Одиночество Бузовой. День св. Валентина в футбольных соцсетях

Денис и Дарья Глушаковы вместе уже почти десяток лет. Впервые они встретились ещё в юном возрасте, когда Дарье было 17. Историю знакомства спутница одного из лидеров «Спартака» рассказала «Чемпионату».
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Полузащитник «Зенита» Мигел Данни поблагодарил жену Петру за 16 лет дружного союза. За это время у них родились два сына-близнеца – Франсишку и Бернарду. Ребята пошли по стопам отца: занимаются футболом в академии «Зенита».
Спартаковец Квинси Промес – счастливый муж и отец двух дочек. Совсем скоро, весной, супруга осчастливит его третьим ребёнком. Как рассказал сам игрок в недавнем интервью «Чемпионату», в мае у пары родится долгожданный мальчик.
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У хавбека «Зенита» Хави Гарсии фото с женой красуется даже на аватаре, что неудивительно – у них с Еленой Гомес удивительно красивая и гармоничная пара.
История про Антона Шунина и петарду давно стала притчей во языцех. Впрочем, судя по фото на День святого Валентина, пиротехника голкипера совершенно не пугает.
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум собрал в одном снимке самых дорогих людей – жену Нину, сына Милле и дочку Пенни-Веру.
Супруга Романа Шишкина Марина разместила романтичное фото с лазурных морских берегов.
Футбольный клуб «Рубин» опубликовал картинку для любителей поностальгировать – в стиле вкладыша к знаменитой жевательной резинке «Love is…»
Для Ольги Бузовой День святого Валентина в этом году – грустный праздник, ведь накануне Нового года телеведущая пережила тяжёлый разрыв с Дмитрием Тарасовым. «Это моё первое 14 февраля, которое я встречаю одна. Мне сейчас сложно говорить о любви, и я не думаю, что когда-нибудь смогу испытать это чувство заново! Но я по-прежнему верю в настоящую, чистую, взаимную любовь и считаю, что это главное в жизни — любить и быть любимой», — написала Ольга.
Чувство юмора в семье Василия Березуцкого – одна из фундаментальных составляющих. Супруга Василия Ольг, прирождённая шоувумэн, нашла способ оригинально поздравить мужа.
Экс-наставник «Зенита» Виллаш-Боаш поделился любопытной фотографией из архива, в которой совсем молодыми запечатлены Андре и его очаровательная супруга Жоана Тейшейра.
Алешандре Пато готов пронести возлюбленную на собственных плечах через пески пустыни и доставить прямо в Китай.
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А вот Акселю Витселю доказывать любимой уже ничего не нужно – фотографии счастливой пары постоянно мелькают и в его профиле, и на страничке спутницы Рафаэллы Сабо.
Сеск Фабрегас с удовольствием демонстрирует публике супругу – ливанскую красавицу Даниэллу Семаан.
Бывший защитник «Локо» Ян Дюрица проводит 14 февраля со своими «валентинками». Фото выложила спутница футболиста Магдалена Себестова.