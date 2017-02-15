7 самых унизительных поражений «Барселоны» в Лиге чемпионов

Финал Лиги чемпионов — 1993/94

Групповой этап Лиги чемпионов — 1997/98

Групповой этап Лиги чемпионов — 2001/02

Полуфинал Лиги чемпионов — 2012/13

1/8 финала Лиги чемпионов — 2016/17

Золотые времена «Барсы» Йохана Круиффа. Казалось, никто не может остановить сине-гранатовых. И на финал ЛЧ 1994 года в Афинах они выходили очевидными фаворитами. Субисаррета, Куман, Гвардиола, Стоичков, Ромарио — кто справится с такой дрим-тим? Оказалось, что «Милан» Фабио Капелло. Да не просто справился, а установил рекорд финалов, не побитый и по сей день. 4:0 — как говорится, таких ударов великий комбинатор Круифф не знал уже давно. Голы Массаро, Десайи и Савичевича на долгие годы лишили «Барсу» ореола величия. Тех вершин, что покорялись до 1994 года, она вновь смогла достичь лишь спустя 15 лет.Последние чудеса Лобановского в Киеве: команда Шовковского, Лужного, Ващука, Калитвинцева, Гусина и Шевченко с Ребровым могла втоптать в газон любого соперника. Но всё-таки одно дело — в отдельно взятом матче «прибить» «Барсу» ван Гала, тоже не слабенькую, а с Фигу, Ривалдо, Луисом Энрике и Райцигером. И совсем другое — нанести ей одной осенью два убийственных поражения с общим счётом 7:0. После тех матчей ван Гал назвал киевлян командой без слабых мест.Помните тренера «Барсы» Карлоса Рексача? Скорее всего, вряд ли. Оно и неудивительно — в смутные каталонские времена он проработал чуть больше года. И единственное запоминающееся событие — безнадёжное поражение в матче с «Ромой», во главе которой стоял главный «могильщик» сине-гранатовых дон Фабио. Эмерсон, Монтелла и Томмази разобрались с соперником за один второй тайм. И это несмотря на наличие в составе «Барсы» Пуйоля, де Бура, Луиса Энрике, Коку, Ривалдо, Клюйверта, Овермарса и других звёзд.Ещё одно знаковое и рекордное поражение каталонцев спустя 19 лет после афинской катастрофы. Если после первого матча Виланова ещё пытался внушить подопечным веру в возможность чудесного спасения, то разгром и во второй встрече на «Камп Ноу» наглядно показал: времена непобедимой «Барсы» прошли. Мощную «Баварию» с Мюллером, Рибери, Ламом, Роббеном, Швайнштайгером и другими мюнхенскими героями было не остановить. Впервые за долгое время сине-гранатовые почувствовали себя в шкуре какой-нибудь «Осасуны», которую могут играючи раскатать с неприличным счётом.Сейчас у «Барсы» тоже не самые простые времена. Но и на Унаи Эмери вылилось изрядное количество критики в этом сезоне. Однако теперь знатоку каталонцев ещё по временам «Севильи» простят всё. Такого с «Барселоной» не проделывали с 2013 года. «ПСЖ» одной ногой в четвертьфинале, а каталонцы могут попрощаться с Лигой чемпионов беспрецедентно рано.