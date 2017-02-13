Ван Хуэй: когда китайские деньги – катастрофа

«Только я решаю, сколько вкладывать в клуб»

Ван Хуэй не скрывал – «Ден Хаг» интересует его куда меньше, чем возможность интегрировать китайцев в европейский футбол.

«Мы футбольный клуб, а не китайский рынок»

Фото: adodenhaag.nl

Голубой мечтой Ван Хуэя было реалити-шоу о жизни китайского футболиста в Гааге, собирающее миллионы просмотров в Поднебесной.

Печальный конец неизбежен?

На площади вокруг стадиона «Киосера», где играет «Ден Хаг»,, президент ассоциации болельщиков клуба, подсчитывает пачки макарон, печенья, зефира, сахара, сухого молока. Вскоре фанаты будут ходить по Гааге, раздавая продукты обездоленным людям. «В этой богатой стране некоторым людям не хватает денег на еду — это неправильно», – говорит ван Лиувен. Раньше эту акцию вместе с болельщиками проводил и «Ден Хаг», теперь клуб сам просит денежных подачек.Для местных фанатов главный акционер клубастал персоной нон-грата. Китаец ещё не прочувствовал на себе, что это значит, но с фанатами «Ден Хага» шутить не стоит: они могут помогать городским беднякам, закидывать поле мягкими игрушками, но если что не по ним, на дороге лучше не вставать. Так, в 1981-м, узнав о вылете из Эредивизии, они подожгли собственный стадион «Зёйдерпарк», шесть лет спустя устроили грандиозную драку с фанатами «Аякса», которую не остановило даже обращение, а потом всячески допекали аяксидов (например, поджигали и разрисовывали их штаб-квартиру).Ван Хуэй долго не появлялся в Гааге, а болельщики обещали ему тёплый приём. «В нашем логове характер должен быть другим – если тебе что-то не нравится, скажи об этом прямо. Не прячься. Мы и так имеем репутацию грубиянов, но Хуэя ещё готовы выслушать», – говорит ван Лиувен. Прилёта владельца на матч фанаты АДО так и не дождались, так что пришлось протестовать против него, пока он об этом не знал.Кто такой Ван Хуэй? В 2008-м он создал компанию United Vansen, помогавшую провести церемонию закрытия Олимпиады в Пекине. В дальнейшем его компания продолжила организовывать спортивные мероприятия. Разброс был большим – от мыслей о новой Лиге чемпионов до учреждения официального пекинского корпоративного турнира. Но для китайского бизнесмена это показалось слишком мелким бизнесом – в январе 2014-го он вешал лапшу на уши болельщикам и акционерам «Ден Хага», рассказывая об имперских амбициях. «Я превращу команду, которая оспорит господство «Аякса», ПСВ и «Фейеноорда», – говорил Хуэй. Умение китайца красиво говорить заворожило всех.«В то время мы предпочитали продать клуб местным бизнесменам, – вспоминает, политик из городского исполнительного комитета Гааги. – Муниципалитет владеет «золотой акцией» клуба и может заблокировать любую покупку акций, но при одном условии: есть другой покупатель, готовый платить столько же. Но местные инвесторы не перебили предложение Вана. У меня сложилось хорошее впечатление, когда я говорил с ним».Ван Хуэй купил 98% акций клуба за 8,9 млн евро, поначалу проявлял интерес к матчам «Ден Хага» – был их постоянным гостем, светился в камерах, радовался голам и непонимающе вскидывал руки, когда в ворота «аистов» ставили пенальти. Однажды Хуэй даже тренировался вместе с игроками. «Хуэй пришёл с громадным энтузиазмом, – вспоминает Якко ван Лиувен, – он обещал нам еврокубки и светлое будущее, поэтому мы были счастливы с ним. Мы даже показывали Вану баннер, где он изображён». С подачи владельца в клубе появились игроки уровня выше «Ден Хага» –А потом Ван Хуэй пропал.В августе 2015-го он письменно пообещал выделить на клубные нужды 2,5 млн евро, ещё полтора добавить сверху. Крошечные деньги, скажете, но для голландского середняка, чей бюджет на сезон – 7-8 миллионов, – очень важные. Хуэй не прислал в «Ден Хаг» деньги ни в сентябре, ни в ноябре, снова пообещал в декабре – и снова не перечислил. Руководство клуба названивало китайцу, он игнорировал звонки. Так «Ден Хаг» оказался в дефиците, что для голландского футбола приравнивается к трагедии. Там все должны уметь зарабатывать.