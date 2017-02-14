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175 лет назад 2016
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Лионель Месси
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Тест. Кто лучшие футболисты группового этапа Лиги чемпионов?

Месси, Неймар, Гацкан и другие футболисты, которые рвут шаблоны. Вы будете удивлены.
14 февраля 2017, вторник. 17:30. Футбол
Главный клубный турнир Европы вернулся. Надеемся, что он хорошо отдохнул и соскучился по игре не меньше, чем мы. Хотя всё самое интересное только начинается, позади уже больше половины матчей. Именно в них добыты основные рекорды, и на них строится большинство впечатляющих статистических данных, которые все будут обсуждать в конце сезона. Как хорошо вы знаете лучших игроков группового этапа? О чём-то вы могли прочитать в новостях, о чём-то – на сайте любимого клуба, о чём-то можно догадаться, используя логику и интуицию. С парой ответов может просто повезти. Но предупреждаем: показать 100-процентный результат будет сложно. Тест получился довольно трудным.


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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
14 февраля 2017, вторник
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