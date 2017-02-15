Аве, Ди Мария! Как «ПСЖ» разгромил «Барселону»

Незабываемый дебют Кимпембе





Прореха справа



День Анхеля



Три гола на двух именинников



У Эмери уже должна была аллергия на «Барсу» возникнуть: ни одна команда-соперница не доставила ему столько неприятностей, как эта. Унаи и «Альмерией» её норовил укротить, и «Валенсией», и «Спартаком» — тщетно. Но Эмери – мужчина настойчивый, упрямый. Осенью 2015-го нашёл-таки управу на неудобного противника в Севилье. А спустя полтора года одолел повторно – теперь с «Пари Сен-Жермен». И не просто одолел – разнёс в щепки, словно в отместку за все былые огорчения.А ведь казалось, всё было против него в этот День Валентина – и пресловутый «комплекс «Барсы», о котором всю неделю надоедливо трубили газетчики, и статистика взаимоотношений клубов. Но главное – кадровые обстоятельства. Из двух своих Тьяго Эмери потерял обоих: Мотту – из-за дисквалификации, Силву – по травме.Представляете, с какими чувствами тренер вписывал в протокол фамилию 21-летнего защитника Кимпембе? Первый матч в Лиге чемпионов – инапротив! Дебют – врагу не пожелаешь. По крайней мере, так представлялось перед стартовым свистком. По мере развития игры сомнения в надёжности смуглокожей тройки постепенно рассеивались, а к финальной трели их не осталось вовсе.Куда больше вопросов и критических замечаний вызвала оборона сине-гранатовых. И тут опять-таки следует снять шляпу перед предводителем «ПСЖ». Чтобы выявить уязвимое место в построениях «Барселоны», тренерских институтов заканчивать не надо было. Вот же оно, справа в обороне. Тяжёлая травмаобнажила один из флангов «блауграны». Но для того чтобы извлечь выгоду из этого знания, нужно обладать незаурядным руководящим талантом. Унаи его, конечно, не занимать.Хозяева сразу облюбовали проблемную зону фаворита. Схематично её можно изобразить в форме неравнобедренного треугольника сна концах. Не привычный к роли правого бекато и дело застревал на чужой половине поля, Пике не успевал его страховать, а, заменивший в старте, просто выпадал из игры. Реализуй португалец свой момент в атаке, это разом перевесило бы и позиционные промашки в центре поля, и заработанный «горчичник». Но он и этого не сделал. Неудивительно, что Гомеш первым и пошёл с поля. При счёте… 3:0.Да-да, звучит фантастически, но это факт: за час игры «Барселона» получила три мяча! Могла все пять выгрести, дапериодически что-то отбивал.Парижане в этот вечер проявили себя не только прилежными учениками своего испанского Мистера, но и большими выдумщиками. Как только гости приноровились к давлению справа по курсу, «ПСЖ» моментально перестроился и нанёс удар на другом направлении, внезапный и убийственный для «Барселоны». С первым голом землякам подсобил – разумеется, нечаянно –. Лучшего подарка от соперника на 29-й день рождения, чем стандарт напротив ворот,трудно было желать. Стенку Анхель обвёл мастерски – так и просится на язык сравнение с. Но с Месси лучших образцов. В Париже Лео напоминал низкопробную подделку самого себя. Впрочем, то же самое можно сказать обо всех, буквально всех футболистах «Барселоны» на поле «Парка принцев». И дело тут не только в непривычного цвета форме – дело в содержании.Ставканав опорной зоне себя не оправдала. «Барселона» начисто проиграла противнику центр поля, что с ней происходит, может быть, раз-два за год, не чаще. Она просто оказалась бессильной против быстрых, проникающих атак французов. В то время как, меняясь местами, сводили с ума защитников, моторные, не встречая противодействия, доводили мяч до передовой. А там уже разбрасывали по своему усмотрению: направо, налево – в зависимости от ситуации. Беки «Барсы» элементарно не успевали крыть адресатов.Символично, что второй гол, в сущности, прикончивший надежду «Барселоны» на положительный результат во Франции, начался с потери– человека, которого больше всех опасалась парижская публика. Верратти оперативно доставил мяч на огневой рубеж, ик заработанному штрафному прибавил гол собственного производства.Попыткичто-то изменить на поле – речами ли в раздевалке, репликами ли от бровки, заменами ли – ни к чему не привели. После перерыва «Барселона» продолжила откровенно «плыть» и заслуженно получила ещё пару мячей – от именинников(Эдинсону в этот день «тридцатник» стукнул!).Нет, я, конечно, подозревал, что главными действующими лицами в «Парке Принцев» могут стать аргентинец и (или) уругваец. Но что именно эти – согласитесь, мало кто ожидал.«Таких ударов судьбы великий комбинатор не испытывал уже давно»…