В прошлом году репортёр New York Times разыскал Ван Хуэя в пекинской штаб-квартире и завёл разговор о финансировании голландского клуба, на что бизнесмен жёстко отреагировал: «Только я решаю, сколько денег должен вкладывать в свой собственный клуб». Крах «Ден Хага» с таким владельцем был неминуем.Ван Хуэй не скрывал – «Ден Хаг» интересует его куда меньше, чем возможность интегрировать китайцев в европейский футбол. «Конечно, мы покупаем курицу ради яиц. В европейской среде мы должны вырастить футбольные сливки», – говорил Ван Хуэй, просчитывая в голове наполеоновские планы.Во-первых, летом 2015-го Хуэй привёз в Гаагу китайского тренера –. В протокол он был внесён как помощник главного,, смотрел футбол только из VIP-ложи, в клубе рассказывали, что он непризнанный гений. «Гао хочет знать всё о нашем футболе: игровую систему, обучение, аналитику – ему очень интересно», – говорил руководитель академии «Ден Хага». Журналисты быстро смекнули, в чём основная миссия Хунбо, сидевшего рядом с Ваном в VIP-ложе, укутавшись жёлто-зелёным шарфиком, – шпионить. После каждого матча Фрезера спрашивали, подсиживает ли его Гао Хунбо, на что тренер отвечал: «Всё время в Гааге он только смотрит с верхотуры стадиона, как мы тренируемся».Во-вторых, вместе с Гао Хунбо в «Ден Хаг» должен был хлынуть поток китайских игроков. Авторитетное голландское издание Voetbal International отмечало, что голубой мечтой Ван Хуэя было реалити-шоу о жизни китайского футболиста в Гааге, собирающее миллионы просмотров в Поднебесной. Хуэй выносил вопрос на обсуждение клубного совета, на что остальные акционеры «Ден Хага» выдвинули жёсткую позицию: «Мы – футбольный клуб, а не китайский рынок». Владелец остался и без реалити-шоу, и без китайской империи, которую хотел выстроить в Гааге: Хуэй намеревался покупать азиатских игроков задёшево ради дальнейшей продажи.В-третьих, Ван Хуэй, дружный с президентом Китая и футбольным болельщиком, должен был привезти в президентскую академию голландских тренеров, чтобы устроить обмен опытом. Эксперимент провалился, как только первый из специалистов,, прилетел в Пекин – ему сделали неправильную визу, присвоив ему профессию финансового директора, и Феенстра был заключён под стражу. Ни сам Хуэй, ни United Vansen не стали помогать голландскому тренеру. «Генеральный менеджерговорил мне, что китайские люди отказываются помочь. Мне пришлось пройти через ад: пять месяцев я сидел в китайской клетке, мне даже не устраивали допрос, не стали разбираться со мной. Я даже не знал, что тренерская виза может занять намного больше времени», – вспоминает Феенстра.Ещё три специалиста академии «Ден Хага» проработали в главной школе Китая всего 20 дней – они разочаровались в условиях работы и улетели домой. Конвейер по интеграции в голландский футбол сломался слишком быстро.В голландском футболе существует стабильная система лицензирования клубов – они сдают в KNVB, местную федерацию футбола, всю финансовую отчётность и гарантии дальнейшего финансирования. Каждому клубу присваивают оценку от 1 до 3: если оценка 3 – значит всё хорошо (она стабильно держится лишь у «Аякса» и ПСВ), если 2 – значит, есть поводы беспокоиться, если 1 – всё очень плохо. Крах «Твенте», перешедшего под внешнее управление и спасённого KNVB лишь после массовых акций протеста, предсказала именно система лицензирования, выставляя «единицу» месяц за месяцем.Та же самая ситуация с «Ден Хагом». KNVB уже выставила ему единицу, оштрафовала на 10 тыс. евро, потребовала новый экстренный проект бюджета, который составлялся уже без китайского владельца. Плата споров Амстердама, куда клуб подал иск на своего владельца (вы просто в это вдумайтесь), заблокировала контроль Хуэя над своими акциями на 18 месяцев. На суд ни сам владелец, проигнорировавший три повестки, ни кто-либо из United Vansen не приехал. Копаться в бухгалтерии клуба будет– человек, ведший расследование махинаций «Твенте».Но история «Ден Хага» может закончиться гораздо плачевнее – оставшись без обещанных инвестиций, отдав сильных игроков бесплатно или за копейки, клуб из Гааги рискует больше никогда не подняться наверх. На выходных «Ден Хаг» проиграл прямому конкуренту в борьбе за выживание, «Гоу Эхед Иглз», и опустился в зону вылета.Не удивляйтесь, если история китайско-голландской любви тоже закончится сожжённым стадионом.