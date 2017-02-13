Гол Цубера, ярость Билича. Экс-легионеры РФПЛ в Европе

Англия
Виллиан («Челси»)
Бразильца Конте выпустил спасать отечество за 20 минут до конца гостевой битвы с «Бёрнли» (1:1). Виллиан старался, но толком игру не усилил. Соответственно, «Челси» потерял два очка.
Элдин Якупович, Байе Умар Ниасс («Халл Сити»)
В этом туре «тигры» не удивили так, как в прошлом (победа 2:0 над «Ливерпулем»). В первом голе «Арсенала» мяч отскочил от Якуповича к Санчесу, а во втором Элдин угадал направление удара того же Алексиса с пенальти, однако выручить не сумел. Ниасс отбегал на «Эмирейтс» все 90 минут, парочку раз опасно открывался под кроссы, но не более того. «Пятёрка» от SkySports обоим.
Славен Билич («Вест Хэм Юнайтед»), Хосе Саломон Рондон («Вест Бромвич Альбион»)
Рондон «молотобойцам» не забивал, но успел сокрушить стойку ворот и принести команде массу пользы. А вот Билич не принёс никакой пользы… микрофону одной из телекомпаний. Именно его Славен гневно швырнул куда подальше, когда «Вест Бромвич» вырвал ничью на последней добавленной минуте (2:2). «Микрофон выжил, а вот я — с трудом. Мы заслуживали победы», — комментарий самого хорвата.
Испания
Хосе Хурадо, Фелипе Кайседо (оба «Эспаньол»)
Оба экс-представителя РФПЛ играли с «Сосьедадом», но пользы от них было негусто (1:2).
Италия
Лучано Спаллетти («Рома»)
Римляне продолжают гнаться за «Ювентусом». Отрыв немаленький — семь очков, но «Кротоне» «Рома» на выезде обыграла довольно уверенно (2:0). Эдин Джеко не забил с пенальти, зато забил с игры. Тем временем появился ещё один охотник на Спаллетти. Говорят, кандидатуру итальянского тренера всерьёз рассматривает «Арсенал».
Германия
Стивен Цубер («Хоффенхайм»)
У швейцарца всё хорошо в Германии. Да, его клуб проиграл «Вольфсбургу» в гостях (1:2). Зато Цубер в четвёртый раз подряд вышел в основе и забил свой первый с ноября прошлого года гол. «Я не часто забиваю, тем ценнее мой успех», — уверен Стивен.
Франция
Унаи Эмери («ПСЖ»)
Перед матчем с «Барселоной» парижанам надо было и «Бордо» победить, и много сил не потратить. С обеими задачами команда Эмери справилась отлично. 3:0 в гостях, классная игра Траппа на ленточке, Ди Марии в центре поля, а Кавани — в нападении. И это без Тиагу Силвы и Матюиди.
Маджид Уорис («Лорьян»)
Уорис провёл лишь 45 минут в кошмарном для его команды матче с «Сент-Этьеном» (0:4).
Марко Баша («Лилль»)
«Лиллю» тоже тур не удался — домашнее поражение от «Анжера» 1:2. Баша «удостоился» от L'Equipe комментария «посредственное выступление».
Томаш Губочан, Лассана Диарра, Вильям Ванкёр (все — «Марсель»)
Из «российской» тройки сыграл только Ванкёр. Только вот в матче с «Нантом» соперник преспокойно проходил его опорную зону и победил «Марсель» — 3:2.
Не сыграли: Ахмед Муса («Лестер»), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Гёкхан Тёре («Вест Хэм Юнайтед»), Николас Пареха («Севилья»), Мацей Рыбусь, Матьё Вальбуэна («Лион»), Макси Лопес («Торино»), Кейсуке Хонда («Милан»), Баштуш («Лацио»), Эмир Спахич («Гамбург»), Тони Шуньич («Палермо»), Эсекьель Гарай («Валенсия»).
Хонда и Баштуш ещё могут сыграть в футбол — матч «Милана» с «Лацио» начнётся после написания этого материала.