть дорогая тачка. Или даже так: если ты известный футболист – обязан обзавестись дороой тачкой. Хотя бы по одной есть у всех. Кроме Иньесты. Но Андрес вообще исключителен. Некоторые машины как будто намекают на имена своих владельцев. Другие, на первый взгляд, не имеют с ними ничего общего. Кто-то из футболистов родился в стране третьего мира, кто-то наоборот в сердце Европы: есть ли разница в том, какие машины они предпочитают? Всех объединяет только одно — цены автомобилей зашкаливают. И почему-то мало кто из футболистов водит модели, предоставленные спонсорами…