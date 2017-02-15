Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Как стать футболистом, не пройдя футбольную школу, — история Академии Nike
Текст: Данила Игнатов

«Если бы не горки в Страдаловке, пошёл бы в армию»

Обычный парень из Балабаново готовился пойти в армию, но попал в английскую академию и подписал профессиональный контракт с клубом ФНЛ.
15 февраля 2017, среда. 16:30. Футбол
Через скаутские программы Nike, ищущие непрофессиональных футболистов по всему миру, прошли тысячи молодых ребят. Многие, как экс-спартаковец Маджид Уорис, с их помощью попали в большие футбольные клубы. Первым россиянином, подписавшим профессиональный контракт после обучения в Академии Nike, стал 19-летний Максим Бойчук, никогда до этого не занимавшийся в футбольных школах. В интервью «Чемпионату» сразу после подписания контракта с нальчикским «Спартаком» из ФНЛ Максим рассказывает о своём пути: от коробки в Балабаново до попадания в профессиональную команду.

>>> «Составить конкуренцию Роналду? Без проблем!»

«В КФК зарплата была 10-15 тысяч рублей, но не платили и её»


— Я просто играл в футбол на улице, ни в каких секциях не занимался, — объясняет Бойчук. — Уже в 11 лет начал играть за родной город Балабаново, а через три года переехал в Обнинск, где попал в «Квант» из КФК. Поначалу к футболу относился не очень серьёзно.

— Но деньги в КФК платили?
— Должны были, но в итоге за полтора года я зарплату ни разу не увидел. Хотя в «Кванте» была зарплата от 10 до 15 тысяч рублей, премиальных не было.

— Как родители относились к увлечению футболом?
— Мой отец, офицер запаса, раньше футбол вообще не воспринимал. Хотел, чтобы я пошёл по его стопам, в Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков. У меня и старший брат его же заканчивает. Если бы не футбол, тоже оказался бы там.

— Потом вы участвовали в нескольких турнирах Nike Most Wanted.
— О ней мне рассказал друг. На первый турнир, «Битву двух столиц», не попал из-за возраста, мне было всего 15. На следующий год поучаствовал сразу в двух — «Бунтари коробок» и «Ice Kings».

— В Москву из Балабаново как добирались?
— Садились на самую первую электричку в 5:30, через два часа были в Москве. Домой возвращались ближе к двум ночи. И так три дня подряд.

— Не зря?
— На первом турнире попали в топ-40: почти час не выходили с площадки, поймали кураж. А вот в финальной части «Бунтарей коробок» не выиграли ни одного матча.

«Поля на базе сборной Англии — космос, в КФК такого нет»


— Зато после второго турнира вас пригласили в футбольную академию в Англии.
— Это стало неожиданностью для меня. В финальную часть «Ice Kings» попали четыре команды, а мы стали пятыми. Уехали домой расстроенными — ведь двух лучших игроков, которые поедут в Англию, должны были выбрать именно из финалистов. Но спустя неделю мне позвонили из Nike и сказали, что в академию еду я. Подготовку начал сразу.

— Как?
— Сам занимался физической формой: турник, брусья. Бегал по горочкам местного балабановского леса, Страдаловка называется. В свой «Квант» ходил на тренировки. Съездил в Москву, чтобы визу сделать, и через два месяца мы улетели в академию.

— Главное впечатление помните?
— Шикарные условия: гостиницы, еда, бассейны, тренажёрный зал… Всё на высшем уровне. Поля — отличные, я такого в КФК не видел. Однажды только играли с «Квантом» против ЦСКА в Ватутинках, в двух матчах три мяча «армейцам» забил.

— Сколько длился отбор в Англии?
— Три дня тяжёлых тренировок. Сейчас правила отбора очень изменились: два года назад у нас было очень много силовых упражнений, теперь ребята больше работают с мячом. Самое адское упражнение на том отборе — йо-йо. Фишка расположены на расстоянии 20 метров друг от друга, рядом с каждой находится динамик. Когда он пищит, нужно бежать до фишки и обратно, и так пока не кончатся силы. Тогда 17 подходов сумел сделать, сейчас мой лучший результат — 32.

