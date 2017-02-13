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175 лет назад 2016
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Валерий Карпин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Антон Матвеев

Карпин: Дзюба — капитан в «Зените»? Ну и отлично!

Валерий Карпин — о создании Кубка Легенд, форме Титова с Аленичевым и ненужной истерике из-за капитанства Дзюбы.
13 февраля 2017, понедельник. 08:30. Футбол
18-19 февраля в ДС «Мегаспорт» состоится международный футбольный турнир «Кубок Легенд» имени Константина Ерёменко. В нём примут участие команды из пяти стран (России, Италии, Португалии, Нидерландов, Германии) и международная команда звёзд футбола. Купить билет на это классное шоу вы можете на нашем сайте. А о создании Кубка Легенд мы поговорили не с кем-нибудь, а с Валерием Карпиным — человеком, имеющим непосредственное отношение к рождению турнира и который примет участие в нынешнем турнире. Соскучились по Валерию Георгиевичу? Тогда не пропустите!

— Однажды мы с Тамерланом Куриевым (генеральный менеджер турнира, президент компании «Ньюспорт». — Прим. «Чемпионата») были в Германии на подобном турнире. Собственно, их много и в других странах, поэтому мы решили: надо и в России такой устроить, — рассказывает Карпин. — Ну и начали просто обзванивать
знакомых футболистов-иностранцев, зазывать их в Россию.

Всё держалось на честном слове. Кто кого знает — тому и звонит. Понятно, что я много говорил с испанцами и португальцами, Дима Аленичев помогал с итальянцами, и так далее.

— Кого конкретно вы позвали в Россию?
— Да я сейчас уже и не помню… Амависку, Са Пинту, других ребят. Повторюсь, совместными усилиями мы всех обзванивали.

— Сложно было уговаривать иностранцев приехать в Россию?
— Я бы не сказал. Всегда можно позвонить. Главное — люди в нас поверили. Они не говорили: да зачем мне ваша Россия, турнир какой-то непонятный! Потому что быстро поняли: организация будет на отличном уровне.

Если меня сейчас пригласят на какой-нибудь турнир, меня тоже будет интересовать, как там встретят и что вообще будет. Это нормально. Но у нас проблем ни с кем не возникло.

Сейчас уже все знают про Кубок Легенд. В курсе, что здесь всё будет круто, интересно.

— Насколько серьёзно бьются ветераны на таких турнирах? Могут наорать друг на друга в раздевалке, бутылками швыряться? Или всё скорее в релакс-режиме?
— Второе. Понятно, что люди приезжают отдохнуть, пообщаться с товарищами, поиграть в любимый футбол. Да, все спортсмены «до гробовой доски», любят выигрывать, но убиваться на таких турнирах никто не будет. И это правильно. Здоровье надо беречь в таком возрасте.

— Сборная России на Кубке Легенд всегда впечатляет. Это настолько высокий уровень наших ветеранов? Или просто мотивация?
— Ну, дома реально стены помогают. К тому же у нас довольно развит ветеранский футбол. Много матчей, тренировок, так что люди в тонусе. Да и ввиду погодных условий хватает игр в зале, в «коробках». Россияне лучше приспособлены к формату Кубка Легенд.

— Титов и Аленичев действительно до сих пор в полном порядке?
— Да все наши красавцы в порядке! И Титов, и Аленичев, и Тихонов, и Алдонин, и Смертин… Всех не назову, но уверяю: любой игрок сборной России поддерживает себя в хорошей форме. Вы сами это увидите на Кубке Легенд.
Титов, Аленичев, Тихонов, Алдонин и Смертин — в полном порядке!
— То есть видно, что люди не для галочки участвуют, а реально по-прежнему любят футбол?
— Ветеранский — безусловно, любят.

— Назовите трёх человек, ради которых надо смотреть Кубок Легенд.
— Я вам десяток назову! Давайте так: смотреть надо ради всей сборной России. Другие команды тоже хороши.

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— Павел Мамаев однажды в отпуске играл в одной команде с Мишелем Платини. Вы сами на таких турнирах в других странах пересекались со звёздами экстра-класса?
— Да мы все с ними играли, ещё будучи футболистами! И против них, и вместе с ними. Скажем, в тех же Матчах всех звёзд в Испании. В одной команде, например, с Роналдиньо выступал. Нормально, все — обычные люди.

— Говорят, тогда Мамаев даже критиковал Платини. Мол, он отдавал Мишелю классные передачи, а тот, негодяй такой, не забивал.
— Ну и? Платини сколько лет было? Под 60? Так о чём речь? Это просто забавная история. Посмеялись — и забыли.
Мамаев критиковал Платини? Ну и? Это просто забавная история
— Напоследок один вопрос, который нельзя вам не задать. Не про Кубок Легенд, а про решение Луческу сделать Дзюбу капитаном «Зенита». Это вообще нормально?
— Ну, если в «Зените» считают, что нормально, — значит так и есть.

Валерий Карпин считает это нормальным?
— А почему нет-то? Люди внутри «Зенита» решили, что это правильное назначение. Ну и отлично! Вот вы считаете нормальным, что Карпин или Мостовой капитанили в «Сельте», Онопко — в других командах?

— Вполне. Но вы все не были воспитанниками злейшего врага вашей команды.
— Да какая разница?! Кого это вообще волнует?!

— Миллионы болельщиков.
— У нас в России вечно что-то придумывают. Придумывают, понимаете? Тот же Фигу переходит из «Барселоны» в «Реал» и становится капитаном Мадрида. Ничего, все довольны.

— Да, но в него потом свиные головы кидают...
— Не спорю, но ведь это делали фанаты «Барсы». А болельщики «Реала» не возмущались его капитанством. И что? Всё нормально.
Почему все решили, что Дзюба — бездарный капитан?
Стал Дзюба капитаном — здорово. Что в этом такого? Обычная, рутинная футбольная история, которую и обсуждать-то не стоит.

— Хорошо, но вот вы работали с Дзюбой. Он может быть капитаном команды? Не важно, какой — «Зенита», «Спартака» или «ГазМяса».
— Может быть. Почему все решили, что Дзюба бездарный капитан? Ещё раз говорю: наверняка Луческу выбрал его не просто так. Значит, считает, что у Дзюбы есть определённые качества. Вот и прекрасно! Хватит истерику на ровном месте устраивать.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Артём Дзюба Валерий Карпин Кубок Легенд
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