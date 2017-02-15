Что случилось с Обамейянгом? Наследник Таффарела остановил Тухеля

Без Жонаса и Гётце
На фоне большого противостояния «ПСЖ» и «Барселоны» афиша другой сегодняшней игры 1/8 финала Лиги чемпионов как-то терялась. Тем не менее в Лиссабоне сошлись два очень интересных соперника. Дортмундская «Боруссия» установила на групповом этапе новый рекорд результативности турнира, забив 21 гол. «Бенфика» под руководством Руя Витории не только продолжает традицию дарить миру потрясающие молодые таланты наподобие Ренату Саншеша, но и доказывает, что для неё нет авторитетов. «Орлы» Витории второй сезон подряд долетели до плей-офф ЛЧ. Ровно год назад они в первом матче этой стадии победили дома «Зенит» благодаря голу Жонаса на 90-й минуте, после чего выбили петербуржцев и покусали в четвертьфинале «Баварию».
Жонас и теперь оказался самой обсуждаемой фигурой на страницах местных газет. Главный голеадор «Бенфики», автор 32 голов в прошлом чемпионате Португалии не участвовал накануне в предыгровой тренировке хозяев. 32-летнего бразильца беспокоила спина. Никто не понимал, сыграет ли нападающий, однако в Лиссабоне очень надеялись на это. К сожалению, во вторник он завалил медицинский тест. Жонасу в последнее время вообще не везёт. Бразилец пропустил из-за повреждения стопы начало сезона-2016/17, вернулся в строй только в конце декабря и до новой травмы успел забить пять голов в восьми турах Примейры.
Помимо нападающего, «орлам» не могли помочь травмированный защитник Лисандро Лопес и дисквалифицированный полузащитник Андрия Живкович. «Боруссия» не взяла с собой в Португалию Марио Гётце, у которого мышечное повреждение. Кроме того, в лазарете немцев находятся Свен Бендер, Себастьян Роде и Нури Шахин. Зато поправились Марсель Шмельцер и Лукаш Пищек.
«500 причин выиграть у Дортмунда»
Ещё одной популярной фигурой у португальских СМИ стал в эти дни центральный защитник Луизао. Старожил и капитан «Бенфики», которому за день до сражения с немцами исполнилось 35 лет, проводил свою 500-ю игру в составе «орлов». Все желали бразильцу лучшего подарка к двойному празднику — победы над «Боруссией». Газета Record даже вышла с красивым заголовком «500 причин выиграть», рассказывая читателям о юбилее лидера обороны. А тренер Витория немного помечтал на предматчевой пресс-конференции: «Это будет незабываемый день для Луизао, если он ещё и забьёт Дортмунду!»
Бразилец почти выполнил пожелание наставника. Луизао поучаствовал в голе «Бенфики», забитом в начале второго тайма. После подачи углового защитник головой сделал скидку на Костаса Митроглу, грек с немецким гражданством остановил ногой мяч, который мог достаться вратарю Роману Бюрки, и единственным за 90 минут ударом в створ ворот «Боруссии» вывел «орлов» вперёд.
Плохой день Обамейянга
Главный тренер дортмундцев Томас Тухель не отошёл от схемы с тремя центральными защитниками. В первом тайме его план в целом работал: немцы не позволяли разбежаться быстрым форвардам хозяев. Правда, начало здорово отличалось от того, что происходило дальше. Минут пять-семь была очень открытая игра. «Бенфика» организовала пару лихих атак по правому флангу, где хорошо взаимодействовавшие Нелсон Семеду и Эдуардо Сальвио ускользали на скорости от Шмельцера и страховавшего его Марко Бартры, после чего опасно простреливали в штрафную. Но потом уже гости значительно больше контролировали мяч, и их выпады оказались острее. В группе атаки «Боруссии» выделялся Усман Дембеле. Он создал идеальный момент для Пьера-Эмерика Обамейянга, когда украл мяч у зазевавшегося Пицци и разрезал классным пасом не успевший перестроиться центр обороны португальцев. В подобных ситуациях Обамейянг, наверное, промахивается один раз из ста, но теперь смазал: вылетев один на один с Эдерсоном, нападающий послал мяч выше. Тогда подумалось, что это, видимо, была та самая сотая попытка, но оказалось, что вечер удивительных промахов Обамейянга только открывался. Хороший шанс забить имел и сам Дембеле, когда Виктор Нильсон-Линделёф накрыл его удар и спас «Бенфику» от возможного гола.