«Мама еле успела забрать деньги из института»


— Что было потом?
— Мы провели игру с командой академии, я даже забил гол. Но на собрании в конце третьего дня объявили список игроков, остающихся в Англии, и я свою фамилию не услышал. Я уехал расстроенный, попытался подать документы в военно-морское училище в Петербурге, но потянул спину и не сдал физкультуру. В итоге решил поступать в Институт образования и науки в Обнинске, чтобы не попасть в армию. Там меня уже внесли в базу данных, мы заплатили деньги, и тут, спустя месяц после отбора звонок…

— Из академии?
— Да, мама еле успела деньги забрать! У меня, конечно, было предчувствие, что может такое случиться, но о том, что именно я был в резерве и на самом деле понравился тренерам, понятия не имел! Да и таких случаев почти не было.

— С кем была ваша первая игра за академию?
— Через несколько дней после того звонка мы играли с дублем «ПСЖ» во Франции. Сейчас половина того состава регулярно выходит играть за основу, тот же центральный защитник Преснел Кимпебе, вчера дебютировавший в ЛЧ против «Барселоны». Я вышел на замену и отыграл 15 минут.

— Такие игры часто бывают?
— Академия Nike играет раз в неделю: играли с «Ливерпулем», «Галатасараем», «Лестером», «Норвичем», «Коринтиансом», «Брюгге». В целом не сказал бы, что уровень футболистов из академий топ-клубов выше, чем у игроков команды Академии Nike. Просто там ребята играют по два-три года вместе и отлично друг друга понимают, а у нас состав обновлялся каждые полгода. За сезон 11 ребят подписали профессиональные контракты: кого-то «Лестер» забрал, кто-то уехал на родину в Сидней или Прагу.

— Тренировки такие же тяжёлые, как на отборе?
— Джон Гудман, наш главный тренер, — очень понимающий и открытый человек. Очень важно, что он сам был нападающим, поэтому очень много именно со мной занимался. В академии четыре тренировочных дня из семи: работали и над физикой, и над игровыми компонентам, и над тактикой. Мы жили под Бирмингемом, а тренировались на базе сборной Англии.

— Языковой барьер сильно мешал?
— Поначалу не понимал почти никого, мог только примерно уловить, что объясняют тренеры, поэтому было тяжело. Но достаточно быстро освоился, во многом благодаря разговорникам, которые подарили в дорогу родители.

>>> Как попасть в английскую футбольную академию в Москве

«В Нальчике поначалу было тяжело — не привык бегать столько кроссов»


— В октябре вы вернулись в Россию в качестве капитана Академии Nike, чтобы сыграть против команды K11. Это была разовый случай или вы «капитанили» и до этого?
— Было безумно приятно: родители наконец познакомились с моими тренерами из академии, посмотрели на мою игру вживую. «Открытие Арена» — это самый крутой стадион, на котором я когда-либо играл! Я, кстати, уже был капитаном в двух матчах в Англии.

— Игроки K11 не просили перед матчем на «Открытии» не забивать?
— Ещё как просили, все! Но игра есть игра.

— Поэтому решили пробить пенальти?
— В нашей команде был игрок, который очень давно хотел исполнить одиннадцатиметровой, но даже он взял мяч и отдал его мне. Пробил «паненкой»? Как-то само вышло…

— После матча c K11 у тебя были предложения от профессиональных клубов?
— Меня приглашали несколько клубов из ФНЛ, и я выбрал нальчикский «Спартак», у которого сейчас есть небольшие проблемы с нападающими — основной форвард получил травму, второй продолжает восстанавливаться. Как оказалось, тренеры моей новой команды смотрели запись игры с K11 и некоторые другие мои матчи, например с «Лестером».

— Разница с академией на тренировках есть?
— Здесь футболисты постарше, поэтому немного непривычно. Первые дни было очень тяжело: не привык бегать такое количество кроссов. В Англии тоже приходилось тяжеловато, но не так часто. Впрочем, со временем привык.

