Ушли с крючка. 7 сорвавшихся трансферов РФПЛ

Ян М’Вила
Из «Рубина» в «Динамо»
Французский полузащитник «Рубина» договорился с «Динамо» о трансфере и провёл в феврале 2015 года медобследование в Москве. Однако зимой казанцы не позволили трансферу осуществиться. И всё-таки в марте футболист был представлен в качестве новичка бело-голубых. М’Вила даже начал тренироваться в составе «Динамо». Ожидалось, что футболист с лета 2015 года сможет проводить официальные матчи за столичный клуб, но сделка снова сорвалась — на этот раз уже из-за «Динамо», которое сменило вектор развития клуба, и хавбек уже перестал вписываться в планы команды.
Павел Мамаев
Из ЦСКА в «Манчестер Юнайтед»
Английский клуб не просто рассматривал россиянина в числе прочих кандидатов, а вёл активные переговоры. Руководство «Манчестер Юнайтед» даже консультировалось со своим бывшим футболистом Тошичем, прежде чем предложить контракт Мамаеву. Полузащитника всё тоже устраивало, но трансфер не состоялся всего из-за одной детали. Об этом рассказал Мамаев в большом интервью «Чемпионату»:
– Тогда Фергюсон сказал, что сам уладит все вопросы по рабочей визе, и дал задание вести переговоры. Когда контракт был на финальной стадии, стало понятно, что по визе договориться не удалось, – рассказал Мамаев.
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Евгений Савин
Из «Амкара» в ЦСКА
Ещё ближе к трансферу был нападающий Евгений Савин. О его переходе из «Амкара» в ЦСКА даже сообщил официальный сайт клуба. Пермяки отзаявили форварда, однако агенты футболиста решили в последний момент потребовать у ЦСКА большую сумму, нежели обговаривалось. В результате сделка в 2007 году так и не состоялась и Савин не поиграл в топ-клубе. Лишь в 2016 году в программе «Культ Тура» закончивший карьеру форвард получил символическую майку ЦСКА из рук Евгения Гинера.
Магомед Оздоев
В «Шальке» (свободный агент)
Оздоев рассказал, что был крайне близок к трансферу в Бундеслигу. «Шальке» планировал подписать полузащитника, когда ему было 16 лет. Оздоев даже прилетел подписывать контракт в Гельзенкирхен и сидел за столом со спортивным директором немецкого клуба. Однако из-за запрета на зарубежные трансферы игроков в возрасте до 18 лет всё сорвалось.
Аксель Витсель
Из «Зенита» в «Ювентус»
В 2008 году Аршавин мог уехать в «Барселону», но ему не позволили этого сделать, продав позже в «Арсенал». С тех пор «Зенит» стали называть «золотой клеткой» для футболистов. Был период, когда Халк хотел покинуть Питер, но его не пускали, чтобы затем продать в Китай. На днях Ломбертс жаловался, что его не отпустили из «Зенита» вопреки договорённостям с клубом. Самый яркий пример этого сезона – сорвавшийся переход Витселя в «Ювентус». Хавбек находился в Турине в последние дни летнего трансферного окна, но сделка так и не состоялась.
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Кахведжи Нихат
Из «Реала Сосьедад» в «Спартак»
Сорвать трансфер может даже самая незначительная на первый взгляд деталь. Невероятную историю рассказал нашему изданию комментатор Константин Генич, известный по выступлениям за «Амкар»:
– Я находился в реабилитационном центре в Германии, когда случайно сорвал трансфер Нихата в «Спартак». Как сейчас помню – иду по коридору и возле кабинета встречаю его с доктором красно-белых. Идёт тщательное медобследование, а у Нихата были проблемы с коленом. Подсаживаюсь к ним и говорю: «Хэлоу! Карпин, Хохлов, все дела. Я из России. В «Спартак» переходишь?» Он отвечает: «Да, уже договорились». «А колено твоё как?» — продолжаю допрос. «Нормально, — отвечает, — но проблемы есть». И тут я выдаю: «А ты в курсе, что в «Лужниках» искусственное поле?» Он вытаращил глаза: «Как?!» — «Вот так. Большой стадион, 75 000 мест, но поле не натуральное». Нихат замолчал и повернулся в сторону доктора, а тот уставился на меня: «Ты зачем ему всё рассказал?!» В общем, через некоторое время вдруг выяснилось, что Нихату, мягко говоря, не рекомендуется играть на искусственных полях, и переход сорвался.
→ Генич: это я сорвал трансфер Нихата в «Спартак». Случайно…
Стивен Колкер
Из «КПР» в «Локомотив»
30 января «железнодорожники» анонсировали приход новичка в «Твиттере». На прикреплённом снимке был запечатлён футболист в капюшоне, снятый со спины.
Болельщики «Локо» опознали защитника Колкера. Ожидалось, что футболист в течение двух дней подпишет контракт с московским клубом. Президент клуба Илья Геркус в «Инстаграме» даже выложил фото майки с заготовленным номером для футболиста.
Однако сделка сорвалась. Судя по всему, игрок затребовал большую сумму по сравнению с той, что оговаривалась. «Локомотив» достаточно изящно сообщил в «Твиттере» об отмене сделки.
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