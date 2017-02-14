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175 лет назад 2016
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Сергей Галицкий
Фото: fckrasnodar.ru
Текст: Олег Лысенко

«Пионеры» Галицкого. Выиграет ли шеф «Краснодара» спор у Слуцкого

«Краснодар» представил «первого полноценного игрока главной команды» из числа воспитанников клуба. Хотя на самом деле их уже двое.
14 февраля 2017, вторник. 15:30. Футбол
Илья Жигулёв подписал контракт с «Краснодаром». Читатель хмыкнет: и что? Это для вас, может, будничная новость, а для молодого клуба девяти годков от роду – по-своему знаменательная.
Не настолько, конечно, как первые медали или открытие собственной арены, но тоже важная. Даже знаковая.

Согласно официальному ресурсу «быков» в Сети, 21-летний уроженец посёлка Черноморский стал «первым полноценным игроком главной команды» из числа воспитанников клуба. На шестой год после ввода в эксплуатацию лучшего по инфраструктуре учебно-тренировочного комплекса страны основа «Краснодара» получила реальное подкрепление не сверху или сбоку – снизу, из академических недр. А это значит, что конвейер, в который преуспевающий предприниматель Галицкий вбухал не один десяток миллионов собственных средств, наконец-то заработал. Не в тестовом – в полноценном режиме.
Илья Жигулёв подписал контракт с «Краснодаром»

Илья Жигулёв подписал контракт с «Краснодаром»

Фото: fckrasnodar.ru

Человек предельно прагматичный во всём, что касается бизнеса (другие, наверное, к вершинам рейтинга «Форбс» не восходят), владелец «Краснодара» оставляет место светлым мечтам в футболе. Кто-то находит их утопическими, заведомо несбыточными – только не Галицкий. Академию, базу и стадион – всё с приставкой «супер» – он уже построил. Следующий пункт грандиозной программы – создание «дрим-тим» из собственных воспитанников. На его реализацию богатейший человек российского футбола отмерил себе 10 лет.

Через четыре года после публичной дискуссии Галицкого со Слуцким в «Краснодаре» появился «первый полноценный» воспитанник. И явно не последний.
Леонид Слуцкий и Сергей Галицкий

Леонид Слуцкий и Сергей Галицкий

Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

Выпускники школы мелькали в чёрно-зелёной основе и прежде. Зная о трепетном отношении хозяина к академии, Олег Кононов иногда даже искусственно подтягивал талантливых ребят к первой команде. И… не находил одобрения у шефа.

Галицкому не нужны были «полуфабрикаты» в команде. Он возражал против искусственного омоложения и усреднения общего уровня основы. И готов был ждать первоклассный продукт от отечественного производителя столько, сколько нужно. Ну, в рамках разумного, разумеется.

Не для того Галицкий тратит на школу солидные деньги (до 10 миллионов евро ежегодно), чтобы только отвлечь краснодарскую детвору от улицы. Он, может быть, и филантроп – но не до такой же степени. Помимо социальной школа призвана выполнять и сугубо спортивную функцию. А именно – готовить смену для «Краснодара». Это всё-таки её основная задача, остальные – сопутствующие.
На пятый год после публичной дискуссии Галицкого со Слуцким в «Краснодаре» появился «первый полноценный» воспитанник.

Кандидатов в «пионеры» было много. Например, защитник Марченко вошёл в историю самым юным футболистом, когда-либо заявлявшимся клубом РФПЛ на сезон. Счастье привалило мальчишке в 15 лет и 2,5 месяца. Этот эпизод и по сей день остаётся самым замечательным в Сашиной биографии. 21-й день рождения он встретил в ФНЛ со «Спартаком» из Нальчика.

Был такой перспективный паренёк Агеев, помните? Светлая голова – во всех отношениях! В 18 лет в Лиге Европы выходил, в Кубке забивал. Знаете, где сейчас? «Энергомаш», вторая лига, зона «Центр». История о том, куда молодых-талантливых порой заводит чрезмерная отцовская забота.

Свою принципиальную позицию относительно честолюбивых дублёров Галицкий сформулировал летом 2014-го. Напутственным постом юному вратарю в «Твиттере»: «Жаль отдавать Ланина в «Черноморец», но надо. Надо уходить с тепличных условий и играть в команде с мужиками».


И пускай в итоге Ланин ушёл не в Новороссийск, а в Калининград, и не в 2014-м, а в 2015-м, сути дела это не меняет. Доказывать свою состоятельность молодняк должен был на общих основаниях со зрелыми мастерами. Без скидок на прописку и прочих привилегий. Что, кстати, тот же Ланин сейчас успешно делает дистанционно. У Андрея Тихонова в «Енисее» Олег – первый номер, в устранении ЦСКА из Кубка поучаствовал. Если вернётся летом в «Краснодар» (а должен), то окрепшим и, наверное, уже готовым к серьёзной конкуренции с Крицюком.

Нападающий Комличенко этот путь уже прошёл. В высшей российской лиге ещё не забивал – зато забивал в чешской. Приятно удивлённое выступлением Николая в «Словане», руководство «Краснодара» досрочно прервало его загранкомандировку и продлило контракт с нападающим на 4,5 года. Этот факт в комплекте с пятком матчей за основу позволяет усомниться в «первенстве» Ильи Жигулёва в главной команде. Хронологически Комличенко «повысился» и «прописался» раньше!
В одном краснодарские юноши старших одноклубников опередили: они уже стали чемпионами, а основа – ещё нет.

Ну да к чему буквоедствовать. Кого считать первопроходцем, кого второпроходцем – личное дело «Краснодара». На то и частный клуб. Может, таким образом президент подстёгивает молодого форварда – «Дерзай, Коля!» — кто знает? Конкурент-то у него вон какой мощный – лучший снайпер сезона Смолов! Тут без мобилизации всех сил, моральных и физических, нет шансов.

В одном краснодарские юноши старших одноклубников опередили: они уже стали чемпионами, а основа – ещё нет. Победа «быков» 1999 года рождения на последнем первенстве России (в плей-офф повержены «Динамо», «Зенит», «Спартак») – лишнее подтверждение того, что быть середняком Галицкому ни в бизнесе, ни в футболе неинтересно. Следующая цель – «взрослый» трофей.

И 11 воспитанников в основе – спор со Слуцким, кажется, никто не отменял.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар Леонид Слуцкий Сергей Галицкий
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