У «орлов» впереди совершенно потерялся Рафа Силва, заменивший Жонаса. Летом победитель Евро-2016 был в шаге от перехода в «Зенит», но его всё-таки перехватила «Бенфика». Нынешнюю Лигу чемпионов он почти полностью пропустил из-за травмы и адаптации к новой команде, сыграв на групповом этапе лишь 59 минут. Витория сегодня неожиданно сделал ставку на Силву. Рафа по привычке, сложившейся ещё в «Браге», стремился сам тащить мяч к воротам соперника, но регулярно упирался в защитников «Боруссии» и допускал потери.
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Экзамен для Таффарела
Вместе с Луизао экзамен сильнейшей атаке группового этапа ЛЧ сдавал значительно более молодой голкипер «орлов» Эдерсон. 23-летний бразилец выиграл борьбу за место в основе у опытного соотечественника Жулио Сезара и превратился в кандидата в национальную команду. Специально на игру с «Боруссией» прилетел тренер сборной Бразилии, известный в прошлом вратарь и победитель ЧМ-1994 Клаудио Таффарел.
До перерыва Таффарел не увидел сейвов в исполнении Эдерсона. Самым неприятным эпизодом для голкипера «Бенфики» был удар по лицу. Врачи вставили ему в рот какой-то тампон, с которым бразилец даже играл на протяжении нескольких минут и смело шёл на выход за верховой мяч. Выглядело это забавно, но Эдерсон, конечно, большой молодец. Зато после гола Митроглу у ворот «Бенфики» стало по-настоящему жарко. Сперва Эдерсон отразил сложные удары Марко Ройса и Пищека, а на 58-й минуте судья назначил пенальти за игру рукой Любомира Фейса. К «точке» подошёл Обамейянг, запоровший до того во втором тайме ещё один хороший момент. Пьер-Эмерик почему-то пробил прямо по центру, а голкипер не стал гадать, благодаря чему отразил мяч. Рейтинг Эдерсона в глазах Таффарела вырос, тогда как терпение Тухеля иссякло. Тренер тут же заменил неудачливого габонца на Андре Шюррле.
«Боруссия» забила всё в группе?
«Бенфика» выдержала самые сложные минуты, после которых стало полегче. Сейв Эдерсона словно зарядил батарейки команде. «Орлы» уже не жались к собственной штрафной, а успешно прессинговали в центре поля. Витории даже хватило смелости заменить Рафу Силву и Митроглу не на полузащитников оборонительного плана, а на других форвардов. Без Обамейянга у «Боруссии» дела не клеились: пусть Пьер-Эмерик не попадал, зато он держал в большом напряжении защитников хозяев, очень рисковавших с созданием искусственного офсайда.
За 10 минут до финального свистка Тухель решился на двойную замену, отправив на скамейку ещё и недовольного Ройса. Попытка встряхнуть игроков почти принесла удачу, однако Эдерсон на кураже опять выручил португальцев. Голкипер вытащил тяжелейший мяч после рикошета от своего же защитника. Эдерсон, как и совершивший массу перехватов и отборов Луизао, заслужил высший балл за эту игру. В результате «голевая машина» из Дортмунда уезжает из Лиссабона с нулём. Может, «Боруссия» забила все свои мячи на групповой стадии, не скопив ничего для плей-офф?
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