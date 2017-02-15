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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Хэбэй Чайна Форчун». Всё о клубе Пеллегрини, Лавесси и Жервиньо
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

20 миллионов за китайца. Всё о клубе Мануэля Пеллегрини

«Хэбэй Чайна Форчун» тратит 500 тыс. евро в неделю на зарплату Лавесси и платит 20 млн за китайского футболиста.
15 февраля 2017, среда. 11:32. Футбол
Hey Baby, Hey Baby, Hey! – пела Гвен Стефани, когда ещё была участницей No Doubt, и даже не подозревала, что поёт не про мальчиков, а про китайский футбольный клуб из Хэбэя — «Хэбэй Чайна Форчун».

Начнём с названия. Хэбэй – так называется регион, где расположен клуб. Остаётся «Чайна Форчун», и это уже в честь спонсора и владельца, строительного гиганта China Fortune Land Developmentили. Благосостояние Китая. А может, и благословение – смотря кто читает.

Может показаться, что ФК «Китайское благосостояние» из Хэбэя – не лучшее название для клуба, который платит звёздам миллионы, чтобы стать моднее и популярнее. Но, во-первых, называть клубы в честь их инвесторов – давняя китайская традиция, которая насчитывает уже почти пять лет, то есть столько же, сколько современный китайский футбол. А во-вторых, всё познаётся в сравнении. Вот по сравнению с любимым клубом автора этой статьи «Здравоохранение для всех в Тяньцзине» (известном как «Тяньцзинь Цюаньцзянь») Хэбэю ещё повезло.

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Место


Но у «Хэбэй Чайна Форчун» помимо названия есть и другие достоинства. Например, город, где была создана команда. Циньхуандао – морской курорт, в котором Китайская стена упирается в Жёлтое море.


К вопросу о курорте: в Циньхуандао находится крупнейший в Китае угольный порт. Тем не менее туристов это не отпугивает. Город является одним из лидеров страны по туристическому потоку. Помимо моря гостей притягивает сочетание гор и леса (лесом покрыто до 70% гор региона). Наконец, недалеко от города проходят колонии морских птиц, поэтому тут можно увидеть огромное количество пернатых.


«Чайна Форчун» играет на 33-тысячном Олимпийском стадионе на Хэбэй-авеню. Всё по китайским правилам хорошего тона: в 2008 году арена принимала футбольные матчи Олимпиады, комплекс включает беговые дорожки и подходит для использования в других видах спорта. Поэтому зрители находятся на приличном расстоянии от поля.


История


Тут всё довольно печально. Первые четыре года существования клуб барахтался в третьем дивизионе, менял название, а его футболисты оказывались заигранными за другие команды. Только попав под крыло China Fortune Land Development, клуб ожил. В январе 2015 года был приглашён известный европейский тренер — Радомир Антич. Он получил карт-бланш на трансферы, чтобы вывести наконец «Чайна Форчун» в высший дивизион. Однако у Антича не пошло. Он купил своих соотечественников Милослава Радовича и Ненада Милияша. Через пять месяцев Антич ушёл в отставку, а обоих легионеров клуб позднее отпустил бесплатно.

Спасать ситуацию пришёл молодой китайский тренер Ли Те: его убедили бросить сборную, где он работал в штабе Марчелло Липпи. Ли убрал из состава легионеров и с доморощенными футболистами сумел выйти в Суперлигу. И он даже начал следующий сезон, получив усиление в лице Лавесси, Жервиньо, Какуты и Стефана Мбиа. Эти 76 млн евро себя не оправдали. В середине сезона клуб забуксовал, началась серия поражений. Тут и подоспел Мануэль Пеллегрини.

Лучше, однако, не стало. Из семи заключительных матчей Пеллегрини выиграл лишь один. Когда перешёл на схему с пятью защитниками. Чемпионат «Чайна Форчун» закончил в середине таблицы.

Состав


Пока «Чайна Форчун» не везёт со звёздами. Ещё до прихода в клуб Пеллегрини сломался Лавесси и так и не сыграл ни одного матча в чемпионате под руководством чилийца до конца сезона. Эсекьель (по данным Football Leaks) – самый высокооплачиваемый футболист в мире: его оклад больше 500 тыс. евро в неделю. Так вот, за первый год в Китае он сыграл всего в 10 матчах и не забил ни одного гола.

А в прошлом октябре выбыл Жервиньо. Он повредил крестообразные связки и до сих пор не восстановился. Так, потратил 20 млн евро на трансферы и ещё больше на зарплаты, клуб остался без звёзд. Хотя нет, Стефан Мбиа отрабатывает контракт на все 100%. Он отыграл весь чемпионат, побывал на позиции атакующего полузащитника, опорника и центрального защитника и при этом забил шесть голов.

Этой зимой на фоне других китайских клубов «Чайна Форчун» может показаться скромным. За 8 млн евро куплен в «Ювентусе» Эрнанес, который у Пеллегрини будет отвечать за связь обороны с атакой. Отпущен в «Депортиво» Гаэль Какута.

Но вообще-то, клуб из Циньхуандао прилично потратился, пусть мы об этом и не знаем. Просто ещё 20 млн евро заплатили за китайца. Чжан Чжендун, 28 лет, правый вингер. Поиграл в Европе, в португальском «Бейра-Маре» даже регулярно забивал, а в «Райо Вальекано» не прошёл в состав. По китайским меркам звезда. Вот за него, за пример, который он подаст молодым соотечественникам, а также за лимит и было заплачено 20 млн. Пока это рекорд. Чжана представили в «Фейсбуке» и даже набрали около 20 «лайков».

Кстати, прошлый рекорд – 10 млн евро за китайского футболиста – тоже установил «Чайна Форчун». Год назад был приобретён центральный защитник Цзинь Янъян. Скажем так, пока эта сумма кажется завышенной. Но главной инвестицией и чуть ли не главной звездой в клубе считают тренера. В принципе, логично. Достаточно вспомнить, как его встречали.


Подход Пеллегрини действительно отличается основательностью: он не хочет зависеть от креативности легионеров в атаке и создал в межсезонье команду, у которой есть «сильное звено» в каждой линии. Очевидно, игра будет строиться вокруг оси Мбиа-Эрнанес-Лавесси (ну и добавим Чжендуна), всем остальным придётся бороться за место в составе.


Болельщики


Средняя посещаемость «Чайна Форчун» чуть больше 20 тыс. зрителей. Это не очень много, но местные фанаты довольно активны и болеют немного в латиноамериканском стиле: не только с кричалками, но и с барабанами. Это один из немногих клубов с развитым фан-движением. Приятная неожиданность.


С детства за «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Всё о клубе Пато и Витселя
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Китайский футбол
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15 февраля 2017, среда
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