Фабрика звёзд. «Палермо»

Директор Рино Фоски: Кавани, Тони, Бардзальи

Директор Вальтер Сабатини: Пасторе, Дармиан, Иличич

Директор Джоржо Перинетти: Дибала

Маурицио Дзампарини всегда жаловался, что у него нет денег на содержание клуба. Но всегда находил деньги на талантливых игроков

Пьетро Ло Монако: всё очень плохо

Во время продажи Хавьера Пасторе президент и вице-президент «Палермо» разыграли аукцион между «Челси» и «ПСЖ», блефовали и в итоге сорвали куш

надоел футбол, и он собирается продать «Палермо». День, когда это случится, станет профессиональным праздником для итальянских тренеров. Чем-то вроде Дня солидарности и уважения. По слухам, это случится в мае. Покупатели уже есть: в клубе заинтересована некая американская компания. Так говорит Дзампарини.К сожалению, расставание произойдёт в худший момент. «Палермо» тонет, состав команды по убожеству сопоставим с её игрой, а попытки президента решать проблемы с помощью шоковой терапии уже вызывают не смех, а жалость. Последние две недели клуб тренирует, сменивший, который сменил. Не исключено, что пока вы читаете эти строки, испанец получает уведомление о разрыве контракта. Другие недавние безумства Дзампарини включают в себя шантаж собственных футболистов (не будет платить, если не начнут играть лучше) и болельщиков (тем, что клуб обанкротится).На фоне всего этого негатива легко забыть, что когда-то сицилийцы считались главным поставщиком талантов для топ-клубов Европы. Они были в шаге от Лиги чемпионов, играли в Кубке УЕФА и добирались до финала Кубка Италии. А экстремальный метод управления клубом ещё 10 лет назад не казался в Италии чем-то ненормальным, если в нём была система. В «Палермо» система была.Дзампарини мог унижать тренеров и футболистов, но он понимал, что для клуба наподобие «Палермо» важнее всего скауты. Никакой разветвлённой скаутской сети, как, например, у «Порту», в «Палермо» нет. Зато есть нюх Дзампарини на перспективных топ-менеджеров либо готовность раскошелиться на уже известных. Первым был. Управленец с небезупречной репутацией (он был обвинён в финансовом мошенничестве), но с отличной хваткой. Одиозный директор «Ювентуса»называл его своим учеником.начал с покупки перспективных итальянцев. Расчёт с самого начала шёл на то, что лучшие будут проданы, а из оставшихся получится боеспособная команда. Среди первых покупок при Дзампарини —. Оба обошлись в 2 млн евро, отыграли в «Палермо» четыре сезона и были проданы в «Вольфбсург» за 21 млн. Чуть раньше пришёл. Не звезда, но добротный форвард, которого удалось заманить в Серию В из «Брешии», в которой тогда игралЧерез два года в уругвайском «Данубио» был найден, неизвестный на тот момент даже на латиноамериканском рынке. «Палермо» отдал за него почти 6 млн евро. Это был риск, который оправдался на сто процентов, но таких рискованных сделок сицилийцы заключали немало. Например, нане пожалели по 8 млн евро. Для обоих игроков это стало вершиной карьеры с точки зрения сумм трансфера. На прощание Фоски подобрал для «Палермо» сильных фланговых защитников Кассани и Бальдзаретти. И Симона Кьера — в центр.Сабатини уже был в Италии звездой. Его работу в «Лацио» можно назвать образцовой с точки зрения схемы «купи-продай». Курильщик, перфекционист и бунтарь пришёл в «Палермо» отчасти вынужденно — поссорился с президентом «Лацио» и не нашёл быстрого варианта получше. Было ясно, что Сабатини не задержится надолго. Так в итоге и получилось: через полтора года он ушёл на повышение в «Рому». Но за эти полтора года Вальтер успел многое.в неполные 20 лет котировался высоко и стоил недёшево, хотя и играл в провинциальном аргентинском «Уракане». «Палермо» снова-таки рискнул и отдал за талантливого игрока 7 млн евро. Вы же помните, что в 2009 году это ещё были большие деньги? Пасторе, безусловно, зажёг. В двух сезонах он был автором 30 голов и голевых передач. Солидно. Но стоило ли это 42 млн евро? Продажа Пасторе — тема отдельного поста. Президент и вице-президент «Палермо» разыграли аукцион между «Челси» и «ПСЖ», отчаянно блефовали и в итоге сорвали куш.Но вернёмся к Сабатини. В «молодёжке» «Милана» он заметил совсем юного. Места в составе для него не было, снова уходить в аренду Дармиан не захотел и оказался в «Палермо». За 800 тыс. евро. В отборочном матче Лиги Европы с сицилийцами ярко проявил себя, и через неделю он уже был футболистом «Палермо».Перинетти был приглашён из «Бари». В крайне сложных финансовых обстоятельствах он сумел собрать боеспособную по меркам Серии А команду за копейки. Через год команда была раскуплена, «Бари» утонул, а Перинетти ушёл. В «Палермо» он тоже почти не тратил. Первые признаки надвигающегося конца можно было разглядеть по странным новичкам: либо стоимостью 2-3 млн евро, либо это и вовсе были свободные агенты. Но одно исключение «Палермо» сделал. РадиВ «Институто» игрок сходу включил режим гения: за полгода побил несколько рекордов и стал лидером команды. «Палермо» вывалил 12 млн за футболиста, который сыграл на взрослом уровне всего семь месяцев. Когда инвестиция сулила прибыль, у Дзампарини всегда находились деньги. Но на фоне этой разовой удачной покупки сицилийцы выглядели всё более слабо. Кавани и Пасторе были проданы. Симон Кьер и Федерико Бальдзаретти проданы. Команда держалась на. Покупка Дибалы была едва ли не единственным заметным трансфером за два года работы Перинетти. Кстати, менеджер сохранил нормальные отношения с Дзампарини и не исключил, что может вернуться в команду в дальнейшем.Ло Монако — сильная личность, тяжёлый характер, острый язык («Моуринью — шарлатан, я устал от него»). Его тандем с Дзампарини выглядел рискованной, но интересной затеей. Тренером позвали— тактического гика с модными идеями. Но всё пошло не так. Несбалансированный состав сыграл свою роль. Игроки не всегда понимали, чего хочет тренер. Дзампарини нарушил обещание не вмешиваться в работу команды. Когда пара новичков не вписалась в состав, он обвинил Гасперини и Ло Монако в предательстве. Уволил Гасперини, назначил Малезани. Через неделю передумал и вернул Гасперини, но это не помогло. Под грузом давления «Палермо» обидно вылетел, обладая объективно слишком сильным для Серии В составом. В конце сезона Ло Монако покинул Сицилию.С тех пор чехарда началась и на руководящих должностях. Спортивным директором за последние три года были, снова, затем. Недолгое время должность совмещали сразу два менеджера. Это не помогало скрыть очевидную проблему: Дзампарини вкладывал в клуб всё меньше. Как только появлялась возможность кого-то продать, игрок уходил, независимо от текущего состояния команды. Состав «Палермо» оказался достаточно силён, чтобы выиграть Серию В, но с тех пор клуб медленно стагнирует. В этом сезоне его может спасти от вылета только чудо, но в чудо никто не верит (повезло: последний ликвидный актив вовремя оказался в «Севилье»). Видимо, действительно пришла порапродавать «Палермо». Однажды он уже обещал это сделать — перед вылетом в Серию В, три года назад. Но передумал.