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175 лет назад 2016
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Луис Энрике
Фото: Reuters
Текст: Олег Лысенко

Погасший Лучо. Почему Энрике и «Барселоне» лучше расстаться

Похоже, очередной цикл в истории «Барселоны» подошёл к логическому концу. Уйти победителем Луису Энрике вряд ли удастся.
15 февраля 2017, среда. 13:45. Футбол
Он не совершал тактических революций подобно великому реформатору Круиффу. Не доводил до убийственного совершенства фирменную «тики-таку» «Барселоны», как Гвардиола. И всё равно проделал фантастическую работу.

Он оказался в нужное время в нужном месте – и не «поплыл». Уже немало – не каждому дано. Что-то под себя подрегулировал, где-то подновил – и достойно продолжил дело приятеля Пепа. За пару «командирских» лет Лучо взял в «Барсе» столько же трофеев, сколько за восемь «солдатских».
Удостоился премии лучшего тренера мира и взлетел на третье место в рейтинге самых успешных предводителей «блауграна» всех времён. В 46 лет – пацан по меркам профессии! – оставил позади себя великих Эрреру, Михелса, ван Гала.

Он вовремя усвоил главный принцип успешного сотрудничества с Месси: не мешай. Их отношения не были идиллическими. В процессе самоутверждения в новой должности Энрике пытался подчинить Лео общим правилам, менял, чего гений категорически не переносит. Однако – притёрлись, сработались. Тренер осознал бесперспективность – и опасность для себя и команды – даже незримой конфронтации с лидером коллектива. Оставил право быть «кошкой, гуляющей сама по себе», от чего выиграли все – и клуб, и Месси, и Энрике.

Он был горячо и искренне любим болельщицким активом «Барсы». Уважаем за принципиальность противниками. Популярен – благодаря нетривиальности (особенно на фоне Капитана Очевидность Зидана) суждений – у журналистов.
Луис Энрике угрюмо глядел на поле «Парк де Пренс» — и не узнавал свою команду. Настолько беспомощной и неуправляемой он её с тренерского ракурса ещё не видел.

Всё так. Но третий сезон был лишним.

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У Луиса был замечательный шанс уйти на высокой ноте. Под умилённые всхлипы знойных каталонских сеньорит, благодарную овацию почтенных сеньоров и щелчки фотокамер вездесущих азиатских туристов. Он его упустил.

Победа в Кубке ситуацию глобально не изменит. Сама по себе, в отрыве от двух приоритетных турниров, она в глазах избалованного каталонского зрителя немного стоит. Неудач в Примере и Лиге чемпионов блеск «королевской» чаши не затмит. А они и там, и там более чем вероятны.

На первый взгляд, очко от «Реала» — чепуха, а не разрыв. Но эта близость иллюзорна. По потерянным «Барселона» уже на семь отстаёт от «Реала», а впереди выезды в Мадрид, в гости к прямым и самым опасным конкурентам.

О европейских перспективах каталонцев после парижского провала даже рассуждать всерьёз неловко. Не буду и пытаться. С 0:4 в Лиге чемпионов никто и никогда не отыгрывался.

Луис Энрике угрюмо глядел на поле «Парк де Пренс» — и не узнавал свою команду. Настолько беспомощной и неуправляемой он её с тренерского ракурса ещё не видел. К естественному недоумению примешивалось ощущение дежавю: 20 лет назад над «Барселоной» игрока Энрике примерно так же измывалось киевское «Динамо». Но тогда он был одним из многих – с ведущего спрос несравнимо выше, чем с ведомых.
О европейских перспективах каталонцев после парижского провала даже рассуждать всерьёз неловко. Не буду и пытаться.

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Он не стал обвинять во всех смертных футболистов. Хотя они заслуживали порицания как минимум не меньше тренера – за труднообъяснимое равнодушие, за халатность, за школярские ошибки, недопустимые для мастеров такой квалификации. Энрике остался верен себе и привычно встал на защиту игроков. Мужественно взял вину на себя, как уже делал не раз. И честно признал превосходство противника по всем статьям.

Это ещё не полная и безоговорочная капитуляция. Нет. Боец по натуре, Энрике будет биться до конца – с «ПСЖ», с Мадридом, со всеми оставшимися соперниками. Но уговорить себя зайти на дополнительный круг ему теперь будет ещё сложнее.

Энрике не из тех, кто обеими руками и прочими конечностями держится за кресло. Иначе подмахнул бы долгосрочный контракт в 2015-м, на пике успеха, и сидел бы ровно. Луис, чудак-человек, настоял на годичном – до лета 2017-го.
Энрике не из тех, кто обеими руками и прочими конечностями держится за кресло. Иначе подмахнул бы долгосрочный контракт в 2015-м, на пике успеха, и сидел бы ровно.

Весь 2016 год Каталония силилась угадать намерения тренера – и лишь главный герой «кулеброна» не спешил прояснять своё будущее. Это не была банальная игра на повышение, попытка выколотить из клуба побольше, пока дают. То были сомнения человека, привыкшего жить в гармонии с собой. Следовать велению сердца, а не служебному кодексу. Получать удовольствие от того, чем занимается. Предпочитающего гоночный «велик» респектабельному «Роллс-Ройсу», а удобные кеды – модельным туфлям.

Мучительная ночь в Париже должна была подсказать Луису правильный ответ. Они с «Барсой» дали друг другу всё, что могли. Пришла пора расстаться.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПСЖ ФК Барселона Анхель Ди Мария Лионель Месси Луис Энрике
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