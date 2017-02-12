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Антонио Конте
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Динозавр обхитрил Конте. 5 идей, как остановить «Челси»

Лекцию ведёт тренер скромного «Бёрнли» Шон Дайч.
12 февраля 2017, воскресенье. 22:00. Футбол
Смешно думать, что потеря очков на мокром слякотном газоне «Бёрнли» пошатнёт уверенность «Челси – даже после ничьей на «Тёрф Мур» у синих 10-очковый отрыв от «Тоттенхэма» и «Арсенала». Растерять такой багаж на дистанции, будучи Антонио Конте, нереально. Даже в АПЛ. Однако «Челси» ещё не стал идеальной
командой, и Шон Дайч это доказал.

Дайч, яро отстаивая интересы английского тренерского цеха, обрушился на Конте с критикой ещё до старта сезона: «Конте пришел в «Челси» и сразу же получил высокую оценку за его жесткий подход к руководству командой, беговые тренировки на 800, 400 и 200 метров. Если бы дело касалось Шона Дайча, то вы бы сказали: «Динозавр, доисторический английский тренер». Конте ответил: «Гении и динозавры есть во всём мире, за это должны говорить не только слова, но и факты». Дайч по всему сезону доказывает, что его «Бёрнли» ушёл далеко от первобытного строя (особенно если смотреть исключительно домашние матчи «Бёрнли»), и в матче с «Челси» он тоже сумел с помощью тактических хитростей найти слабости в игре синих.

Плотность и многочисленность обороны


В декабре Тони Пьюлис сыграл против «Челси» в шесть номинальных и четыре центральных защитника, англоязычный твиттер запестрил шутками про автобус, припаркованный у ворот «Вест Бромвича», но очевидно, что при всей примитивности такой тактики она способна сковать «Челси». Главное оружие команды Конте – быстрые атаки, что синие доказали и в Ланкашире: счёт был открыт, когда Канте перехватил мяч, в два паса его довели до Азара, и бельгиец придумал передачу на свободный фланг Мозесу.

Когда же «Челси» придумывал позиционную атаку, отрезал полузащиту и находил мячом Диего Косту, на него набрасывались, как коршуны на добычу.
Уже в момент приёма Косту готовы съесть три защитника «Бёрнли» – Лоутон, Кин и Ми. Лучшее, что можно придумать при такой персональной опеке – отпасовать назад (тем более что руку тянет Матич), но Диего Коста часто предпочитал делать всё сам. Так что либо его удары блокировались (6 ударов из 13 на весь «Челси»), либо у него отбирали мяч ещё до удара.

Так же и с позиционной обороной – когда Алонсо, Азар, Мозес или Педро получали мяч на флангах, «Бёрнли» вжимался в штрафную в 7 человек: если «Челси» атакует левым флангом, правый хавбек, Бойд, прессингует Алонсо или Азара, а левый хавбек, Брэйди, занимает позицию в штрафной, вместе с ним – все четверо защитников, Бартон и Уэствуд. Два форварда, Барнс и Грэй, отвечали за собранный подбор и играли по опорникам «Челси». Слишком сложно для команды, не любящей растягивать компактную, плотную защиту.

Уязвимость левого фланга «Челси»


Даже победная серия «Челси» не скрывала асимметрию в игре синих – Мозес и Педро хуже в плане креатива, но работают в обороне качественнее, чем Алонсо и Азар. Маркос Алонсо склонен выдёргиваться за соперниками, Азар не очень хорош как в прессинге, так и в подстраховке испанского товарища. Через их фланг оба гола в январском матче создал «Тоттенхэм», его же регулярно взламывал «Манчестер Сити».

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Ничего необычного Шон Дайч не придумывал, ему помогли длинные передачи. Уэствуд и неувядающий Бартон переводили мяч направо, Бойд вытягивал за собой Алонсо, а Мэттью Лоутон открывался в освободившуюся зону. Двоих нападающих «Бёрнли» держали защитники, а Азар проигрывал позицию Лоутону.
Почти так «Бёрнли» создал самый опасный нереализованный момент в матче. Бойд вытянул за собой Алонсо, отпасовал в глубину Бартону, а неутомимый Джои в касание выдал передачу вразрез. Азар не успел за Бартоном, а Лоутон оказался в очень опасной позиции, но удар в «домик» Куртуа был не хитрым, а очень примитивным.

