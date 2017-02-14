Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Дмитрий Комбаров
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Егоров

«Даже гены можно убить». Как стать Дмитрием Комбаровым

Выносливость, скорость, упрямство и любовь к «Спартаку» — всё это из жёсткого и необычного детства.
14 февраля 2017, вторник. 12:00. Футбол
Дмитрию Комбарову исполнилось 30, но он по-прежнему в лидерах любых предсезонных тестов. Для российского футбола работоспособность вице-капитана «Спартака» по-хорошему уникальна. И в этом интервью мы попытались понять, генетика это или особенный тип работы.

— Вы должны знать, что структура тела у всех игроков разная, — неожиданно по-научному отвечает Комбаров. — Кто-то хорошо бегает короткие отрезки, кто-то длинные. У меня смешанный вариант. Господь одарил, спасибо ему. Но гены тоже можно убить, если не работать, не соблюдать диету, жалеть себя.

— Вы знаете, кем были ваши дальние родственники?
 — Не спортсменами точно. Мастерами. Один дед работал на заводе «ЗИЛ», сменил много разных специальностей. Другой вообще мог сам дом отстроить и отремонтировать: мебель сделать, кровати. Футболом только батя занимался – не знаю, чего он так его полюбил. Но у него из-за здоровья карьера не получилась. Вот, получается, переложил свою мечту на детей.

— У вашего отца есть интересная фраза: «Я потому и не иду тренером работать – поубиваю. То есть дисциплину стану держать так, что все плакать будут. Останутся только такие, как спартанцы, сейчас про них кино показывают. Рождается такой в Спарте, и если он смотрится слабым – его выбрасывают. А потом в семь лет оставляют одного, чтобы выжил до 17, сам, как сможет». Вас так воспитывали?
 — Людям методы могли показаться странными. Например, в Домодедово есть большой круг на дороге – около километра ровного асфальта. Батя привозил нас туда на «девятке» «Жигулей», высаживал, ставил перед машиной и чуть нажимал газ. Мы бежали в хорошем таком темпе впереди капота минут 30-40. Необычная картина. Думаю, другие автомобилисты вообще не понимали, что происходит. Но нам нравилось. Лучше уж так, чем дома сидеть. Мы были не из тех, кто играет в компьютер.

— Тогда компьютеров-то не было.
 — Ну, перед «Денди», «Сегой», «Плейстейшн» — всё это неинтересно. Самое важное, что батя был рядом. Я вообще за такое воспитание, чтобы человек не говорил, а показывал на своём примере, каким надо расти. Мы с ним шли к площадке, но всегда останавливались в 10 метрах от коробки, где все парни играли в футбол. Но батя запрещал касаться мяча, пока мы не позанимаемся на турниках. Уже тогда, лет в 10, делали 3 серии по 10-15 подтягиваний. Это минимальный вариант. Сам батя вообще мог и сальто на турнике крутануть. Конечно, мы хотели быть такими же сильными, как он, и были готовы ко всему.

— Как выглядел обычный день вашей семьи?
 — В 5.30 утра встаёшь, с закрытыми глазами умываешься, в таком же состоянии завтракаешь, с полуоткрытыми идёшь на электричку — там зима, холод, темно. Доезжаешь до метро, с двумя пересадками в школу, оттуда на тренировку, потом такой же путь обратно. Выходишь в Домодедово, а рядом с платформой уже ждёт батя, чтобы отвезти на кикбоксинг в Подольск. Это ещё минут 40 в одну сторону. Причём он сам иногда «лапу» держал.

— Жить в Домодедово, учиться играть в футбол в Сокольниках, драться в Подольске – сложно представить.
— Да, многие не верят. Но мы ничего другого не знали, чтобы ощущать усталость. Тренер, кстати, говорил: «У вас огромное будущее в единоборствах, делайте выбор». Но футбол был главным, тут даже не сомневались. Мы к нему шли с четырёх лет, когда поступили в детскую школу.

— Зачем так рано?
 — Батя решил, что нужно быть готовыми к «Спартаку» — набор там начинался с шести. Для этого сначала играли в «Торпедо» со старшими ребятами, потом в «Динамо», но как возраст пришёл – сразу поехали в Сокольники. Это ведь лучшая школа, со своим стилем.

