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175 лет назад 2016
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«Челси», «Лестер», Колкер — в обзоре главных событий минувшего дня
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Тонущий «Лестер», неуважительный Колкер — в обзоре дня

«Челси» теряет очки, «Лестер» в очке от зоны вылета, Акинфеев возвращается в общую группу — главные события минувшего дня.
13 февраля 2017, понедельник. 00:00. Футбол

«Челси» на выезде не сумел переиграть «Бёрнли»


«Челси» сыграл вничью с «Бёрнли» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и закончилась со счётом 1:1.

Уже на 7-й минуте Педро Родригес вывел лондонскую команду вперёд, точно пробив после передачи от Виктора Мозеса, но в середине первого тайма Роберт Брэйди ударом со штрафного сравнял счёт.

«Челси» набрал 60 очков и занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Бёрнли» (30 баллов) — 12-й. Отрыв подопечных Антонио Конте от второго места составляет 10 очков.
Англия - Премьер-лига. 25-й тур
12 февраля 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Бёрнли
Бёрнли
1 : 1
Челси
Лондон
0:1 – Родригес – 7, 1:1 – Брэйди – 24

«Локомотив» отказался от Колкера, сочтя поведение футболиста неуважительным


«Локомотив» свернул сделку и вышел из переговоров по переходу защитника «Куинз Парк Рейнджерс» Стивена Колкера, утверждает The Sun.

«Локомотив» договорился о переходе Колкера на правах аренды и забронировал для игрока и его агента билеты в Испанию, где проводит зимний сбор. На днях англичанин был оштрафован за пьяный дебош в Лондоне, чем поставил трансфер под угрозу срыва.

Представители «Локомотива» на встрече в Лондоне попытались довести сделку до конца, но Колкер сообщил, что не хочет переходить в московский клуб на правах аренды и потребовал контракт на 3,5 года с зарплатой около £ 100 тыс. в неделю (примерно € 117 тыс.). После этого «Локомотив» отказался от услуг игрока, посчитав, что тот проявил неуважение к клубу.

Оланаре вернулся в общую группу ЦСКА, Акинфеев начнёт работу на поле 13 февраля


Форвард ЦСКА Аарон Оланаре вернулся в общую группу «армейцев», а вратарь Игорь Акинфеев завтра должен приступить к работе на поле.

«Аарон Оланаре, в последнем матче на втором сборе получивший сильный удар в область бедра, итогом чего стал ушиб мягких тканей, начал третий сбор в общей группе и работает без ограничений. Ожидается, что капитан команды Игорь Акинфеев завтра должен приступить к работе на поле.

Два других футболиста, Витиньо и Зоран Тошич, будут тренироваться в общей группе со вторника. Планируется, что ещё через несколько дней сможет работать наравне со всеми и Бибрас Натхо», — информирует сайт ЦСКА.

Руководство «Луча-Энергии» неделю не появляется в клубе


Пресс-атташе «Луча-Энергии» Андрей Вялков рассказал, почему клуб не отвечает на запрос «Амкара» по трансферу Алексея Грицаенко. Ранее в СМИ сообщалось, что «Амкар» не может оформить трансфер Грицаенко из-за того, что руководство владивостокского клуба не выходит на связь.

«Не могу ответить, почему клуб не рассмотрел предложение «Амкара» по Грицаенко. На этот вопрос может ответить только руководство клуба в лице исполнительного директора клуба Александра Голубчикова или заместителя исполнительного директора Андрея Данюкова. Я не видел руководство уже неделю. Голубчиков отстранён, а Данюков сейчас на больничном. Грицаенко на данный момент находится в Турции, я с ним и его агентом не контактирую», — сказал Вялков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

«Спартак-2» выиграл у «Краснодара-2» в матче Кубка ФНЛ


«Спартак-2» выиграл у «Краснодара-2» в матче 1-го тура группового этапа Кубка ФНЛ. Встреча проходила в Ларнаке (Кипр) на стадионе «Нео ГЗС» и завершилась со счётом 2:1.

На 36-й минуте Артём Федчук открыл счёт. На исходе часа игры Аяз Гулиев удвоил преимущество красно-белых. На 62-й минуте Дмитрий Бакай отыграл один мяч, а на 81-й минуте «быки» остались в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил Левон Байрамян.

«Лестер» проиграл «Суонси» и опустился на 17-е место в таблице АПЛ


«Лестер Сити» потерпел выездное поражение в матче с «Суонси Сити». Встреча прошла в Суонси на стадионе «Либерти» и закончилась со счётом 2:0.

Голы в составе «лебедей» на свой счёт записали защитники Алфи Моусон и Мартин Ольссон. Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса провёл весь матч на скамейке «Лестера».

«Лисы» с 21 очком в активе опустились на 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, от зоны вылета команду Клаудио Раньери отделяет один балл. «Суонси» (24 очка) поднялся на 15-ю строчку.
Англия - Премьер-лига. 25-й тур
12 февраля 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Суонси Сити
Суонси
2 : 0
Лестер Сити
Лестер
1:0 – Моусон – 36, 2:0 – Ольссон – 45+2

Защитник «Барселоны» Видаль покинул больницу на инвалидной коляске


Защитник «Барселоны» Алейкс Видаль, который выбыл на пять месяцев из-за травмы, полученной в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (6:0), покинул больницу и отправился в расположение клуба, сообщает пресс-служба каталонцев.

Испанец покинул медицинское заведение на инвалидной коляске, однако сумел самостоятельно пересесть в автомобиль. Несмотря на серьёзную травму, Видаль нашёл в себе силы улыбнуться и помахать рукой в камеру.

В этом сезоне Видаль провёл в Примере шесть матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Лестер Сити ПФК ЦСКА Челси Алейкс Видаль Стивен Колкер Обзор главных событий дня
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