Давление на Аспиликуэту


Примитивность – это и про переход «Бёрнли» в атаку. Всё стало ясно с первых секунд: «кларетовые» разыграли мяч пасом из круга центральному защитнику, Майклу Кину, который грузил верхом в зону Аспиликуэты. Дайч не только персонально нагрузил Сесара, он приставил испанцу персонального соперника в борьбе за верховые мячи – Эшли Барнса. Только вратарь Том

Хитон трижды грузил мяч в борьбу Аспиликуэта – Барнс (дважды форвард «Бёрнли» выиграл единоборство).
Был также эпизод, когда Аспиликуэту выключили из игровой ситуации за счёт борьбы, где мяч не достался испанцу – Робби Брэйди в борьбе пропустил мяч на Андре Грэя, перед которым открылся свободный фланг, но прострел на Барнса прервал Давид Луиз.

Прессинг


Почти все команды Премьер-лиги научились прессинговать, а «Бёрнли» игра в давление была поставлена ещё до первого возвращения с Дайчем в АПЛ. Сила команды Дайча – в умении и физической готовности применять cover-shadow прессинг (да, этого не хватает «Ливерпулю» Клоппа, который в давлении ориентируется скорее на мяч, что менее энергозатратно). Эпизодически «Бёрнли» осложнял «Челси» жизнь при построении атаки (билд-апе), блокируя линии передач на центральных полузащитников, Алонсо, Мозеса и Азара. Правда, «Бёрнли» нельзя назвать командой, идеально исполняющей прессинг такого типа – «Челси» удавалось выпутываться из него за счёт сильного первого паса Давида Луиза.

Готовность к «плану Б»


Правильнее было бы озаглавить подраздел иначе – неготовность «Челси» к своему «плану Б». Антонио Конте решил бороться за победу с тактической перестройкой: сначала он поменял Мозеса на Виллиана, превратив схему «Челси» в 4-2-3-1 (впервые после 0:3 от «Арсенала», после которых Конте поменял тактику), затем итальянец выпустил Миши Батшуайи и перешёл на 4-2-4.

Так Конте хотел насесть на ворота «Бёрнли» числом, но план провалился из-за недостаточного понимания экстренной тактики. Вингеры при такой схеме должны либо растягивать фланги, либо оставлять края защитникам и насыщать штрафную площадку. Однако Эден Азар пассивно двигался в центре, рядом с Костой и Батшуайи, а Виллиан вообще отходил глубоко назад, где вингер при счёте 1:1 перед финальным свистком вряд ли должен находиться.

Сложности «Челси»


Уже известно, что команда Антонио Конте хороша в контригре, но позиционную не очень любит. 71% игрового времени не помог «Челси» задавить «Бёрнли», даже опаснее бить по воротам Хитона (0,84 xG против 0,83 при разнице ударов 13-6 – показательно).

Но есть и ещё одна сложность, о которой мало говорят. У «Челси» Конте короткая скамейка, которая сильно ослабла зимой: Оби Микел и Оскар пошли за мейнстримом, Иванович отправился в Санкт-Петербург. Из запасных опций остались только Фабрегас, Виллиан, Батшуайи – все трое вышли в Ланкашире на замену, – а также ещё одна тройка защитников (Зума, Аке, Терри) и два молодых полузащитника, Чалоба и Лофтус-Чик, неготовые к чемпионской гонке.

«Ливерпуль» оказался невероятно зависим от потерь своих лидеров: когда Коутиньо и Фирмино вылетали из-за травм, а Мане уезжал на Кубок Африки, результаты красных резко падали. Проверить, насколько зависим от лидеров «Челси», пока невозможно – Азар, Педро и Коста играют почти без замен, лишь изредка в тройке нападения появляется Виллиан, которому пока проще входить в матч со скамейки. Щадящий график без еврокубков делает строительство «Челси» Конте более мягким, в чемпионской гонке действительно многое ясно, но следующим летом тренеру нужно задуматься об усилении глубины состава: ещё одного безоблачного сезона Азара, без травм и спадов формы, и бесперебойной работы пары Канте – Матич может и не быть.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бёрнли Челси Антонио Конте Эден Азар
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