— Зачем два года готовиться, если тренер вашего года в «Спартаке» и так был знакомым папы?
 — Никакого блата не было. Всё честно. 150 человек пришли, а отобрали, наверное, каждого десятого. Мы этого уже заслуживали, потому что, повторю, вся семья к этому шла.

— Есть ещё одно высказывание вашего отца: «Вы готовы бросить всё ради того, чтобы ваши дети стали футболистами? Оставить работу, прибыльный бизнес, чтобы уделять время только сыновьям?» Что он имел в виду?
 — Вот у мамы была перспектива серьёзного роста в банковской сфере. Карьера в Москве, серьёзная должность. Отец в это время занимался коммерческой деятельностью – не ахти какой, но нам хватало на хлеб-соль.

— Вы же вроде даже тогда жили в коттедже.
 — Да в каком коттедже? Квартира была скромненькая, на еду хватало и повседневные вещи. Бате нужно было зарабатывать, он был занят делами, не мог возить постоянно в Сокольники. Вот мама и оставила профессию ради нас. С утра разбудит, еды наготовит и целый день с нами мотается. Люди в Домодедово к нашей семейной идее с сомнением относились: «Зачем вы мучаете детей, зачем они столько бегают, ездят? Всё равно ничего не получится». Но когда всё вышло, начали удивляться: «Как вам удалось?!» И вот тогда батя отвечал: «А вы готовы всё бросить и рискнуть, чтобы ребёнок стал футболистом?». Люди отвечали: «Нет, не готовы». Батя отворачивался: «Всё, с вами разговор окончен. Смысла общаться о футболе больше нет».

— Вы говорите, что ваша семья рисковала. Чем?
 — В том, что взрослые люди ставят всё на детей. А если у них не получится, то что будет с тобой самим?!
Дмитрий Комбаров

Дмитрий Комбаров

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
— Ну так ведь в первые годы не очень и получилось: когда в «Спартаке» оставляли одного из вас.
 — Это не «Спартак» оставлял, а «Академика» Сарсании. Но раздельный вариант даже не рассматривался, только вместе.

— Есть другая версия ухода из «Спартака» — её папа озвучивал. Вам было сложно конкурировать с одногодками, выглядевшими постарше.
— В Спартаке» действительно что-то странное началось: начали какие-то взрослые ребята приезжать. У нас ещё даже пушок на лице толком не появился, а у людей уже станок ломался после бриться. Здоровые все такие. Не буду говорить, что это прям подставы, может, просто росли люди очень быстро, но конкурировать в такой ситуации было уже нереально – нас перестали ставить. Обидно, злость была.

— Так надо было кикбоксинг подключать.
— Лучшая драка – та, которая не состоялась. Стоять за себя приходилось в других ситуациях. Особенно в электричках, метро. Народ там такой, нервный. Кто-то на ногу наступит, толкнёт, начинается ругань, дерёшься со взрослыми мужиками. Не хочу вспоминать и это как-то выделять. И нам доставалось, и другим, но ничего такого серьёзного не было.

Братья Комбаровы от «А» до «Я»

— Вы попадали из агрессивного метро в школу. Как учились?
 — Да толком никак. Старались побыстрее, тяп-ляп, сделать задания в электричке, чтобы больше времени было на спорт. Когда домой возвращались, то часто падали без сил и засыпали – какая учёба?! Хотя школу закончили без криминала, всё нормально, потом получили высшее образование в физкультурном.

Честно – сейчас есть желание пополнить багаж знаний. Поступить на юридический или экономический. Только, опять же, если ты играешь в футбол, будет ли смысл от «вечёрки»? Мне не нужен диплом, нужны именно знания, чтобы ходить на лекции, зубрить перед экзаменами. Пока это невозможно, а в будущем – обязательно.

— Знаете, что над вами иногда посмеиваются. Как-то Дзюбу попросили задать вопросы партнёрам по команде, и он саркастически сказал: «Комбаровым такой — какую последнюю книгу вы прочитали»? Подразумевалось, что никакую.
— Желание читать тоже есть, но, опять же, не всегда получается.

— И всё-таки: какая книга была последней?
 — Два тома воспоминаний Алексея Шерстобитова. Это киллер из 90-х — Лёша Солдат. Очень интересно. Перевоплощения, смена образов, работа без улик.

