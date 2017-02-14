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«Пионеры» Галицкого. Выиграет ли шеф «Краснодара» спор у Слуцкого

«Краснодар» представил «первого полноценного игрока главной команды» из числа воспитанников клуба. Хотя на самом деле их уже двое.