— Уже успели проявить себя в новой команде?
— Ещё в России отыграл 90 минут против «Алании» на заснеженном поле — для Нальчика редкость. А вчера вышел на 15 минут против «Зенита-2» в Кубке ФНЛ. Теперь жду дебюта в официальных матчах, надеюсь, мне удастся сыграть в стартовом туре после зимней паузы против «Динамо».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 17
Новости. Футбол
15 февраля 2017, среда
17:31 Месси отменил поездку в Египет после поражения от «ПСЖ»
17:29 Зозуля: если есть вариант вернуться в «Днепр», готов хоть пешком туда идти
17:26 Переговоры «Челси» и Косты о новом контракте находятся в продвинутой стадии
17:15 Агент Петреску: ощущение, что руководство «Кубани» намеренно рушит клуб
17:09 Оздоев будет выступать за «Терек» под 27-м номером
17:06 Моуринью: «МЮ» не может выбирать, играть ему в Лиге Европы или нет
16:58 Петреску обратился в палату по разрешению споров ФИФА в связи с долгом «Кубани»
16:57 Воспитанник английской академии Nike объяснил, почему выбрал «Спартак-Нальчик»
16:54 Рохо сыграет с «Сент-Этьеном», Кэррик и Руни пропустят матч
16:34 «Краснодар-2» — «Факел»: стали известны стартовые составы
16:32 Ван Перси не сыграет против «Краснодара»
16:13 Комитет по этике РФС рекомендовал Слуцкому публично извиниться перед арбитрами
16:05 «Спартак-Нальчик» подписал контракт с воспитанником английской академии Nike
15:51 Гвардиола поддержал игрока «Борнмута» после смерти ребёнка
15:50 «СКА-Хабаровск» разгромил «Мордовию» на Кубке ФНЛ
15:44 Наставник «Рейнджерс» Уорбертон настаивает, что он не подавал в отставку
15:35 Собянин: общественный транспорт будет бесплатным для гостей КК-2017 и ЧМ-2018
15:34 Хавбек «Монако» Бошилья пропустит полгода из-за разрыва крестообразных связок
15:21 Геркус: «Локомотив» не интересовался защитником «Анжи» Шандау
15:15 Фернандо рассказал, как он подшутил над Маурисио
15:13 Гьяна оштрафовали в ОАЭ за необычную причёску
15:00 «Волгарь» — «Спартак-2»: видеотрансляция матча начнётся на «Чемпионате» в 19:00
14:46 Лях подписал контракт с «Анжи»
14:40 «Бавария» отказалась продавать Мюллера в «МЮ» за € 100 млн
14:39 Фернандо: после матчей в Томи и Самаре, где было очень холодно, готов ко всему
14:26 А. Глеб подписал контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона
14:18 2 марта в российский прокат выйдет документальный фильм «Лобановский навсегда»
14:05 В «Баварии» намерены назначить капитаном команды Нойера после Лама
13:52 Пануччи: поставил бы € 1 на «Наполи» и € 100 на «Реал»
13:47 «Мордовия» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы на матч Кубка ФНЛ
13:39 В Италии сообщили, что экс-защитник «Ювентуса» Тудор возглавил «Галатасарай»
13:33 Футболисты «Фенербахче» прибыли в Краснодар
13:32 Хуммельс: Мюллер не нуждается в утешении
13:28 Мухаметшин ведёт переговоры с двумя клубами ФНЛ
13:27 Рамирес: «Краснодар» в матче с «Фенербахче» настроен на позитивный результат
13:13 «Тюмень» одержала вторую победу на Кубке ФНЛ
13:00 Ари не сыграет с «Фенербахче» и может покинуть «Краснодар»
12:52 Шалимов: преимущество «Краснодара» над «Фенербахче» — в первой игре дома
12:45 Измайлов против «Фенербахче» не сыграет, Перейра будет на скамейке
12:43 Турция планирует подать заявку на проведение Евро-2024
12:42 Полиция допросила Марадону, подозреваемого в агрессивном отношении к женщине
12:36 «Реал» — «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
12:28 Гамула: для «Барселоны» отыграть четыре мяча у «ПСЖ» — миссия невыполнимая
12:15 Артуро Видаль: сделаем всё, чтобы последней игрой Лама был финал Лиги чемпионов
12:13 Воспитанники детских домов будут выводить игроков на матчи Кубка конфедераций
Все новости RSS
Как далеко зайдёт "ПСЖ" под началом Эмери в Лиге чемпионов?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+