— В программе «Человек и закон» о нём был полноценный фильм. У меня человек сумел вызвать симпатию. Что вы чувствовали?
 — Написано-то всё правда красиво. Выставил себя жертвой, будто бы его втянули во все бандитские дела и он вынужден был убивать, не мог вырваться. Но я думаю, что выбор есть всегда. Потом общался с некоторыми людьми в теме, они говорили, что Шерстобитов всё-таки немного приукрасил.

«Наверное, Дзюба большого авторитета в «Зените» добился»


— Есть информация, что в ваших способностях сомневались и во взрослом «Спартаке». Правда, что Мурат Якин говорил, что у него в Швейцарии Комбаров бы не играл?
 — Что-то было такое. То ли он, то ли помощник его, старик был. Но всё это было за спиной. Личных претензий не было.

— А откуда шли намеки?
 — Да про Якина можно много чего рассказать, но я не буду. Пусть грязное бельё останется нетронутым. Тем более уже два года прошло, у нас новая жизнь.

— Каррера не будет говорить за спиной?
 — Мне как раз нравится его искренность. Он может сам завестись вполоборота, всё тебе и всем напрямую эмоционально высказать, но это на пользу. Да дело не только в Каррере на самом деле: за семь лет в «Спартаке» такого коллектива не видел. Теперь нет разделения на легионеров и иностранцев, все вместе общаются без каких-то там групп, каждый друг за друга.

— То есть это не только влияние Карреры? Просто коллектив-то реально создавался при Аленичеве, когда человек 10 ушли из команды.
 — При Аленичеве да, хороший коллектив уже начал складываться.

— То есть это и есть багаж.
— Не хочу про багаж. При Аленичеве что-то не получалось. Может, в тренировках дело, может, в тактике. Я так не могу сейчас объяснить.

— Правда, что Каррера водит вас по полю за руку?
 — Мы тактические упражнения делаем очень в медленном темпе – там перестроения происходят, всё повторяется, закрепляется. Можно ли назвать это «водит за руку»? Наверное, да, но прямого контакта нет. Потом всё это оттачивается в динамике, мы понимаем, кому куда бежать, кого где страховать. Есть уверенность.

— Мануэл Фернандеш сказал, что «Спартак» на первом месте из-за акцента на оборону.
— Мы действительно строже начали игру строить, стараемся обезопасить свои ворота, поэтому довольно мало пропускаем. Это тоже тренерская рука. Но о каких-то тактических эпизодах я сейчас вам рассказывать не могу.

Фернандеш: Дзюба сказал правду про Эмери
Дмитрий Комбаров

Дмитрий Комбаров

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
— После поражения от «СКА-Энергии» главный тренер клуба Григорян сказал, что строил атаку через ваш фланг, потому что Комбаров систематически теряется в обороне. Есть что ответить?
 — Да я много от кого это слышал. Но отвечу так: комфортно себя чувствую в обороне. Да и вообще не читаю всех этих экспертов. Пишут они, пишут, а ты смотришь иногда и думаешь: что это вообще за бред?

— Приведите пример «бреда».
 — Да не хочу даже вспоминать.

— Тогда я общую мысль из «бреда» выделю: эксперты волнуются из-за того, что «Спартак» несколько сезонов плохо играл в начале весны. Особенно это ярко проявилось в год, когда команда должна была бороться за чемпионства, а закончила увольнением Карпина.
— Тогда да. Сборы вообще были очень лояльные, много внимания уделялось тактике. Спрашивали сами у тренера по физподготовке: «А мы бегать-то будем»? Но как получилось – так и получилось.

— При Каррере всё иначе?
 — Нагрузки просто огромные: и на первом сборе, и сейчас. Иногда, как в детстве, еле до кровати доходишь. Мы бегаем разные отрезки, которые с другими тренерами не использовались. Надеюсь, всё это пойдёт в плюс.

— У Глушакова есть чёткое желание – трофей. У вас тоже?
 — Не хочу так вопрос ставить.

Глушаков: я – мясной хулиган

— Но вы чувствуете, что он ближе, чем когда-либо?
 — Об этом не думаю. Мы идём от матча к матчу.

— Вы ведь ни на один из таких вопросов нормально не ответите. Суеверие?
 — Просто не отвечу. Мы в лидерах шли три месяца назад, потом была пауза. Не вижу смысла что-то говорить.

