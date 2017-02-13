Тонущий «Лестер», неуважительный Колкер — в обзоре дня

«Челси» сыграл вничью с «Бёрнли» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и закончилась со счётом 1:1.Уже на 7-й минутевывел лондонскую команду вперёд, точно пробив после передачи от Виктора Мозеса, но в середине первого таймаударом со штрафного сравнял счёт.«Челси» набрал 60 очков и занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Бёрнли» (30 баллов) — 12-й. Отрыв подопечных Антонио Конте от второго места составляет 10 очков.«Локомотив» свернул сделку и вышел из переговоров по переходу защитника «Куинз Парк Рейнджерс», утверждает The Sun.«Локомотив» договорился о переходе Колкера на правах аренды и забронировал для игрока и его агента билеты в Испанию, где проводит зимний сбор. На днях англичанин был оштрафован за пьяный дебош в Лондоне, чем поставил трансфер под угрозу срыва.Представители «Локомотива» на встрече в Лондоне попытались довести сделку до конца, но Колкер сообщил, что не хочет переходить в московский клуб на правах аренды и потребовал контракт на 3,5 года с зарплатой около £ 100 тыс. в неделю (примерно € 117 тыс.). После этого «Локомотив» отказался от услуг игрока, посчитав, что тот проявил неуважение к клубу.Форвард ЦСКАвернулся в общую группу «армейцев», а вратарьзавтра должен приступить к работе на поле.«Аарон Оланаре, в последнем матче на втором сборе получивший сильный удар в область бедра, итогом чего стал ушиб мягких тканей, начал третий сбор в общей группе и работает без ограничений. Ожидается, что капитан команды Игорь Акинфеев завтра должен приступить к работе на поле.Два других футболиста, Витиньо и Зоран Тошич, будут тренироваться в общей группе со вторника. Планируется, что ещё через несколько дней сможет работать наравне со всеми и Бибрас Натхо», — информирует сайт ЦСКА.Пресс-атташе «Луча-Энергии»рассказал, почему клуб не отвечает на запрос «Амкара» по трансферу. Ранее в СМИ сообщалось, что «Амкар» не может оформить трансфер Грицаенко из-за того, что руководство владивостокского клуба не выходит на связь.«Не могу ответить, почему клуб не рассмотрел предложение «Амкара» по Грицаенко. На этот вопрос может ответить только руководство клуба в лице исполнительного директора клуба Александра Голубчикова или заместителя исполнительного директора Андрея Данюкова. Я не видел руководство уже неделю. Голубчиков отстранён, а Данюков сейчас на больничном. Грицаенко на данный момент находится в Турции, я с ним и его агентом не контактирую», — сказал Вялков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.«Спартак-2» выиграл у «Краснодара-2» в матче 1-го тура группового этапа Кубка ФНЛ. Встреча проходила в Ларнаке (Кипр) на стадионе «Нео ГЗС» и завершилась со счётом 2:1.На 36-й минутеоткрыл счёт. На исходе часа игрыудвоил преимущество красно-белых. На 62-й минутеотыграл один мяч, а на 81-й минуте «быки» остались в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил Левон Байрамян.«Лестер Сити» потерпел выездное поражение в матче с «Суонси Сити». Встреча прошла в Суонси на стадионе «Либерти» и закончилась со счётом 2:0.Голы в составе «лебедей» на свой счёт записали защитники. Экс-нападающий ЦСКАпровёл весь матч на скамейке «Лестера».«Лисы» с 21 очком в активе опустились на 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, от зоны вылета команду Клаудио Раньери отделяет один балл. «Суонси» (24 очка) поднялся на 15-ю строчку.Защитник «Барселоны», который выбыл на пять месяцев из-за травмы, полученной в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (6:0), покинул больницу и отправился в расположение клуба, сообщает пресс-служба каталонцев.Испанец покинул медицинское заведение на инвалидной коляске, однако сумел самостоятельно пересесть в автомобиль. Несмотря на серьёзную травму, Видаль нашёл в себе силы улыбнуться и помахать рукой в камеру.В этом сезоне Видаль провёл в Примере шесть матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи.