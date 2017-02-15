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175 лет назад 2016
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Анхель Ди Мария
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

День Анхеля. Ди Мария сделал дубль в день рождения

Дубль и 4:0 против «Барселоны» – слагаемые лучшего дня рождения в жизни Анхеля Ди Марии.
15 февраля 2017, среда. 08:30. Футбол
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Два года назад у Анхеля Ди Марии была другая вечеринка в честь дня рождения. Адаптация в «Манчестер Юнайтед» затянулась, незадолго до праздника ограбили его манчестерский дом, семья задумалась о переезде, всё раздражало – погода, местные завтраки, методы Луи ван Гала. Праздник, тайно устроенный его женой Жоржелиной, раскрепостил Ди Марию. Когда Анхеля попросили приехать в манчестерский ресторан «Эль Гаучо», там уже собрались его друзья, запевавшие «Фидео! Фидео!».
Лапшой, Фидео, его прозвали давно – за телосложение и длинные руки-ноги-макароны. Воздушные шарики, дружеские посиделки – всё, чтобы Анхель не чувствовал себя одиноким и ненужным.

Вчерашняя вечеринка на «Парк де Пренс» получилась намного шумнее.

Ди Мария положил начало сумасшествию своим красавцем-штрафным, с которого всё началось, но приговором для «Барселоны» стал третий мяч – центр поля опять был надрезан и вскрыт, Андре Гомеш, который в прошлой жизни спас Луиса Энрике, опять недоработал, Анхель Ди Мария промчался сквозь пустой центр, а перед голевым ударом развернул Андреса Иньесту, единственного игрока сине-гранатовых, способного стабилизировать болото в центре поля нынешней «Барсы». Если уж Иньеста бессилен, что говорить об остальных?
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2017, вторник. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
4 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 – Ди Мария – 18, 2:0 – Дракслер – 40, 3:0 – Ди Мария – 55, 4:0 – Кавани – 71

После такого матча сложно переварить информацию, что Анхель Ди Мария мог и не выйти в старте против «Барселоны». Его сезон шёл наперекосяк: в чемпионате Франции АДМ забил всего дважды, подкинул к этому 6 голевых передач – не так уж плохо, но не в ситуации, когда «ПСЖ» забивает 50, а лично Эдинсон Кавани 25. В сборной Аргентины осенью его освистали, после чего Жоржелина вновь взялась защищать своего мужа. На «Парк де Пренс» после трансфера Юлиана Дракслера Унаи Эмери уверенно расставил акценты – немцу доверили левый край, Лукасу Моуре правый, а Ди Марии вход со скамейки. Три подряд январских матча Лиги 1 аргентинец начинал именно на лавке. «Всякий раз, когда Ди Мария выходит на поле, «ПСЖ» играет вдесятером», – писал про него ESPN.
Анхель Ди Мария: О лучшем вечере нельзя и мечтать. Победа над «Барселоной» со счётом 4:0 в мой день рождения – это просто невероятно!
Любви по-французски против «Барселоны» могло не быть, если бы Ди Мария вновь тосковал в запасе, но на пути Анхеля было слишком много таких «если». Когда мальчику был год, он полез в чан с водой на родительском дворе, и отец вовремя заметил, как сын тонет – иначе быть бы беде. Когда ему исполнилось 7, играть в футбол доктор прописал – чтобы куда-то девать свою энергию, выражавшуюся в разбитых тарелках и стёклах. Мальчик с ногами-спагетти так увлёкся, что уже в 13-летнем возрасте переехал в главную академию Росарио, «Росарио Сентраль». Это потом за него будут расплачиваться миллионами евро, тогда клуб договорился с детской командой Ди Марии, что взамен купит 26 футбольных мячей. Обещание не сдержали.

