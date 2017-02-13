Свои – чужие. Кто в РФПЛ растит смену, а кто – только делает вид

Дефицит собственных кадров – не только «Зенита» проблема. За пределами столицы она остро стоит практически повсеместно.

Клубные воспитанники в основной обойме



8 – ЦСКА: Акинфеев, Головин, Гордюшенко, Дзагоев, Жамалетдинов, Помазун, Чалов, Щенников.

7 – «Спартак»: Давыдов, Зуев, Кутин, Макеев, Пуцко, Самедов, Тимофеев.

6 – «Локомотив»: Баринов, Галаджан, Коченков, Лысов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук

5 – «Урал»: Арапов, Гавтадзе, Подоксёнов, Щербаков, Фидлер.

3 – «Зенит»: Бабурин, А. Кержаков, Могилевец.

3 – «Терек»: Кадыров, Садаев, Уциев.

2 – «Анжи»: Газимагомедов, Мусалов.

2 – «Ростов»: Байрамян, Ковалёв.

2 – «Рубин»: Ахметов, Набиуллин.

1 – «Арсенал»: Денисов.

1 – «Крылья Советов»: Божин.

1 – «Уфа»: Безденежных.

0 – «Амкар».

0 – «Краснодар».

0 – «Оренбург».



В каком составе встретит весну «Томь», до сих пор неизвестно.