— За весь этот срок, что вы отвели, «Спартак» не пробил ни одного пенальти. Почему?
 — Были спорные моменты. Но если пенальти был, значит, судья его поставил. Нет – значит нет. Я не вижу смысла жаловаться.

— Но, например, Луческу называет одним из факторов назначения Дзюбы капитаном возможность общаться с судьями.
 — Просто, думаю, Дзюба там большого авторитета добился, если его без голосования назначают.

— Почему, кстати, пенальти в одном из контрольных матчей били не вы, а Луис Адриано?
 — Он – форвард, ему важно забивать за новую команду. Хотя он адаптировался так, будто уже много-много лет здесь играет. По-русски пытается говорить, знает пару слов. Хороший парень, поможет нам.

Луис Адриано: FIFA? Я больше люблю Call of Duty
Дмитрий Комбаров

Дмитрий Комбаров

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

«Ромашки» больше нет. Все из-за кризиса»


— Чем вы занимаетесь, когда не играете в футбол?
 — Путешествовать люблю. В этом году впервые на Мальдивы попал. Весь остров можно за 20 минут обойти. Хорошо, спокойно. Ещё в Сочи был, на «Розе Хутор».

— И как?
 — Двойственно. Вроде, кажется, что это Европа. Но есть куда расти. Рестораны некоторые только открываются, официантов не хватает, всё не так дёшево. Сыроват курорт. Но хорошо, что он есть в России.

— У вас ведь тоже был ресторанный бизнес. Чего не хватило «Ромашке»?
 — Старого курса доллара. Кризис ударил – и всё, аренда заключалась в долларах, цена выросла в два раза. Стало невыгодно.

— Вы в плюсе по итогам?
 — В плюсе.

— Сколько заработали?
 — Не скажу. Но, чтобы ресторанный бизнес шёл, нужно им постоянно заниматься. Свободного времени на путешествия не останется.

— Чем запоминается отдых за границей?
 — В том году ездили на остров Комодо – это Бали. Там остались драконы. Один укус – и всё, смерть. Как только ступили на землю туда – сразу адреналин заиграл, было не до шуток. Гид с нами шёл и показывал: «Так, эти сытые – не страшно, а вот этот голодный». Ну, голодный на нас и побежал, его гиды палками отбили. Они такие, кило 200 весят, но бегают медленно. Мы были быстрее.

— Брат Кирилл охотится. Вы тоже «ходите» за зверями?
 — Тут интересы расходятся. Просто когда есть свободное время, то мы с детьми стараемся в другие страны выбираться. Кабанчиков я не добываю.

— Ваша дочь занимается балетом. Как это получилось?
 — Перед сном лежали в кровати все вместе. Щёлкали пультом, и Ульяна вдруг закричала: «Оставьте»! Ну и досмотрели спектакль до конца. Важно понять, чего сам ребёнок хочет – и тут была удача. Начали узнавать, рассказывать, а дочь говорит: «Хочу быть балериной в Большом театре». Отдали её в школу Ирины Винер. Гимнастика-то там – дело полезное. А вот растяжки всякие – тяжёлый труд.

— Вы готовы бросить всё, чтобы дочь стала балериной?
 — У нас другая ситуация. 25 лет назад помогать отцу было некому. Я же могу себе позволить и водителя и, если надо, няню… У меня же есть ещё один интерес.

— Какой?
 — ФК «Домодедово».

— Как у вас там дела?
 — Да нормально. Вот как-то наш тренер приехал на семинар к Слуцкому, а Викторыч потом перезванивает: «Ваш-то хорошие вопросы задаёт». Радостно. Тут ещё парня одного в сборную взяли. Результат есть.

— А цель какая?
 — Готовить игроков, которых будут покупать.

