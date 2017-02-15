Россия готова к Кубку конфедераций, Сакала – играть за «Спартак»

«ПСЖ» разгромил «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 4:0.В середине первого тайма Анхель Ди Мария нанёс отличный по точности и силе удар со штрафного и открыл счёт. На 40-й минуте в быстрой атаке прошёл пас Марко Верратти направо на Юлиана Дракслера, а тот с края штрафной сильно пробил в дальний угол.На исходе часа игры Ди Мария ушёл из-под опеки Хорди Альбы и из-за пределов штрафной классно пробил в левую девятку ворот «Барселоны». На 71-й минуте Томас Менье на своей половине поля ушёл от Неймара и побежал вперёд, сделав тонкий пас на Эдинсона Кавани, который из-под Херарда Пике пробил на силу в ближний угол.Ответный матч состоится 8 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» принимала на своём поле дортмундскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.Единственный гол в составе победителей записал на свой счёт греческий форвард Константинос Митроглу, который отличился на 48-й минуте. На 58-й минуте игры нападающий немецкой команды Пьер-Эмерик Обамейянг не реализовал пенальти.Ответный матч команды проведут в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Встреча запланирована на 8 марта.Президент РФС Виталий Мутко рассказал, как Россия готова к проведению Кубка конфедераций, который будет проходить летом нынешнего года.«Мы практически готовы к Кубку конфедераций. Остались некоторые вопросы по практической доводке стадионов перед турниром. У нас есть время, мы должны за месяц передать оргкомитету все стадионы и прекратить там любые спортивные события. Для этого нам нужно создать периметры безопасности и инфраструктуру.И после этого передать стадион. Эта работа уже началась, есть все проекты. Тренировочные площадки и гостиницы уже практически готовы. Главная задача – чтобы наша сборная хорошо подготовилась к турниру и подарила нам большой праздник», – передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на первом матче 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом». Матч состоится 16 февраля в Брюсселе. Ответный поединок пройдёт в Санкт-Петербурге 23 февраля.Стартовый свисток даст англичанин Майкл Оливер. Помогать британцу будут лайнсмены — Джейк Коллин и Саймон Беннетт. Дополнительные рефери – Андре Марринер, Роберт Мэдли. Четвёртый арбитр – Иан Хассин. Все судьи представляют Англию.Матч «Андерлехт» — «Зенит» начнётся в 23:05 мск.Один из лидеров китайского футбола «Гуанчжоу Эвергранд» планирует в будущем избавиться от всех иностранных игроков и продолжить выступления, используя только местных футболистов, сообщает The Sun.По информации издания, клуб, который сейчас возглавляет бывший главный тренер сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари, разработал план, согласно которому к 2020 году команда останется без единого легионера и сделают ставку на доморощенных игроков. Таким образом, «Гуанчжоу Эвергранд» рассчитывает помочь развитию всего китайского футбола.Сейчас в команде числятся шесть иностранцев — это бразильский полузащитник Паулиньо, колумбийский форвард Джексон Мартинес и бразильские нападающие Алан и Рикардо Гуларт, а также два защитника из Южной Кореи.ФИФА дала украинскому нападающему Роману Зозуле разрешение вернуться в «Днепр», из которого он переходил в «Бетис», сообщает AS. Однако из-за запрета УЕФА днепровскому клубу регистрировать новых футболистов нападающий сборной Украины оказался в патовой ситуации. «Днепр» получил запрет на регистрацию игроков из-за финансовых долгов перед бывшими сотрудниками и тренерами.В течение одного сезона, как известно, футболист не имеет права быть заявленным за четыре клуба, а Зозуля уже оказывался официально игроком «Днепра», «Бетиса» и «Райо Вальекано», но последние позже отказались от аренды украинца из-за угроз собственных ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. Позже Зозуля принял решение остаток сезона провести в «Бетисе».Недавно Владимир Кузьменко, агент нападающего, сообщил, что игрок направил запрос в ФИФА с просьбой разрешить перейти в команду из чемпионата, где ещё открыто трансферное окно.Замбийский нападающий Фэшн Сакала, который неделю назад покинул расположение «Спартака-2», где находился на просмотре, подписал контракт с красно-белыми. Об этом сообщает soka25east.com.По данным источника, 19-летний форвард подписал трёхлетний контракт и будет выступать за «Спартак-2». Накануне Сакала успешно прошёл медицинское обследование, после чего все точки над i были расставлены.«Это невероятно, я не могу в это поверить. Бог ответил на мои молитвы. Я ставлю перед собой высокие цели и буду добиваться их в Европе. Хочу, чтобы в Замбии мной гордились», — сказал Сакала.Сакала считается одним из самых перспективных игроков в Замбии и выступает за молодёжную сборную своей страны.Сегодня, 14 февраля, поставлена точка в вопросе срока дисквалификации центрального защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.Напомним, что капитан «горожан» был удалён с поля в матче заключительного, 6-го, тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против «Ниццы». Решением контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА от 26 января 2017 года на шведа было наложено наказание в виде двух матчей дисквалификации, однако клуб и сам футболист не согласились с этим вердиктом. ФК «Краснодар» подал апелляцию, в которой ходатайствовал о снижении срока дисквалификации до одного матча, поскольку в моменте, приведшем к удалению, Гранквист не имел намерения играть грубо и вообще в своей предыдущей карьере никогда не отличался грубыми действиями или недисциплинированным поведением на футбольном поле.Апелляционный комитет УЕФА согласился с доводами «Краснодара» и постановил изменить решение контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА, снизив срок дисквалификации Гранквиста с двух до одного матча. Соответствующее письмо сегодня пришло в офис клуба. Таким образом, капитан «Краснодара» пропустить лишь первый, домашний, матч с «Фенербахче», который состоится 16 февраля, но сможет принять участие в ответной игре, которая пройдёт 22 февраля в Стамбуле.