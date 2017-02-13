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175 лет назад 2016
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«Спартак» — «Рубин» — 2:4
Фото: spartak.com
Текст: Антон Михашенок

«Рубин» опоздал на свою победу. «Спартак» просто опаздывал

Гёкдениз Карадениз три раза коснулся мяча, чтобы дать «Спартаку» понять, что лидерство в таблице не освобождает от работы над ошибками.
13 февраля 2017, понедельник. 19:15. Футбол

Общая информация


В Марбелье сыграли две команды Премьер-Лиги — событие на сборах редкое, поэтому выводы стоит разделить, уделив внимание и «Спартаку», и «Рубину». «Рубин», опоздавший на матч и задержавший трансляцию на 10 минут из-за пробок, должен был быть немного свежее соперника — команда Хави Грасии находится в матчевом ритме, пока «Спартак» продолжает работать под большими нагрузками и не всегда успевает за соперниками. Матч проходил на поле сомнительного качества (в центральном круге, например, можно было шлёпнуться в грязь), а в игровом плане команды объединял ещё и тот факт, что и «Спартак», и «Рубин» пока не лучшим образом готовы играть на стандартах у своих ворот. Все остальные моменты для обсуждения — индивидуальны.

Товарищеские матчи (клубы)
13 февраля 2017, понедельник. 16:10 МСК
Рубин
Казань, Россия
4 : 2
Спартак М
Москва, Россия
0:1 – Адриано – 12, 1:1 – Карадениз – 24, 2:1 – М'Вила – 42, 3:1 – Санчес – 51, 3:2 – Попов – 64, 4:2 – Канунников – 90+1 (пен)

«Спартак»


Организация игры

Команда Массимо Карреры начала матч с системой, максимально приближенной к тому, что давало успех осенью — один чистый опорник и Глушаков с Поповым чуть выше. Обращал на себя внимание прессинг, который, пока у «Спартака» были силы, команда применяла удачно: мяч, забитый Луисом Адриано, стоит выделять не из-за подачи Дениса Глушакова или прыжка бразильца, а из-за коллективного давления и перемещений того же Глушакова. Денис недавно был включён в тройку самых выносливых игроков «Спартака» по итогам тестов, и игра показывает, что у этого есть основания. Отпрессинговать в одном эпизоде двух соперников и отобрать мяч — это отличный уровень.

После замены Попова на Зе Луиша «Спартак» перешёл на версию игры, приближенную к 4-3-3 с узким расположением крайних нападающих и широкими полномочиями крайних защитников. Видно, что при таком варианте выделяется умение Фернандо играть длинными передачами, но других преимуществ пока нет — мяч при такой расстановке циркулирует у «Спартака» медленнее.

Действия в атаке

«Спартак» сохранил тренд на использование проникающих передач, который был задан и в игре с «Осиеком», при другой системе организации игры. Именно поэтому на поле долго не было видно Комбарова, а Самедов возникал чаще только благодаря стандартам. Попов в амплуа, близком ко второму нападающему, — вариант не новый, интересный, но почти наверняка при сохранении на фланге Самедова играть здесь в официальных матчах будет лучше ориентирующийся в разрывах между игроками обороны Промес.

Действия в обороне

Есть два бросающихся в глаза момента. Первый — это то, что при игре один в один крайнего защитника с крайним нападающим/полузащитником соперника страховать зону глубоко опускается кто-то из опорников — либо Фернандо, либо Глушаков, а не один из центральных защитников. Проблема заключается в том, что в зоне подбора из-за этого возникает знак вопроса — так было и в некоторых матчах чемпионата России. Так случилось и с «Рубином»: первый гол казанцев, конечно, можно списать на неуверенные действия Реброва, но важно, что удар Камболов наносил абсолютно никем не накрываемый — в его зону защитники и полузащитники «Спартака» опоздали.

Второй момент: продолжающееся непонимание того, кто должен играть по мячу, а кто должен страховать в паре Боккетти — Кутепов. При выходе на поле пары Таски — Кутепов таких проблем не возникает: немец строго берёт на себя роль ведущего защитника и страхует. У пары Кутепов — Боккетти регулярно случаются провалы, как в эпизоде с попаданием в перекладину ворот Реброва: убегающего к воротам нападающего пытался накрыть не кто-то из центральных защитников, а Андрей Ещенко.