— То есть бизнес-модель?
 — Не знаю. Клуб, вообще, принадлежит не Комбаровым, мы просто помогаем. Он задумывался как городской проект. И цель такая — чтобы люди ходили на стадионы, знали, что есть в их городе хорошая команда. Мечта – вообще хорошую детскую школу открыть, чтобы ребята не шатались где попало, а тренировались в нормальных условиях. Хочется, чтобы футбол в городе был. Настоящий, не на бумаге. Невозможно?! Ну, в нас ведь в Домодедово тоже когда-то не верили…
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ФК Спартак Дмитрий Комбаров
Новости. Футбол
14 февраля 2017, вторник
12:32 А. Кержаков верит, что «Зенит» сможет догнать «Спартак» в РФПЛ
12:27 Дисквалификация Гранквиста в Лиге Европы сокращена
12:09 Симонян: болею за наши клубы в Лиге Европы, в Лиге чемпионов у меня нет фаворита
12:07 А. Кержаков: Виллаш-Боаш меньше всех из тренеров «Зенита» уделял время физике
12:02 Ф. Погба: я научился принимать поражения, а Поль сходит от поражений с ума
11:50 «Краснодар» заявил Шишкина под 30-м номером
11:47 Шустер считает Левандовского жертвой Анчелотти после ухода Гвардиолы
11:46 Видео: «Рубин» — «Спартак»
11:41 Стадион «Лужники» будет введён в эксплуатацию до конца первого полугодия
11:40 Д. Комбаров: не читаю всех этих экспертов
11:34 «Урал» — «Енисей»: видеотрансляция матча начнётся на «Чемпионате» в 16:30
11:20 Канунников начнёт матч с «Хэбэй Чайна Форчун» с первых минут
11:16 «Боруссия» М готова отпустить спортивного директора Эберля в «Баварию»
11:14 Драгун продолжает тренироваться с дублем «Динамо»
10:57 «Чертаново» — «Тамбов»: стали известны стартовые составы
10:52 «Урал» проведёт два контрольных матча в рамках кипрского сбора
10:52 Ферлаино: заплатили за Марадону вдвое больше того, что стоил бы сегодня Роналду
10:50 Оланаре: к матчу с «Зенитом» в чемпионате России буду в оптимальном состоянии
10:38 Айяла думает, что «Барселона» Гвардиолы оказала негативное влияние на защитников
10:29 «Манчестер Юнайтед» запретил частным лицам проходить рядом со своей базой
10:04 Вице-губернатор: Петербург несёт ответственность перед ФИФА за «Крестовский»
09:58 Мустафи: «Арсеналу» по силам обыграть «Баварию»
09:45 «Кубань» — «Шинник»: видеотрансляция матча начнётся на «Чемпионате» в 13:45
09:42 Санья может покинуть «Манчестер Сити» и перейти в «Вест Хэм»
09:38 Замбиец Сакала подписал контракт со «Спартаком»
09:33 После следующего гола Марсьяля «Манчестер Юнайтед» заплатит «Монако» £ 8,5 млн
09:30 «Гамбург» намерен продлить контракт с главным тренером Гисдолем
09:15 Андре Гомеш: нет футболиста с такой техникой и манерой игры, как Иньеста
09:09 Нападающий «Анжи» Боли может продолжить карьеру в «Кайрате»
09:06 Рейна рассказал, как собирается отбить удар Роналду с пенальти
09:05 Кркич: если я хотел прогрессировать, то должен был покинуть «Барселону»
08:21 Марадона: матч будет трудным как для «Наполи», так и для «Реала»
08:19 Начо: Зидан немного похож на меня и не меняется из-за проблем
08:17 Капелло советует Сарри добиться освистывания «Реала» его болельщиками
08:16 Тухель относится с пониманием к санкциям в отношении «Боруссии» Д
07:21 Серхио Рамос: если бы я не был футболистом, то боролся бы с Надалем
07:05 Тон: Мюллер должен абстрагироваться от футбола и отдохнуть на Багамских островах
07:03 Хаманн считает, что Тьяго Алькантара должен чаще забивать за «Баварию»
07:00 «Чертаново» — «Тамбов»: видеотрансляция матча начнётся на «Чемпионате» в 11:15
06:34 Хави рассказал, в чём преимущество «Барселоны» над остальными командами
06:20 Рейна: Роналду, Бензема или Бэйл? Очень уважаю Лукаса Васкеса
05:06 Сусо: «Милан» заслужил ничью с «Лацио»
04:54 Рональд де Бур: у Франка было недостаточно времени в «Интере»
04:43 Кабальеро: долго ждал своего шанса
04:09 Роналдиньо: и «Барселона», и «ПСЖ» в моём сердце, желаю удачи им обоим
Все новости RSS
За кого вы болеете в плей-офф Лиги чемпионов?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+