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175 лет назад 2016
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Гарри О’Коннор
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

О’Коннор и ещё 5 футболистов, которых ловили на краже

Сыр, пончик, шампунь и другие вещи, которые приглянулись футболистам. Платить за них они сочли излишним.
15 февраля 2017, среда. 15:03. Футбол
Бывший игрок «Локомотива» Гарри О’Коннор вновь попал в неприятную историю – признан виновным в краже пиджака из магазина одежды. Вспоминаем другие случаи, когда футболисты попадались на воровстве.

Де Хеа и пончик, 2011 год


Сейчас де Хеа справедливо считается одним из сильнейших вратарей мира. Но в первый сезон в «МЮ» щуплый испанец выслушивал достаточно критики в свой адрес. Добила английскую общественность история о том, как 20-летний парень, получивший очень солидный контракт в топ-клубе, взял с витрины магазина Манчестера пончик, съел его и попытался выйти, не заплатив. Сам Давид объяснял, что между ним и продавцом произошло недопонимание, так как он очень плохо изъяснялся по-английски. По-английски он постарался и уйти. Не вышло – футболиста буквально поймали за руку на выходе. Конфликт уладили на месте. Единственным наказанием, которое понёс де Хеа, стал запрет на посещение магазинов сети сроком на два месяца. К слову, пончик стоил около полутора фунтов.

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Игрок «Фрайбурга» и шампунь, 2011 год


Казалось бы, стандартная история, которая зачастую происходит в отелях различных категорий звёздности: из номеров пропали четыре бутылки шампуня, а на этаже сломался кулер с водой. Однако инцидент произошёл в Германии, а потому разбирательство было неизбежно. В ходе расследования выяснилось, что виноват во всём полузащитник остановившегося в кёльнском отеле «Фрайбурга» Ясин Абдессадки. Администрация гостиницы обязала клуб заплатить компенсацию, а сам «Фрайбург» на следующий день расторг с футболистом контракт.
В настоящее время О’Коннор не имеет постоянного источника дохода, потому суд разрешил ему выплачивать необходимую сумму частями — по 100 фунтов стерлингов в месяц.

Малиец и чемодан президента, 2012 год


В 2012 году португальская «Лейрия» испытывала серьёзные проблемы с финансированием – из-за задержки зарплат на четыре месяца 16 игроков отказались выходить на поле в выездном матче с «Фейренсе». Тренер подтянул несколько игроков из «молодёжки», но и их не хватило – в составе вышло всего восемь футболистов. Матч закончился поражением «Лейрии» (0:4), не спас команду даже будущий голкипер «Атлетико» Ян Облак. А самое интересное произошло до начала матча. Президент клуба Жоау Бартоломеу приехал на матч с чемоданом с шестью тысячами евро, обещав заплатить игрокам часть долгов по окончании матча. По его словам, полузащитник команды Кейта подкараулил его, выхватил у него чемодан из рук и прыгнул в автомобиль, который заранее ждал его неподалёку от входа в подтрибунные помещения стадиона. Интересно, что через несколько дней на клубном сайте было опубликовано заявление, что произошло недоразумение: никаких денег Кейта не крал и вскоре будет восстановлен в команде. Бартоломеу клуб покинул, а футболист даже принял участие в следующей игре с «Бенфикой». Правда, продолжал высказывать претензии за задержки зарплат и по окончании сезона клуб всё-таки покинул.
Колкер пытался вынести из супермаркета 300 грамм сыра стоимостью 1,85 фунта, не заплатив за него.

Колкер и сыр, 2013 год


В том, что Колкер человек как минимум неоднозначный, руководство «Локомотива» убедилось недавно. Хорошо, что случилось это до подписания контракта. Англичанин, находясь в нетрезвом виде на железнодорожной станции на юге Лондона, пытался побить прохожих, а на голову одного из них хотел водрузить временное ограждение. В итоге суд оштрафовал 25-летнего футболиста на 755 фунтов, плюс 99 на судебные издержки. Такая солидная сумма объясняется тем, что у Стивена уже были проблемы с законом. Самая комичная ситуация произошла с ним в 2013 году. Колкер пытался вынести из супермаркета 300 грамм сыра, не заплатив за него. Прибывшая полиция надела на подозреваемого наручники и лишь к вечеру выяснила, что вор – достаточно известный футболист, выступающий в АПЛ. Стивен отделался штрафом. К слову, сыр стоил 1,85 фунта стерлинга, в то время как за неделю в «КПР» Колкер получал 40 тысяч.

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Уэйн Руни и сувениры, 2016 год


Уэйн Руни уже вписал своё имя в историю английского футбола, однако его репутацию кристально чистой не назовёшь никак. В марте прошлого года форвард «МЮ» вновь попал в неприятную историю. Камеры на стадионе «Уэмбли» зафиксировали, как Руни, приглашённый на боксёрский поединок, сразу после окончания боя в компании трёх друзей направился в комнату, где хранились подарки спонсоров для VIP-гостей. Уэйн заинтересовался подарками, стал изучать их, после чего взял пакет из-под мусора и положил туда несколько сувениров. Своё присутствие на видео Руни категорически отверг, поэтому дело быстро замяли.

О’Коннор и одежда, 2017 год


Гарри О’Коннор примерным поведением не славился никогда – в 2007 году футболиста «Бирмингема» поймали на допинге. Недавно с экс-форвардом «Локомотива» произошла не такая резонансная, но также неприятная история. Суд Эдинбурга выписал О’Коннору штраф в 200 фунтов за кражу пиджака из магазина одежды. Свою вину Гарри признал и активно сотрудничал со следствием, потому отделался небольшой суммой компенсации. Однако сам пиджак так и не вернул, потому должен будет заплатить ещё 700 фунтов. В настоящее время О’Коннор не имеет постоянного источника дохода, поэтому суд разрешил ему выплачивать необходимую сумму частями — по 100 фунтов стерлингов в месяц.
Полузащитник «Лейрии» Кейта выхватил чемодан из рук своего босса и прыгнул в автомобиль, который заранее ждал его неподалеку от входа в подтрибунные помещения стадиона.

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Бывает и такое


Не самая приятная история произошла с женой Павла Погребняка Марией. В марте 2016 девушка рассказала в своём «инстаграме», что один из охранников магазина довёл её до слёз.
«Пришла в магазин со своей тележкой купила продукты, а на меня набросился амбал. Выхватывал её из моих рук, говорил, что это телега из магазина. Орал, что я воровка. Словами не передать, как он меня унизил. А шла с таким весёлым настроением. Купила детишкам тортик. И тут на тебе. Довели до слёз. Не отпускали, тыкали. Ведь он сам видел, что на тележке написана секция и цвет абсолютно другой! Он наслаждался моими слезами и ещё больше давил», – написала Погребняк.
В результате в магазин прибежал консьерж дома, подтвердивший, что тележка в руках Марии принадлежит их дому. Однако извинений от охранника Мария так и не дождалась.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Давид де Хеа Стивен Колкер Уэйн Руни
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15 февраля 2017, среда
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