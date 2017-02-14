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175 лет назад 2016
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Широков, Симонян, Нигматуллин и другие – о старте Лиги чемпионов
Фото: Reuters
Текст: Алина Матинян

Вопрос дня. За кого будете болеть в Лиге чемпионов?

Эксперты и читатели «Чемпионата» в традиционной рубрике «Вопрос дня» – о возвращении Лиги чемпионов, ожиданиях и фаворитах
14 февраля 2017, вторник. 20:30. Футбол
Уже сегодня стартует долгожданный раунд плей-офф Лиги чемпионов. Европейский турнир в 2017 году откроется этим вечером матчами «Бенфика» – «Боруссия Дортмунд» и «ПСЖ» – «Барселона», а завтра продолжится противостояниями «Реала» и «Наполи» и «Баварии» и «Арсенала». На следующей неделе «Манчестер Сити» встретится с «Монако», «Байер» – с «Атлетико». «Порту» по итогам жеребьёвки предстоит сразиться с «Ювентусом», а «Севилье» – с «Лестер Сити».

Что ждать от европейского клубного первенства? Кто имеет все шансы стать победителем Лиги чемпионов в этом году, а кто останется в аутсайдерах? Какие команды достойны выйти в четвертьфинал и как далеко сможет пройти «Лестер»? На эти и другие вопросы отвечают эксперты и читатели «Чемпионата» в традиционной рубрике «Вопрос дня».

Дмитрий Хохлов, бывший полузащитник «Локомотива»:
– Всегда переживал за «Барселону», буду болеть за каталонцев и в этом розыгрыше. Удивить может любая команда, но Лига чемпионов — такой турнир, в финале которого чудес не будет. Мне не надоела гегемония испанских клубов. Понятно, что когда-то она закончится, но на данный момент сильнее представителей Примеры команд нет.

Мартин Йиранек, бывший защитник «Спартака»:
– Буду болеть за мадридский «Реал», надеюсь, ему удастся выиграть Лигу чемпионов в этом году. Будет сложно, но невозможного нет. Буду держать за них кулачки. Этот розыгрыш ЛЧ должен быть лучше предыдущего, жду от команд красивого футбола. «ПСЖ» и «Наполи» вполне могут удивить болельщиков своей игрой, а вот «Лестер» далеко не пройдёт. У них плохо идут дела в чемпионате, так что, думаю, они направят все силы на то, чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге, а Лига чемпионов уйдёт на второй план.

Роман Широков, бывший полузащитник «Зенита»:
– На этом этапе трудно назвать фаворита турнира. Надо посмотреть, как команды пройдут 1/8 финала, и уже станет понятно, чего ждать. Сейчас можно на кого-то поставить, а команда вылетит. Сегодня играют «ПСЖ» с «Барсой». Я никому предпочтения не отдаю, но очень хочу посмотреть именно эту игру. Встречаются две хорошие команды, и одной придётся уступить. Мне кажется, что «Лестер» может всех приятно удивить. Слышал, в «Наполи» говорят, что они готовы дать бой «Реалу». Посмотрим, что из этого выйдет.

Александр Мостовой, бывший игрок «Спартака»:
– Я очень рад, что возвращается Лига чемпионов. Всегда болею за «Барселону», но на данный момент очень трудно назвать фаворита турнира. Если вдруг «Барселона» вылетит, то я буду больше переживать за испанские команды. Мне кажется, что уже в 1/8 финала Лиги чемпионов нас ожидает парочка сюрпризов. Сегодня «ПСЖ» встречается с «Барселоной». Неделю назад всё выглядело в пользу французов, но травма Тьяго Силвы и уверенная игра «Барсы» не оставляют сомнений в том, кто пройдёт дальше в этой паре. Единственный шанс «ПСЖ» на победу – перекрыть Месси. Мне кажется, что сегодня будет результативная ничья, а в ответной игре «Барселона» своё возьмёт.

Никита Симонян, первый вице-президент РФС:
– В Лиге чемпионов у меня фаворитов нет. Стараюсь ни за какой конкретный клуб не болеть, а просто наслаждаться красивым футболом. Его величество футбольный мяч подскажет, на кого стоит обратить внимание. Лига чемпионов стартует сегодня, но самое главное для меня – Лига Европы, в которой играют российские клубы. Я буду болеть за все наши команды.

Владислав Радимов, бывший защитник «Зенита»:
– Лига чемпионов – самое интересное, что у нас есть. Разумеется, я соскучился по турниру. Испанские команды – фавориты, что тут думать, за них и буду болеть. Сюрпризов не жду. Сейчас мы с «Зенитом-2» находимся на Кипре на Кубке ФНЛ, здесь и буду смотреть. Футболисты у себя, я — у себя. В обязательном порядке в зрительный зал сажать никого не будем, у нас и так достаточно теории, чтобы ещё вместе собираться смотреть матчи.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Локомотива»:
– Я буду болеть за «Баварию», очень симпатизирую этому коллективу, даже на следующей неделе планирую посетить матч с «Гамбургом». Но вряд ли мюнхенцы добьются победы в турнире. На мой взгляд, «Бавария» Гвардиолы была сильнее, чем «Бавария» Анчелотти. Кто фаворит? Всё те же испанцы. Жаль, «Челси» Антонио Конте не участвует в Лиге чемпионов, так бы навели шороху в плей-офф.

Наше мнение


Марк Бессонов, корреспондент «Чемпионата»:
– Лично не знаком ни с одним интересующимся футболом человеком, который не ждал бы Лиги чемпионов. Плей-офф ЛЧ – главная проекция всего лучшего, что происходит в мире игры. Новые тактические схемы, новые лица, новые и старые герои. В общем, для болельщика не посмотреть Лигу чемпионов – всё равно что съесть первое и второе и при этом не притронуться к десерту. Самое время снимать сливки!

Мнение читателей


yurokbo:
– Знаю одно — будет жарко))

zenspb123:
– Буду за «Монако» болеть, уж очень симпатичная у них команда в этом году.

men93reg:
– Жалко «Арсенал». Буду болеть за Венгера.

dnblover:
– Главный конкурент «Барселоны» – «Ювентус».

alex-55i:
– «Барса» точно не выиграет.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 12
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Вопрос дня Лига чемпионов — Футбол
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