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175 лет назад 2016
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Виталий Мутко
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Россия готова к Кубку конфедераций, Сакала – играть за «Спартак»

Первые весенние матчи Лиги чемпионов, новичок «Спартака» и другое – в обзоре новостей дня.
15 февраля 2017, среда. 01:30. Футбол

«ПСЖ» победил «Барселону» со счётом 4:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов


«ПСЖ» разгромил «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 4:0.

В середине первого тайма Анхель Ди Мария нанёс отличный по точности и силе удар со штрафного и открыл счёт. На 40-й минуте в быстрой атаке прошёл пас Марко Верратти направо на Юлиана Дракслера, а тот с края штрафной сильно пробил в дальний угол.

На исходе часа игры Ди Мария ушёл из-под опеки Хорди Альбы и из-за пределов штрафной классно пробил в левую девятку ворот «Барселоны». На 71-й минуте Томас Менье на своей половине поля ушёл от Неймара и побежал вперёд, сделав тонкий пас на Эдинсона Кавани, который из-под Херарда Пике пробил на силу в ближний угол.

Ответный матч состоится 8 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2017, вторник. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
4 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 – Ди Мария – 18, 2:0 – Дракслер – 40, 3:0 – Ди Мария – 55, 4:0 – Кавани – 71

Гол Митроглу помог «Бенфике» обыграть «Боруссию» Д в первом матче 1/8 финала ЛЧ


В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» принимала на своём поле дортмундскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в составе победителей записал на свой счёт греческий форвард Константинос Митроглу, который отличился на 48-й минуте. На 58-й минуте игры нападающий немецкой команды Пьер-Эмерик Обамейянг не реализовал пенальти.

Ответный матч команды проведут в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Встреча запланирована на 8 марта.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2017, вторник. 22:45 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 – Митроглу – 48

Мутко: Россия практически готова к Кубку конфедераций


Президент РФС Виталий Мутко рассказал, как Россия готова к проведению Кубка конфедераций, который будет проходить летом нынешнего года.

«Мы практически готовы к Кубку конфедераций. Остались некоторые вопросы по практической доводке стадионов перед турниром. У нас есть время, мы должны за месяц передать оргкомитету все стадионы и прекратить там любые спортивные события. Для этого нам нужно создать периметры безопасности и инфраструктуру.

И после этого передать стадион. Эта работа уже началась, есть все проекты. Тренировочные площадки и гостиницы уже практически готовы. Главная задача – чтобы наша сборная хорошо подготовилась к турниру и подарила нам большой праздник», – передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Англичане во главе с Оливером рассудят «Андерлехт» и «Зенит»


Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на первом матче 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом». Матч состоится 16 февраля в Брюсселе. Ответный поединок пройдёт в Санкт-Петербурге 23 февраля.

Стартовый свисток даст англичанин Майкл Оливер. Помогать британцу будут лайнсмены — Джейк Коллин и Саймон Беннетт. Дополнительные рефери – Андре Марринер, Роберт Мэдли. Четвёртый арбитр – Иан Хассин. Все судьи представляют Англию.

Матч «Андерлехт» — «Зенит» начнётся в 23:05 мск.

«Гуанчжоу Эвергранд» собирается избавиться от всех легионеров к 2020 году


Один из лидеров китайского футбола «Гуанчжоу Эвергранд» планирует в будущем избавиться от всех иностранных игроков и продолжить выступления, используя только местных футболистов, сообщает The Sun.

По информации издания, клуб, который сейчас возглавляет бывший главный тренер сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари, разработал план, согласно которому к 2020 году команда останется без единого легионера и сделают ставку на доморощенных игроков. Таким образом, «Гуанчжоу Эвергранд» рассчитывает помочь развитию всего китайского футбола.

Сейчас в команде числятся шесть иностранцев — это бразильский полузащитник Паулиньо, колумбийский форвард Джексон Мартинес и бразильские нападающие Алан и Рикардо Гуларт, а также два защитника из Южной Кореи.

Зозуля не может вернуться в «Днепр», несмотря на разрешение ФИФА


ФИФА дала украинскому нападающему Роману Зозуле разрешение вернуться в «Днепр», из которого он переходил в «Бетис», сообщает AS. Однако из-за запрета УЕФА днепровскому клубу регистрировать новых футболистов нападающий сборной Украины оказался в патовой ситуации. «Днепр» получил запрет на регистрацию игроков из-за финансовых долгов перед бывшими сотрудниками и тренерами.

В течение одного сезона, как известно, футболист не имеет права быть заявленным за четыре клуба, а Зозуля уже оказывался официально игроком «Днепра», «Бетиса» и «Райо Вальекано», но последние позже отказались от аренды украинца из-за угроз собственных ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. Позже Зозуля принял решение остаток сезона провести в «Бетисе».

Недавно Владимир Кузьменко, агент нападающего, сообщил, что игрок направил запрос в ФИФА с просьбой разрешить перейти в команду из чемпионата, где ещё открыто трансферное окно.

Замбиец Сакала подписал контракт со «Спартаком»


Замбийский нападающий Фэшн Сакала, который неделю назад покинул расположение «Спартака-2», где находился на просмотре, подписал контракт с красно-белыми. Об этом сообщает soka25east.com.

По данным источника, 19-летний форвард подписал трёхлетний контракт и будет выступать за «Спартак-2». Накануне Сакала успешно прошёл медицинское обследование, после чего все точки над i были расставлены.

«Это невероятно, я не могу в это поверить. Бог ответил на мои молитвы. Я ставлю перед собой высокие цели и буду добиваться их в Европе. Хочу, чтобы в Замбии мной гордились», — сказал Сакала.

Сакала считается одним из самых перспективных игроков в Замбии и выступает за молодёжную сборную своей страны.

Дисквалификация Гранквиста в Лиге Европы сокращена


Сегодня, 14 февраля, поставлена точка в вопросе срока дисквалификации центрального защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Напомним, что капитан «горожан» был удалён с поля в матче заключительного, 6-го, тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против «Ниццы». Решением контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА от 26 января 2017 года на шведа было наложено наказание в виде двух матчей дисквалификации, однако клуб и сам футболист не согласились с этим вердиктом. ФК «Краснодар» подал апелляцию, в которой ходатайствовал о снижении срока дисквалификации до одного матча, поскольку в моменте, приведшем к удалению, Гранквист не имел намерения играть грубо и вообще в своей предыдущей карьере никогда не отличался грубыми действиями или недисциплинированным поведением на футбольном поле.

Апелляционный комитет УЕФА согласился с доводами «Краснодара» и постановил изменить решение контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА, снизив срок дисквалификации Гранквиста с двух до одного матча. Соответствующее письмо сегодня пришло в офис клуба. Таким образом, капитан «Краснодара» пропустить лишь первый, домашний, матч с «Фенербахче», который состоится 16 февраля, но сможет принять участие в ответной игре, которая пройдёт 22 февраля в Стамбуле.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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