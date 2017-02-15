«Если бы не горки в Страдаловке, пошёл бы в армию»

«В КФК зарплата была 10-15 тысяч рублей, но не платили и её»

«Поля на базе сборной Англии — космос, в КФК такого нет»

«Мама еле успела забрать деньги из института»

«В Нальчике поначалу было тяжело — не привык бегать столько кроссов»

Через скаутские программы Nike, ищущие непрофессиональных футболистов по всему миру, прошли тысячи молодых ребят. Многие, как экс-спартаковец, с их помощью попали в большие футбольные клубы. Первым россиянином, подписавшим профессиональный контракт после обучения в Академии Nike, стал 19-летний, никогда до этого не занимавшийся в футбольных школах. В интервью «Чемпионату» сразу после подписания контракта с нальчикским «Спартаком» из ФНЛ Максим рассказывает о своём пути: от коробки в Балабаново до попадания в профессиональную команду.— Я просто играл в футбол на улице, ни в каких секциях не занимался, — объясняет Бойчук. — Уже в 11 лет начал играть за родной город Балабаново, а через три года переехал в Обнинск, где попал в «Квант» из КФК. Поначалу к футболу относился не очень серьёзно.— Должны были, но в итоге за полтора года я зарплату ни разу не увидел. Хотя в «Кванте» была зарплата от 10 до 15 тысяч рублей, премиальных не было.— Мой отец, офицер запаса, раньше футбол вообще не воспринимал. Хотел, чтобы я пошёл по его стопам, в Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков. У меня и старший брат его же заканчивает. Если бы не футбол, тоже оказался бы там.— О ней мне рассказал друг. На первый турнир, «Битву двух столиц», не попал из-за возраста, мне было всего 15. На следующий год поучаствовал сразу в двух — «Бунтари коробок» и «Ice Kings».— Садились на самую первую электричку в 5:30, через два часа были в Москве. Домой возвращались ближе к двум ночи. И так три дня подряд.— На первом турнире попали в топ-40: почти час не выходили с площадки, поймали кураж. А вот в финальной части «Бунтарей коробок» не выиграли ни одного матча.— Это стало неожиданностью для меня. В финальную часть «Ice Kings» попали четыре команды, а мы стали пятыми. Уехали домой расстроенными — ведь двух лучших игроков, которые поедут в Англию, должны были выбрать именно из финалистов. Но спустя неделю мне позвонили из Nike и сказали, что в академию еду я. Подготовку начал сразу.— Сам занимался физической формой: турник, брусья. Бегал по горочкам местного балабановского леса, Страдаловка называется. В свой «Квант» ходил на тренировки. Съездил в Москву, чтобы визу сделать, и через два месяца мы улетели в академию.— Шикарные условия: гостиницы, еда, бассейны, тренажёрный зал… Всё на высшем уровне. Поля — отличные, я такого в КФК не видел. Однажды только играли с «Квантом» против ЦСКА в Ватутинках, в двух матчах три мяча «армейцам» забил.— Три дня тяжёлых тренировок. Сейчас правила отбора очень изменились: два года назад у нас было очень много силовых упражнений, теперь ребята больше работают с мячом. Самое адское упражнение на том отборе — йо-йо. Фишка расположены на расстоянии 20 метров друг от друга, рядом с каждой находится динамик. Когда он пищит, нужно бежать до фишки и обратно, и так пока не кончатся силы. Тогда 17 подходов сумел сделать, сейчас мой лучший результат — 32.— Мы провели игру с командой академии, я даже забил гол. Но на собрании в конце третьего дня объявили список игроков, остающихся в Англии, и я свою фамилию не услышал. Я уехал расстроенный, попытался подать документы в военно-морское училище в Петербурге, но потянул спину и не сдал физкультуру. В итоге решил поступать в Институт образования и науки в Обнинске, чтобы не попасть в армию. Там меня уже внесли в базу данных, мы заплатили деньги, и тут, спустя месяц после отбора звонок…— Да, мама еле успела деньги забрать! У меня, конечно, было предчувствие, что может такое случиться, но о том, что именно я был в резерве и на самом деле понравился тренерам, понятия не имел! Да и таких случаев почти не было.— Через несколько дней после того звонка мы играли с дублем «ПСЖ» во Франции. Сейчас половина того состава регулярно выходит играть за основу, тот же центральный защитник Преснел Кимпебе, вчера дебютировавший в ЛЧ против «Барселоны». Я вышел на замену и отыграл 15 минут.— Академия Nike играет раз в неделю: играли с «Ливерпулем», «Галатасараем», «Лестером», «Норвичем», «Коринтиансом», «Брюгге». В целом не сказал бы, что уровень футболистов из академий топ-клубов выше, чем у игроков команды Академии Nike. Просто там ребята играют по два-три года вместе и отлично друг друга понимают, а у нас состав обновлялся каждые полгода. За сезон 11 ребят подписали профессиональные контракты: кого-то «Лестер» забрал, кто-то уехал на родину в Сидней или Прагу.— Джон Гудман, наш главный тренер, — очень понимающий и открытый человек. Очень важно, что он сам был нападающим, поэтому очень много именно со мной занимался. В академии четыре тренировочных дня из семи: работали и над физикой, и над игровыми компонентам, и над тактикой. Мы жили под Бирмингемом, а тренировались на базе сборной Англии.— Поначалу не понимал почти никого, мог только примерно уловить, что объясняют тренеры, поэтому было тяжело. Но достаточно быстро освоился, во многом благодаря разговорникам, которые подарили в дорогу родители.— Было безумно приятно: родители наконец познакомились с моими тренерами из академии, посмотрели на мою игру вживую. «Открытие Арена» — это самый крутой стадион, на котором я когда-либо играл! Я, кстати, уже был капитаном в двух матчах в Англии.— Ещё как просили, все! Но игра есть игра.— В нашей команде был игрок, который очень давно хотел исполнить одиннадцатиметровой, но даже он взял мяч и отдал его мне. Пробил «паненкой»? Как-то само вышло…— Меня приглашали несколько клубов из ФНЛ, и я выбрал нальчикский «Спартак», у которого сейчас есть небольшие проблемы с нападающими — основной форвард получил травму, второй продолжает восстанавливаться. Как оказалось, тренеры моей новой команды смотрели запись игры с K11 и некоторые другие мои матчи, например с «Лестером».— Здесь футболисты постарше, поэтому немного непривычно. Первые дни было очень тяжело: не привык бегать такое количество кроссов. В Англии тоже приходилось тяжеловато, но не так часто. Впрочем, со временем привык.— Ещё в России отыграл 90 минут против «Алании» на заснеженном поле — для Нальчика редкость. А вчера вышел на 15 минут против «Зенита-2» в Кубке ФНЛ. Теперь жду дебюта в официальных матчах, надеюсь, мне удастся сыграть в стартовом туре после зимней паузы против «Динамо».