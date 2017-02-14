Акинфеев вернулся в ЦСКА, Глеб – в «Крылья», Оздоев – на родину

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев приступил к тренировкам на поле на сборе, который «армейцы» в эти дни проводят в Кампоаморе, сообщает официальный «твиттер» столичного клуба.Голкипер сборной России пропустил первый сбор своего клуба из-за плановой комплексной терапии коленного сустава, которую проходил в Германии.Белорусский полузащитник Александр Глеб продолжит карьеру в России. 35-летний хавбек, последним клубом которого был БАТЭ, перейдёт в «Крылья Советов». Футболист уже прибыл в расположение самарской команды и проходит медицинское обследование. Информация появилась на официальной странице «крылышек» в «твиттере». В «Крылья Советов» Глеб перейдёт на правах свободного агента.Глеб уже выступал за «Крылья Советов» в первой половине 2012 года, а минувший сезон закончил в борисовском БАТЭ. На счету Александра Глеба 8 матчей за «крылышки» и 1 результативный пас.Полузащитник Магомед Оздоев, права на которого принадлежали «Рубину», сообщил о переходе в «Терек». Об этом футболист написал на своей официальной странице в «Твиттере». Ранее появилась информация, что хавбек будет отдан в аренду.«Встречай, Родина», — написал Оздоев.«Рубин» выиграл у «Спартака» в контрольном матче. Встреча проходила в Марбелье (Испания) на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» и завершилась со счётом 4:2 в пользу казанцев.На 12-й минуте Денис Глушаков отобрал мяч у соперника, сместился на правый край и вырезал мягкую подачу в штрафную, откуда Луис Адриано головой пробил в нижний угол ворот. В середине первого тайма Руслан Камболов сместился в центр и из-за пределов штрафной пробил в нижний угол, Артём Ребров неудачно отбил мяч перед собой, а Гекдениз Карадениз оказался самым расторопным на добивании.На 42-й минуте Карадениз с правого края мягко забросил мяч на дальний угол вратарской, откуда Янн М'Вила в касание вколотил снаряд в ближнюю девятку. В дебюте второго тайма Карадениз с правого края навесил точно на голову Серхио Санчеса, который из вратарской «расстрелял» Реброва.На 64-й минуте Фернандо великолепной передачей разрезал оборону «Рубина», Ивелин Попов по центру ворвался в штрафную и пробил чётко в нижний угол ворот Сергея Рыжикова. В концовке Илья Кутепов в собственной штрафной завалил Максима Канунникова, пострадавший с пенальти чётко пробил в нижний угол.Бывший заместитель председателя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Станислав Сухина станет начальником «Локомотива». Сухина после завершения карьеры арбитра с 2013 по 2016 год был заместителем главы ДСИ РФС.«Меня назначили, и я буду выполнять функции начальника команды. У меня опыта именно начальника нет, но с административными функциями, которых достаточно много у начальника команды, я примерно знаком. Мы организовывали множество сборов для арбитров, поэтому примерно представляю, кто куда едет, как проходит встреча, организацию трансферов и так далее», — цитирует Сухину ТАСС.УЕФА назначил судей на первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут 14 и 15 февраля, информирует официальный сайт организации.Встречу «Бенфики» и дортмундской «Боруссии» рассудит итальянская бригада арбитров во главе с Николой Риццоли. Другой матч 14 февраля — между «ПСЖ» и «Барселоной» — обслужат судьи из Польши, главный рефери — Шимон Марциняк.На матче «Баварии» и «Арсенала» будет работать сербская бригада арбитров Милорада Мажича. Игру «Реал» — «Наполи» рассудят словенцы, главный рефери — Дамир Скомина.