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175 лет назад 2016
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Евгения и Дмитрий Торбинские
Фото: instagram.com/egonch7
Текст: Михаил Георгиев

Счастливы вместе. 6 жен футболистов, которые с ними полжизни

В День всех влюблённых рассказываем о действующих футболистах РФПЛ, которые уже 10 лет неразлучны со своей второй половиной.
14 февраля 2017, вторник. 14:02. Футбол

Наталья и Сергей Игнашевичи


Вместе с 2007 года
Будущие супруги познакомились на программе «Нефутбольные истории», где Наталья была ведущей, а Сергей – гостем. Вскоре после записи программы он договорился о встрече в кафе, чтобы Наталья передала ему диск с записью шоу. Так зародилась будущая семья, хотя бывшая гимнастка скептически относилась к серьёзным отношениям со спортсменами.

«Я всегда относилась к спортсменам с симпатией, но они казались мне такими большими детьми, которые живут в таком пионерском лагере и почти не соприкасаются с реальной жизнью», – пояснила Наталья в интервью «Чемпионату».
Наталья и Сергей Игнашевич

Наталья и Сергей Игнашевич

Фото: личный архив семьи Игнашевич

>>> Наталья Игнашевич: мечтаю о приёмном ребёнке!

Инна и Юрий Жирковы


Вместе с 2007 года
Инна переехала из Калининграда в Москву в 2007-м. В этом же году профессиональная модель познакомилась с Юрием Жирковым, выступавшим на тот момент в ЦСКА. На первой встрече Инна не знала, что встретила известного футболиста. Уже в феврале 2008 года они сыграли свадьбу. Сейчас у Инны и Юры трое детей.

Евгения и Дмитрий Торбинские


Вместе с 2005 года
Евгения была студенткой Высшей школы экономики, когда в ноябре 2005-го познакомилась со спартаковцем Торбинским. Это произошло, когда её подруга позвала в бильярдный бар в Сокольниках. Через три года они сыграли свадьбу. Сейчас у них трое детей, которые имеют гражданство США, поскольку роды проходили в этой стране.

Кира и Владимир Габуловы


Женаты с 2004 года
Забавное совпадение. И Кира, и Владимир родом из Моздока, однако познакомились они только после переезда во Владикавказ, на праздновании Дня города. Владимир там выступал за «Аланию», а Кира училась в хореографическом колледже. В 2002 году они встретились, а два года спустя поженились. По кавказским обычаям было две свадьбы: одну организовали родители Киры, другую – родители Владимира.

>>> Габулов: за время без футбола не набирал больше килограмма

Мария и Сергей Рыжиковы


Женаты с 2003 года
Будущие супруги познакомились в маленьком городе Шебенкино (население 42 тысячи человек). Мария занималась мини-футболом, но, по её словам, она не верила в то, что футбол в их семье будет основным заработком. В 2001 году Сергей ещё играл за «Салют-Энергию» и получал 3-5 тысяч рублей. В 2002 году голкипер провожал Марию до дома, когда ему позвонили с предложением из «Сатурна».
Мария и Сергей Рыжиковы

Мария и Сергей Рыжиковы

Фото: РИА Новости

Лариса и Роман Павлюченко


Женаты с 2001 года
Павлюченко было 12 лет, когда он сошёлся со своей будущей женой. Они сидели за одной партой в школе в посёлке Московский. «С Ларисой мы вместе с шестого класса. В этот период рано говорить о любви. За косички я не дёргал, стеснялся даже дотронуться до неё. К серьёзным отношениям первый шаг сделала Лариса. Хотя она всем говорит, что я. Хотя я не сопротивлялся, ждал и готовился. Мы доверяем друг другу», – рассказал нападающий в эфире «НТВ-Плюс».
Лариса и Роман Павлюченко

Лариса и Роман Павлюченко

Фото: РИА Новости
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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14 февраля 2017, вторник
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