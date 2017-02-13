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175 лет назад 2016
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Стивен Колкер
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

«Самый странный трансфер». Как расходятся Колкер и «Локо»

Экс-кандидат в сборную Англии Стивен Колкер принял Россию за Китай и потребовал от «Локомотива» сумасшедших финансовых условий.
13 февраля 2017, понедельник. 00:15. Футбол
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Англичанин Стивен Колкер должен был стать «железнодорожником» ещё полторы недели назад. 31 января «Локомотив» опубликовал в «Твиттере» фотографию будущего новичка, и хотя снимок делался со спины, а лицо игрока закрыли капюшоном, его имя быстро перестало быть секретом. Воспитанник «Тоттенхэма», сыгравший один матч за сборную Англии и выступавший на Олимпиаде-2012 за сборную
Великобритании, прилетел на медобследование и финальную стадию переговоров с руководством российского клуба. Президент «Локомотива» Илья Геркус определял тогда срок завершения трансфера в два дня. «Пока не могу назвать имя новичка. Но мы намерены подписать с ним контракт послезавтра. Он центральный защитник», – сообщил Геркус в телеинтервью.

Английские СМИ в это время писали о деталях соглашения Колкера с представителем российской Премьер-Лиги. Сообщалось, что «железнодорожники» возьмут Стивена в аренду у «КПР» до конца сезона и получат право выкупить его контракт, действующий до лета 2018 года. При этом, по данным наших британских коллег, защитник заработал бы за время аренды (это менее полугода) в «Локомотиве» 1 млн фунтов стерлингов, тогда как «КПР» платит ему 30 тысяч фунтов стерлингов в неделю, то есть приблизительно 1,5 млн в год. Значит, в Москве 25-летний футболист должен был получить существенно больше даже без учёта разницы в налогах. В Англии напоминали, что Колкер не выходит на поле с октября из-за травмы бедра, но успеет набрать форму к возобновлению чемпионата России, присоединившись к красно-зелёным на третьем сборе.

Прошло два дня, неделя, 10 дней, а никакого Колкера «железнодорожники» не подписывали. Стало понятно: с трансфером легионера что-то не так, он находится на грани срыва. Правда, 4 февраля Геркус рассказал в интервью официальному сайту клуба, что летал к Стивену пообщаться, отвечал на множество вопросов защитника про «Локомотив», болельщиков команды, уровень РФПЛ. Президент попросил набраться терпения, отметив, что контракт уже согласован.
Англичанин Стивен Колкер должен был стать «железнодорожником» ещё полторы недели назад.
Однако сутки спустя из Англии пришла очередная одна новость, которая заставила ещё крепче сомневаться в осуществление и целесообразность этого перехода. The Sun проинформировала, что суд оштрафовал Колкера на 650 фунтов стерлингов за агрессивное поведение: в ночь с 15 на 16 января на юго-западе Лондона Стивен, находясь в пьяном состоянии, бросался различными предметами в людей, а кого-то пытался даже ударить по голове заградительным барьером. Футболист признал свою вину.

Вообще, это не первый случай, когда Колкер попадает в заварушку. Например, двумя годами ранее «КПР» пришлось отмазывать защитника после того, как он получил травму головы во время драки в лондонском пабе. Игровые же качества Стивена с каждым сезоном вызывают всё больший скепсис. Когда «КПР» вылетел из английской Премьер-лиги, Стивена стали отдавать в аренду: сперва его позвал «Саутгемптон», потом неожиданно пригласил «Ливерпуль». Но ни там, ни там Колкер не играл: 146 минут за сезон – курам на смех! Даже при всей разнице в уровне АПЛ и РФПЛ странно, что человек с таким профайлом заинтересовал «железнодорожников», как конкурент для Ведрана Чорлуки и Неманьи Пейчиновича. Ей-богу, покупка другого потенциального новичка «Локо» Соломона Кверквелии и то кажется сегодня более разумным вложением средств, пусть грузин и пропустил в «Рубине» первую часть сезона.

Похоже, сложный характер Стивена дал о себе знать и при обсуждении переезда в нашу страну. В воскресенье The Sun сообщила, что «железнодорожники» решили свернуть сделку и выйти из переговоров по Колкеру из-за поведения игрока. Российский клуб достиг договорённости с «КПР» и уже забронировал билеты для защитника и его агента в Испанию, где команда проводит сбор, но англичан вдруг передумал. Вместо аренды он потребовал контракт на 3,5 года с зарплатой около 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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«Переговоры по трансферу Колкера никак не продвигаются. В «Локомотиве» считают поведение игрока и его агента неуважительным по отношению к клубу. Русские думали, что обо всём договорились, подготовили все нужные бумаги, но защитник вместе со своим представителем после суда выдвинули новые требования, которые просто оторваны от реальности трансферного рынка. Руководители «Локомотива» чувствуют, что не в силах повернуть процесс в правильное русло, и теперь переключились на альтернативные варианты», – пишет автор материала на The Sun, отмечая участие в переговорах нового спортивного директора «железнодорожников» Эрика Штоффельсхауса.
Русские думали, что обо всём договорились, подготовили все нужные бумаги, но защитник вместе со своим представителем после суда выдвинули новые требования, которые просто оторваны от реальности трансферного рынка.
Между тем, в Англии тоже с огромным удивлением относятся к возможному трансферу экс-игрока сборной страны. В частности, Dailyrecord.co.uk опубликовал статью под названием «Стивен Колкер в «Локомотиве» и ещё 13 самых странных трансферов британских игроков за границу». Материал этот начинается со слов «Если вы думали, что переезд бывшего защитника «Ливерпуля» в Россию самое непонятное решение, то совершенно забыли об этих историях…». Среди прочих авторы выделили трансферы Джо Харта в «Торино», Энтона Фердинанда в «Антальяспор» и Джои Бартона в «Марсель», который по опросу издания и был признан самым странным.

Но всё идёт к тому, что роман Колкера с Москвой не состоится. Хотя «КПР», как пишут наши английские коллеги, хочет побыстрее избавиться от дорогостоящего защитника и предлагал его сразу нескольким клубам РФПЛ. В какой-то момент на первый план вышли «железнодорожники». У Стивена ещё есть время передумать и согласиться на изначальные условия, так как трансферное окно в России по-прежнему открыто. Другое дело, захотят ли в самом «Локомотиве» возвращаться к кандидатуре человека, у которого в голове жуткий бардак.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Стивен Колкер Трансферы
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