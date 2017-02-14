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175 лет назад 2016
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Виктор Гончаренко и Игорь Акинфеев
Фото: pfc-cska.com
Текст: «Чемпионат»

Акинфеев вернулся в ЦСКА, Глеб – в «Крылья», Оздоев – на родину

Возвращение в строй Игоря Акинфеев, трансферные новости, контрольный матч «Спартака» и «Рубина» — в обзоре событий дня.
14 февраля 2017, вторник. 00:00. Футбол

Акинфеев приступил к тренировкам на втором сборе ЦСКА


Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев приступил к тренировкам на поле на сборе, который «армейцы» в эти дни проводят в Кампоаморе, сообщает официальный «твиттер» столичного клуба.

Голкипер сборной России пропустил первый сбор своего клуба из-за плановой комплексной терапии коленного сустава, которую проходил в Германии.

А. Глеб прибыл в «Крылья Советов» для прохождения медицинского обследования


Белорусский полузащитник Александр Глеб продолжит карьеру в России. 35-летний хавбек, последним клубом которого был БАТЭ, перейдёт в «Крылья Советов». Футболист уже прибыл в расположение самарской команды и проходит медицинское обследование. Информация появилась на официальной странице «крылышек» в «твиттере». В «Крылья Советов» Глеб перейдёт на правах свободного агента.

Глеб уже выступал за «Крылья Советов» в первой половине 2012 года, а минувший сезон закончил в борисовском БАТЭ. На счету Александра Глеба 8 матчей за «крылышки» и 1 результативный пас.

Оздоев сообщил о переходе из «Рубина» в «Терек»


Полузащитник Магомед Оздоев, права на которого принадлежали «Рубину», сообщил о переходе в «Терек». Об этом футболист написал на своей официальной странице в «Твиттере». Ранее появилась информация, что хавбек будет отдан в аренду.

«Встречай, Родина», — написал Оздоев.

«Рубин» выиграл у «Спартака» в контрольном матче


«Рубин» выиграл у «Спартака» в контрольном матче. Встреча проходила в Марбелье (Испания) на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» и завершилась со счётом 4:2 в пользу казанцев.

На 12-й минуте Денис Глушаков отобрал мяч у соперника, сместился на правый край и вырезал мягкую подачу в штрафную, откуда Луис Адриано головой пробил в нижний угол ворот. В середине первого тайма Руслан Камболов сместился в центр и из-за пределов штрафной пробил в нижний угол, Артём Ребров неудачно отбил мяч перед собой, а Гекдениз Карадениз оказался самым расторопным на добивании.

На 42-й минуте Карадениз с правого края мягко забросил мяч на дальний угол вратарской, откуда Янн М'Вила в касание вколотил снаряд в ближнюю девятку. В дебюте второго тайма Карадениз с правого края навесил точно на голову Серхио Санчеса, который из вратарской «расстрелял» Реброва.

На 64-й минуте Фернандо великолепной передачей разрезал оборону «Рубина», Ивелин Попов по центру ворвался в штрафную и пробил чётко в нижний угол ворот Сергея Рыжикова. В концовке Илья Кутепов в собственной штрафной завалил Максима Канунникова, пострадавший с пенальти чётко пробил в нижний угол.
Товарищеские матчи (клубы)
13 февраля 2017, понедельник. 16:10 МСК
Рубин
Казань, Россия
4 : 2
Спартак М
Москва, Россия
0:1 – Адриано – 12, 1:1 – Карадениз – 24, 2:1 – М'Вила – 42, 3:1 – Санчес – 51, 3:2 – Попов – 64, 4:2 – Канунников – 90+1 (пен)

Сухина: буду выполнять функции начальника «Локомотива»


Бывший заместитель председателя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Станислав Сухина станет начальником «Локомотива». Сухина после завершения карьеры арбитра с 2013 по 2016 год был заместителем главы ДСИ РФС.

«Меня назначили, и я буду выполнять функции начальника команды. У меня опыта именно начальника нет, но с административными функциями, которых достаточно много у начальника команды, я примерно знаком. Мы организовывали множество сборов для арбитров, поэтому примерно представляю, кто куда едет, как проходит встреча, организацию трансферов и так далее», — цитирует Сухину ТАСС.

«ПСЖ» и «Барселону» рассудит Марциняк, «Баварию» и «Арсенал» — Мажич


УЕФА назначил судей на первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут 14 и 15 февраля, информирует официальный сайт организации.

Встречу «Бенфики» и дортмундской «Боруссии» рассудит итальянская бригада арбитров во главе с Николой Риццоли. Другой матч 14 февраля — между «ПСЖ» и «Барселоной» — обслужат судьи из Польши, главный рефери — Шимон Марциняк.

На матче «Баварии» и «Арсенала» будет работать сербская бригада арбитров Милорада Мажича. Игру «Реал» — «Наполи» рассудят словенцы, главный рефери — Дамир Скомина.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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