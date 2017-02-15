Некуда бежать. Почему у Мусы не получается в «Лестере»

Позиция
Летом почти все были уверены, что Джейми Варди пойдёт на повышение и подпишет жирный контракт с большим клубом, а «Лестер» заработает на продаже лучшего бомбардира круглую сумму. Но Варди остался. Результат — провальный сезон и серьёзное снижение трансферной стоимости. Более того, «лисы» приобрели в помощь Джейми Ислама Слимани и собственно Мусу, заплатив за обоих почти 50 млн евро. И это при том, что в обойме Раньери уже находились Леонардо Уллоа и Синдзи Окадзаки. В итоге в «Лестере» оказалось сразу пять форвардов. Муса, даже несмотря на свой универсализм и способность сыграть как на острие, так и на фланге, осознавал, что место в основе ему не гарантировано.
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В итоге перед Клаудио Раньери встал вопрос – как максимально эффективно использовать новичка? При схеме в два форварда в паре с Варди чаще выходил Слимани, который должен был обеспечивать пробивную мощь. На левом фланге – более многофункциональный и работоспособный Марк Олбрайтон. Частенько там же появлялся Демарай Грей, активный молодой вингер, который не боялся брать игру на себя и креативить.
Муса, даже несмотря на свой универсализм и способность сыграть как на острие, так и на фланге, осознавал, что место в основе ему не гарантировано.
Интересно, что в этом сезоне АПЛ по цифрам Муса превосходит Варди практически во всех компонентах. Сложно сравнивать показатели форвардов объективно, так как один провёл на поле 1700 минут, а другой – всего 161. Однако по показателям полезности в среднем за отведённое на поле время Ахмед превосходит более маститого партнёра. Так, Муса делает больше точных передач (76% против 64%), делает больше ключевых передач (1,68 против 0,79), выигрывает столько же единоборств (в районе 39%) и чаще вступает в отбор (0,56 против 0,37 за матч). Однако Раньери продолжает делать ставку на Варди. Ответ на вопрос «почему?» знает только он сам.
В итоге Муса чаще выходил со скамейки запасных и зачастую просто не понимал, что от него требуется на поле. Фирменные забеги, которыми он славился в ЦСКА, в АПЛ не проходили. В итоге, подбирая мяч в центре и таща его к чужой штрафной, Муса чаще всего упирался в защитников, грамотно страхующих друг друга, и в итоге либо терял мяч, либо пасовал назад. Большая часть ударов, которые наносил Ахмед, были из-за пределов штрафной или рядом с её линией. Ближе подобраться для нанесения удара получалось редко.
Чаще всего Муса бил с таких позиций.
Проблема ожиданий
Гари Линекер перед началом сезона предположил, что связка Варди-Муса станет самой быстрой в АПЛ. Однако Джейми и Ахмед выходили вместе считаные разы и скорее мешали друг другу, нежели дополняли. Очевидно, что оба игроки одного плана, скоростные, нацеленные на ворота, умеющие обыграть один в один. Выставлять сразу двух нападающих похожего типа было не совсем целесообразно. В начале сезона Раньери предсказуемо сделал ставку на прошлогоднего героя. Тот ожиданий не оправдал. Подменявший его Муса напоминал самого себя образца предыдущего сезона лишь эпизодами.
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В чемпионате России Ахмеду достаточно было пробросить мяч себе на ход, услышать за спиной привычное «run!» и рвануть к воротам.
Вполне вероятно, что и сам Муса недооценил уровень АПЛ. Точнее, его динамику. В чемпионате России Ахмеду достаточно было пробросить мяч себе на ход, услышать за спиной привычное «run!» и рвануть к воротам. В плане скорости ног у нигерийца нет проблем в Англии, он и здесь один из самых быстрых игроков первенства. Зато есть проблемы с быстротой принятия решений. Если в России у него было время осмотреться по сторонам, подумать, то тут его почти сразу накрывают несколько соперников. Могла бы его спасти мышечная масса и умение поставить корпус, после чего совершить рывок. Но и тут у Ахмеда проблемы – исполином он никогда не был, потому в борьбе с быстрыми и одновременно мощными фланговыми защитниками он часто оставался не у дел. Несмотря на то что Муса по цифрам смотрится выгоднее проваливающего сезон Варди, его статистика по сравнению с другими форвардами лиги не впечатляет.
Немного о работоспособности Мусы в сравнении с конкурентом на позиции правого полузащитника Марком Олбрайтоном. Очевидно, что англичанин закрывает большие зоны и покрывает большее расстояние. Муса же, когда выходит на позиции крайнего полузащитника, чаще всего находится в одной точке рядом с воротами, где ждёт мяча.
Общекомандные проблемы
Что бы ни говорили, но Муса – зависимый игрок, и во многом его удачная игра зависит от общекомандных передвижений. В новом сезоне сдал весь «Лестер», потому фееричной игры от новичка, только приехавшего в новый чемпионат, ждать не стоило.
В чемпионском сезоне команда играла в достаточно простой футбол – центр «выжигал» Н’Голо Канте, предоставляющий Дринкуотеру возможность сосредоточиться на быстром переводе мяча из обороны в атаку. Длинная передача на Мареза, Окадзаки или Варди, ускорение, гол – стандартная схема, по которой «Лестер» забивал мячи.
Муса оказался в замкнутом круге – он не понимает, чего от него хочет тренер, сам Раньери в него верит, но тоже ещё не придумал, как использовать лучшие качества подопечного.
Самого себя раннего образца «Лестер» напомнил лишь раз – в матче с «Манчестер Сити», где Варди и компания разобрались с приехавшими на «Кинг Пауэр» «горожанами». Причиной провала «лис» в этом сезоне многие эксперты называли более сильную игру всей команды – «Лестер» стал больше держать мяч, больше играть в пас, больше комбинировать. В игре с «Сити» «лисы» вновь играли в футбол, принёсший им чемпионство, – минимум владения мячом (115 передач против 623 у «Сити»), максимум страсти. И, конечно, фирменная игра на контратаках. Стоит ли удивляться, что именно в этой среде Варди почувствовал себя в своей тарелке? Лучше бы чувствовал себя при подобной игре и Муса. Однако от прежнего «Лестера» почти ничего не осталось. Даже несмотря на почти тот же набор исполнителей.
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В итоге Муса оказался в замкнутом круге – он не понимает, чего от него хочет тренер, сам Раньери в него верит, но тоже ещё не придумал, как использовать лучшие качества подопечного. Ко всему прочему «Лестер» потерял прошлогодний запал, утолил голод до побед и в итоге оказался там, где находится сейчас. Это не вина Мусы, а лишь стечение обстоятельств. В любом случае у Ахмеда ещё достаточно времени, чтобы вытащить «Лестер» со дна, проявить себя в Лиге чемпионов и сделать такой сложный, но необходимый шаг вперёд.