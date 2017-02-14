Тест. Кто лучшие футболисты группового этапа Лиги чемпионов?

Если часть материала не открывается в приложении или мобильной версии — воспользуйтесь ссылкой.

Главный клубный турнир Европы вернулся. Надеемся, что он хорошо отдохнул и соскучился по игре не меньше, чем мы. Хотя всё самое интересное только начинается, позади уже больше половины матчей. Именно в них добыты основные рекорды, и на них строится большинство впечатляющих статистических данных, которые все будут обсуждать в конце сезона. Как хорошо вы знаете лучших игроков группового этапа? О чём-то вы могли прочитать в новостях, о чём-то – на сайте любимого клуба, о чём-то можно догадаться, используя логику и интуицию. С парой ответов может просто повезти. Но предупреждаем: показать 100-процентный результат будет сложно. Тест получился довольно трудным.