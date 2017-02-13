Гол Цубера, ярость Билича. Экс-легионеры РФПЛ в Европе

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Бразильца Конте выпустил спасать отечество за 20 минут до конца гостевой битвы с «Бёрнли» (1:1). Виллиан старался, но толком игру не усилил. Соответственно, «Челси» потерял два очка.В этом туре «тигры» не удивили так, как в прошлом (победа 2:0 над «Ливерпулем»). В первом голе «Арсенала» мяч отскочил от Якуповича к Санчесу, а во втором Элдин угадал направление удара того же Алексиса с пенальти, однако выручить не сумел. Ниасс отбегал на «Эмирейтс» все 90 минут, парочку раз опасно открывался под кроссы, но не более того. «Пятёрка» от SkySports обоим.Рондон «молотобойцам» не забивал, но успел сокрушить стойку ворот и принести команде массу пользы. А вот Билич не принёс никакой пользы… микрофону одной из телекомпаний. Именно его Славен гневно швырнул куда подальше, когда «Вест Бромвич» вырвал ничью на последней добавленной минуте (2:2). «Микрофон выжил, а вот я — с трудом. Мы заслуживали победы», — комментарий самого хорвата.Оба экс-представителя РФПЛ играли с «Сосьедадом», но пользы от них было негусто (1:2).Римляне продолжают гнаться за «Ювентусом». Отрыв немаленький — семь очков, но «Кротоне» «Рома» на выезде обыграла довольно уверенно (2:0). Эдин Джеко не забил с пенальти, зато забил с игры. Тем временем появился ещё один охотник на Спаллетти. Говорят, кандидатуру итальянского тренера всерьёз рассматривает «Арсенал».У швейцарца всё хорошо в Германии. Да, его клуб проиграл «Вольфсбургу» в гостях (1:2). Зато Цубер в четвёртый раз подряд вышел в основе и забил свой первый с ноября прошлого года гол. «Я не часто забиваю, тем ценнее мой успех», — уверен Стивен.Перед матчем с «Барселоной» парижанам надо было и «Бордо» победить, и много сил не потратить. С обеими задачами команда Эмери справилась отлично. 3:0 в гостях, классная игра Траппа на ленточке, Ди Марии в центре поля, а Кавани — в нападении. И это без Тиагу Силвы и Матюиди.Уорис провёл лишь 45 минут в кошмарном для его команды матче с «Сент-Этьеном» (0:4).«Лиллю» тоже тур не удался — домашнее поражение от «Анжера» 1:2. Баша «удостоился» от L'Equipe комментария «посредственное выступление».Из «российской» тройки сыграл только Ванкёр. Только вот в матче с «Нантом» соперник преспокойно проходил его опорную зону и победил «Марсель» — 3:2.Ахмед Муса («Лестер»), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Гёкхан Тёре («Вест Хэм Юнайтед»), Николас Пареха («Севилья»), Мацей Рыбусь, Матьё Вальбуэна («Лион»), Макси Лопес («Торино»), Кейсуке Хонда («Милан»), Баштуш («Лацио»), Эмир Спахич («Гамбург»), Тони Шуньич («Палермо»), Эсекьель Гарай («Валенсия»).Хонда и Баштуш ещё могут сыграть в футбол — матч «Милана» с «Лацио» начнётся после написания этого материала.