Объект особого внимания. Почему надо следить за «Спартаком»

Матчи 17-го тура чемпионата РФПЛ были сыграны 5 декабря, а первая встреча 18-го назначена на 3 марта. Между ними – ровно три месяца. Для сравнения: чемпионат Италии притормаживал этой зимой на 15 дней, испанцы отдыхали 18, французы – 23, немцы – 30, англичане со своим знаменитым boxing day – всего 10. Ближе всех к России в этой номинации расположилась соседняя Украина, но и тут гандикап у нас более чем приличный – две недели.
Тема, понятно, не нова – климатические особенности, помноженные на масштаб страны, отражались на структуре сезона во все времена, а глобальное потепление на российский футбольный календарь пока никак не влияет. Поэтому что толку сокрушаться? Принимаем как должное. Тем более что эта особенность, если хорошенько присмотреться, дополняет турнирную интригу.
Дело в том, что длинная зимняя пауза – отдельный предмет программы тренерского образования. Этот «экзамен» наши специалисты сдают ежегодно, потому что от умения правильно выстроить работу в непростой зимний период, включающий, как правило, три продолжительных сбора, во многом зависят ход и содержание чемпионата. Зато ни один «свежепризванный» иностранный специалист, каким бы уровнем квалификации он ни обладал, каким бы опытным, титулованным и амбициозным ни был, с такой практикой незнаком. Это – наше, родное, российское.
Таким образом, тренеры, которые имеют богатый «зимний» опыт, могут на старте весеннего отрезка обеспечить своим командам определённое преимущество.
Текущая турнирная интрига предлагает просто идеальный объект для наблюдений и оценок. Объект этот называется «Спартак».
История российской лиги предлагает немало примеров, которые иллюстрируют это наблюдение. Сколь раз такое бывало: по осени команда в порядке – бежит, забивает, набирает очки, радует зрителей, а рестарт сезона вдруг отправляет её в «яму». Или наоборот: глухой аутсайдер, который до перерыва еле ползал, поднимает голову и идёт на взлёт.
Случайностей на дистанции не бывает, в футболе всё закономерно, и вот эта конкретная закономерность представляется мне достойной отдельного внимания. Тем более что текущая турнирная интрига предлагает просто идеальный объект для наблюдений и оценок. Объект этот называется «Спартак».
Луческу задействовал 29 футболистов, и ощущения, что с костяком команды он определился, пока нет.
В первой половине сезона «Спартак» выглядел очень интересно, его лидерство точно не случайно, шансы на чемпионство расцениваются как никогда высоко. Но это теория. А практика заставляет помнить о том, что Массимо Каррера никогда прежде не сталкивался с этой самой русской зимой, она для него – «терра инкогнита». Да, у Карреры грамотные ассистенты, ему помогает целый штаб аналитиков, в его распоряжении богатый опыт предшественников, но программу подготовки в любом случае формирует и утверждает главный тренер – исходя из своего видения ситуации, опираясь на собственные представления об игре и тренировке. Так что «Спартаку» по весне – двойное внимание.
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Зима Массимо Карреры могла сложиться чуть проще, если бы «Спартак» продолжал участие в еврокубках: плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы сокращают период подготовки почти на три недели. Вернее, уточняют его программу: наши «европейцы» должны быть в порядке уже к середине февраля, а это всегда проход по лезвию бритвы. Но команда в группу Лиги Европы не квалифицировалась, и место «Спартака» Карреры как объекта особого наблюдения занял «Зенит» Мирчи Луческу. Опять же – с учётом особенностей национальной подготовки.
Зима Массимо Карреры могла сложиться чуть проще, если бы «Спартак» продолжал участие в еврокубках: плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы сокращают период подготовки почти на три недели.
Луческу много раз выводил свои клубы, в том числе и донецкий «Шахтёр», в европейскую весну. У него гигантский опыт, уровень квалификации румынского специалиста не подвергается никаким сомнениям, кадровые и финансовые возможности «Зенита» вне конкуренции – отсюда и высокие ожидания от еврокубковой весны.
Интерес подогревается ещё и тем, что «Зенит» готовился к матчам с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы в небывало активном игровом режиме: команда Луческу проводила контрольные матчи чуть ли не каждый день (11 за 22 дня двух зарубежных сборах) при очень высоком уровне ротации состава. Тренер задействовал в них 29 футболистов, и ощущения, что с костяком команды он определился, пока нет. Так что посмотрим, как сработает программа Мирчи Луческу в его первую русскую зиму.
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