Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Объект особого внимания. Почему надо следить за «Спартаком»

Глава ООТФ Михаил Гершкович – о том, что такое «терра инкогнита» для Массимо Карреры и почему стоит ждать многого от «Зенита» Мирчи Луческу.