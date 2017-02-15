Аве, Ди Мария! Как «ПСЖ» разгромил «Барселону»

Незабываемый дебют КимпембеА ведь казалось, всё было против него в этот День Валентина – и пресловутый «комплекс «Барсы», о котором всю неделю надоедливо трубили газетчики, и статистика взаимоотношений клубов. Но главное – кадровые обстоятельства. Из двух своих Тьяго Эмери потерял обоих: Мотту – из-за дисквалификации, Силву – по травме.
Представляете, с какими чувствами тренер вписывал в протокол фамилию 21-летнего защитника Кимпембе? Первый матч в Лиге чемпионов – и Месси, Суарес, Неймар напротив! Дебют – врагу не пожелаешь. По крайней мере, так представлялось перед стартовым свистком. По мере развития игры сомнения в надёжности смуглокожей тройки постепенно рассеивались, а к финальной трели их не осталось вовсе.
Прореха справа
Куда больше вопросов и критических замечаний вызвала оборона сине-гранатовых. И тут опять-таки следует снять шляпу перед предводителем «ПСЖ». Чтобы выявить уязвимое место в построениях «Барселоны», тренерских институтов заканчивать не надо было. Вот же оно, справа в обороне. Тяжёлая травма Видаля обнажила один из флангов «блауграны». Но для того чтобы извлечь выгоду из этого знания, нужно обладать незаурядным руководящим талантом. Унаи его, конечно, не занимать.
Хозяева сразу облюбовали проблемную зону фаворита. Схематично её можно изобразить в форме неравнобедренного треугольника с Пике, Серхи Роберто и Андре Гомешем на концах. Не привычный к роли правого бека Роберто то и дело застревал на чужой половине поля, Пике не успевал его страховать, а Гомеш, заменивший в старте Ракитича, просто выпадал из игры. Реализуй португалец свой момент в атаке, это разом перевесило бы и позиционные промашки в центре поля, и заработанный «горчичник». Но он и этого не сделал. Неудивительно, что Гомеш первым и пошёл с поля. При счёте… 3:0.
Да-да, звучит фантастически, но это факт: за час игры «Барселона» получила три мяча! Могла все пять выгрести, да Тер Штеген периодически что-то отбивал.
День Анхеля
Парижане в этот вечер проявили себя не только прилежными учениками своего испанского Мистера, но и большими выдумщиками. Как только гости приноровились к давлению справа по курсу, «ПСЖ» моментально перестроился и нанёс удар на другом направлении, внезапный и убийственный для «Барселоны». С первым голом землякам подсобил – разумеется, нечаянно – Умтити. Лучшего подарка от соперника на 29-й день рождения, чем стандарт напротив ворот, Ди Марии трудно было желать. Стенку Анхель обвёл мастерски – так и просится на язык сравнение с Месси. Но с Месси лучших образцов. В Париже Лео напоминал низкопробную подделку самого себя. Впрочем, то же самое можно сказать обо всех, буквально всех футболистах «Барселоны» на поле «Парка принцев». И дело тут не только в непривычного цвета форме – дело в содержании.
Ставка Луиса Энрике на Гомеша в опорной зоне себя не оправдала. «Барселона» начисто проиграла противнику центр поля, что с ней происходит, может быть, раз-два за год, не чаще. Она просто оказалась бессильной против быстрых, проникающих атак французов. В то время как Ди Мария, Дракслер и Кавани, меняясь местами, сводили с ума защитников, моторные Верратти с Матюиди, не встречая противодействия, доводили мяч до передовой. А там уже разбрасывали по своему усмотрению: направо, налево – в зависимости от ситуации. Беки «Барсы» элементарно не успевали крыть адресатов.
Символично, что второй гол, в сущности, прикончивший надежду «Барселоны» на положительный результат во Франции, начался с потери Месси – человека, которого больше всех опасалась парижская публика. Верратти оперативно доставил мяч на огневой рубеж, и Дракслер к заработанному штрафному прибавил гол собственного производства.
Три гола на двух именинников
Попытки Луиса Энрике что-то изменить на поле – речами ли в раздевалке, репликами ли от бровки, заменами ли – ни к чему не привели. После перерыва «Барселона» продолжила откровенно «плыть» и заслуженно получила ещё пару мячей – от именинников Ди Марии и Кавани (Эдинсону в этот день «тридцатник» стукнул!).
Нет, я, конечно, подозревал, что главными действующими лицами в «Парке Принцев» могут стать аргентинец и (или) уругваец. Но что именно эти – согласитесь, мало кто ожидал.
«Таких ударов судьбы великий комбинатор не испытывал уже давно»…