Анхель жил в доме, который вместо крыши накрывал металлический лист, и до 15 лет ходил работать в угольную шахту отца. «Мой папа работал весь день, с 5 утра до 10 вечера, – вспоминает Ди Мария. – Когда он выходил продавать уголь, мы таскали мешки вместе с мамой, чтобы папа не терял время». С руками, перепачканными углём, Анхель приезжал на тренировки «Росарио». Времени помыться у него не было, денег на новую форму или бутсы – тоже. Однажды в семье решили купить мальчику бутсы, а потом два дня ели только хлеб, денег на другую еду не было.
После такого матча сложно переварить информацию, что Анхель Ди Мария мог и не выйти в старте против «Барселоны».
В 17 лет Ди Мария впервые сыграл за «Росарио Сентраль», в 18 – в последнюю минуту передумал ехать в «Рубин» Бердыева, ещё не наполненный имперскими амбициями, в 19 – заключил контракт с «Бенфикой», позвонил отцу: «Закрывай шахту, теперь я буду помогать деньгами». «Если бы я не пробился в профессиональный футбол, тоже таскал бы уголь. Я никогда не любил учиться, не смог бы чего-то большего», – уверяет Анхель.

За 12 лет профессиональной карьеры Ди Мария успел исполнить почти все мечты. Во-первых, выиграть Лигу чемпионов – с мадридским «Реалом». Во-вторых, выступать за «Манчестер Юнайтед», в детстве Анхель переживал за команду сэра Алекса Фергюсона. В-третьих, поиграть с Кили Гонсалесом: бывший хавбек «Валенсии» и «Интера» восхищал Ди Марию, когда он был маленьким. В голове Ди Марии сильнее всех отложилась ситуация, когда он перешёл на фланг Кили, и ветеран рассердился и накричал на молодого парня: «Такое не забывается».


Вторая исполненная мечта сопровождалась трудностями адаптации к английскому футболу, схемам ван Гала и быту жизни. Первая – семейными проблемами: летом 2013-го Ди Мария, игравший немного, отказался покинуть «Реал», потому что Жоржелина родила дочку на три месяца раньше срока, и её спасали в мадридской реанимации. Мия выжила. Ди Мария отказался делать паузу в карьере, сразу после преждевременного рождения дочки забил в дерби «Атлетико», выдал великую весну 2014-го, а покинул Мадрид только из-за того, что Флорентино Перес – сорока, летящая на всё блестящее: Хамесу Родригесу хватило одного крупного турнира, чтобы очаровать Переса, и очарование Ди Марии на том же самом чемпионате мира не помогло.

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За 12 лет профессиональной карьеры Ди Мария успел исполнить почти все мечты.
Есть и ещё одна мечта, но над её выполнением Анхель будет пыхтеть через полтора года в России, пока же АДМ намерен выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Он сделал весомую заявку на повторение весны-2014 – Ди Мария не был лидером команды на дистанции, ежегодно и ежедневно, но умел выдавать шоу в важных матчах (чемпионат мира, поход «Реала» за десимой, дебютный матч в «МЮ» против «Эвертона», класико – примеров достаточно). Возможно, это умение помогло Унаи Эмери определиться с составом на «Барселону». Ди Марии однажды не хватило пары сантиметров, чтобы точно вложить мяч в голову Эдинсону Кавани, зато с попаданием точно в сетку у него сложилось намного лучше. Соперника, знакомого по класико, Анхель оглушил двумя кручёными ударами из-за штрафной. Его достижение вдвойне исключительно – во-первых, лишь пять игроков до Ди Марии делали дубль в ЛЧ в день рождения, во-вторых, за последние 13 лет ни один игрок в Лиге чемпионов не забивал издали дважды за матч.

«О лучшем вечере нельзя и мечтать. Победа над «Барселоной» со счётом 4:0 в мой день рождения – это просто невероятно!», – восхищался после матча Анхель Ди Мария.

Это точно лучший день рождения в его жизни.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПСЖ ФК Барселона Анхель Ди Мария
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