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175 лет назад 2016
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7 самых унизительных поражений «Барселоны» в ЛЧ
Фото: Reuters
Текст: Михаил Тяпков

7 самых унизительных поражений «Барселоны» в Лиге чемпионов

Форменное избиение «Барсы» в Париже — повторение самого страшного кошмара в лигочемпионской истории клуба.
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Финал Лиги чемпионов — 1993/94


«Милан» — «Барселоны» — 4:0

Золотые времена «Барсы» Йохана Круиффа. Казалось, никто не может остановить сине-гранатовых. И на финал ЛЧ 1994 года в Афинах они выходили очевидными фаворитами. Субисаррета, Куман, Гвардиола, Стоичков, Ромарио — кто справится с такой дрим-тим? Оказалось, что «Милан» Фабио Капелло. Да не просто справился, а установил рекорд финалов, не побитый и по сей день. 4:0 — как говорится, таких ударов великий комбинатор Круифф не знал уже давно. Голы Массаро, Десайи и Савичевича на долгие годы лишили «Барсу» ореола величия. Тех вершин, что покорялись до 1994 года, она вновь смогла достичь лишь спустя 15 лет.

Групповой этап Лиги чемпионов — 1997/98


«Динамо» К — «Барселона» — 3:0
«Барселона» — «Динамо» К — 0:4

Последние чудеса Лобановского в Киеве: команда Шовковского, Лужного, Ващука, Калитвинцева, Гусина и Шевченко с Ребровым могла втоптать в газон любого соперника. Но всё-таки одно дело — в отдельно взятом матче «прибить» «Барсу» ван Гала, тоже не слабенькую, а с Фигу, Ривалдо, Луисом Энрике и Райцигером. И совсем другое — нанести ей одной осенью два убийственных поражения с общим счётом 7:0. После тех матчей ван Гал назвал киевлян командой без слабых мест.

Групповой этап Лиги чемпионов — 2001/02


«Рома» — «Барселона» — 3:0

Помните тренера «Барсы» Карлоса Рексача? Скорее всего, вряд ли. Оно и неудивительно — в смутные каталонские времена он проработал чуть больше года. И единственное запоминающееся событие — безнадёжное поражение в матче с «Ромой», во главе которой стоял главный «могильщик» сине-гранатовых дон Фабио. Эмерсон, Монтелла и Томмази разобрались с соперником за один второй тайм. И это несмотря на наличие в составе «Барсы» Пуйоля, де Бура, Луиса Энрике, Коку, Ривалдо, Клюйверта, Овермарса и других звёзд.

Полуфинал Лиги чемпионов — 2012/13


«Бавария» — «Барселона» — 4:0
«Барселона» — «Бавария» — 0:3

Ещё одно знаковое и рекордное поражение каталонцев спустя 19 лет после афинской катастрофы. Если после первого матча Виланова ещё пытался внушить подопечным веру в возможность чудесного спасения, то разгром и во второй встрече на «Камп Ноу» наглядно показал: времена непобедимой «Барсы» прошли. Мощную «Баварию» с Мюллером, Рибери, Ламом, Роббеном, Швайнштайгером и другими мюнхенскими героями было не остановить. Впервые за долгое время сине-гранатовые почувствовали себя в шкуре какой-нибудь «Осасуны», которую могут играючи раскатать с неприличным счётом.

1/8 финала Лиги чемпионов — 2016/17


«ПСЖ» — «Барселона» — 4:0

Сейчас у «Барсы» тоже не самые простые времена. Но и на Унаи Эмери вылилось изрядное количество критики в этом сезоне. Однако теперь знатоку каталонцев ещё по временам «Севильи» простят всё. Такого с «Барселоной» не проделывали с 2013 года. «ПСЖ» одной ногой в четвертьфинале, а каталонцы могут попрощаться с Лигой чемпионов беспрецедентно рано.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Барселона Лига чемпионов — Футбол
Новости. Футбол
15 февраля 2017, среда
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