Игрок, о котором стоит говорить

Луис Адриано забил, но пока именно в этой системе Карреры он не совсем похож по объёму действий на Зе Луиша. В глубину и спиной бразилец отрабатывает нужным образом, но пока сложности возникают с действиями по фронту атаки в ширину. Идея Карреры состоит в том, что нападающий должен своим движением вправо и влево по линии защитников создавать каналы для инсайдов, и здесь Луису Адриано нужно добавлять. В мотивации бразильца сомнений нет — после попадания в штангу он даже в контрольном матче заметно расстраивается.
«Рубин» — «Спартак» — 4:2

«Рубин» — «Спартак» — 4:2

Фото: spartak.com

«Рубин»


Организация игры

Хави Грасия по-прежнему настаивает на варианте игры с двумя нападающими. Примерно в середине первого тайма было слышно, как с одной из скамеек тренеры подсказывали «Second ball». Неизвестно, было ли это указание от штаба «Рубина», но точно понятно, что вторые мячи, подборы, остаются важной частью игры казанской команды. Схема с прямым пасом центрального защитника на мощного нападающего, который находится спиной к воротам, отыгрывает в касание центральному полузащитнику, и тот в касание запускает другого форварда один в один — по-прежнему одна из основ действий «Рубина». Мощному Жонатасу в этой игре помогал суперветеран Гёкдениз Карадениз, который сделал игру голом и двумя результативными передачами. Можно удивляться скорости и выносливости 37-летней турецкой легенды «Рубина», но важнее обратить внимание на другое: в контрольных матчах он своими действиями выгрызает место в составе, которого не было осенью, на общих условиях.

Действия в атаке

После эпизода, когда Санчес поднял голову в поиске Жонатаса, запустил мяч через две линии игроков, но попал под перехват от Фернандо (это в итоге привело к удару Глушакову, который с трудом потащил Рыжиков), «Рубин» перешёл на более комбинационный стиль. Камболов и М'Вила в зимних товарищеских матчах легко перекрывают свои среднестатистические цифры по количеству передач — «Рубин» стал чаще готовить атаки через центральных полузащитников, что закрепляет осеннюю тенденцию, когда Грасия нашёл нужный рецепт игры. Ещё один выделяющийся аспект — подключения крайних защитников в атаку не линейно (то есть, до угловых флагов), а с заходом в штрафную, что обычно создаёт сложности у команд даже при высокой компактности игры без мяча. Такую систему, например, успешно адаптирует «Монако» — ЦСКА должен помнить действия их крайних защитников по матчам Лиги чемпионов.

Действия в обороне

Грасия традиционно выстраивает линии полузащиты и защиты максимально близко — похоже, зимой изменений в этом не будет. Это позволяет сдвоить фланги и перекрыть их от бомбардировки навесами, но главное — как действует пара центральных полузащитников. В паре Камболов — М'Вила француз постоянно оказывался чуть ниже, по ситуации персонально прихватывая или Попова, или Глушакова, не давая развить атаки быстрым пасом через центральную зону. Это потенциально классный, но рискованный вариант — любая потеря концентрации М'Вила приведёт к разрушению всей системы. Именно поэтому…

Игрок, о котором стоит говорить

Это М'Вила. Уже в феврале ясно, что успешность «Рубина» в весенней части сезона будет зависеть от действий француза. Если он будет в порядке, Казань может рассчитывать на прорыв вверх. Объём действий, совершаемый полузащитником, по матчу со «Спартаком» впечатлил — он успевал делать и важнейшие отборы, и дорабатывать до чужой штрафной, что в одной из контратак (ещё одно важное качество француза: он умеет включиться в максимально перспективный эпизод) привело к его расстрелу Реброва после художественного паса внешней стороной стопы от Карадениза. Если М'Вила будет терять позицию или не проявит должной мотивации (а проблемы с этим раньше у него возникали), то «Рубину» будет сложно.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Рубин ФК Спартак
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