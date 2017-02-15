«Зачем нам этот садовый гном?» Малыш, который напугает «Реал»

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Скаут НЕК Хенк Грим посмотрел на игрока и удивился: «Зачем нам этот садовый гном?» Он был уверен, что ничего звёздного в Мертенсе не найти.

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Мертенс нечасто замыкает передачи, как наконечник вроде Игуаина или Милика, его идеальный манёвр – получить пас в «зоне 14».

Дрис Мертенс

Дрис Мертенс

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За три с половиной года в Неаполеуже привык к тому, чего от него хотят местные тиффози: «Все болельщики просят меня о двух вещах: первая – выиграть скудетто, вторая – выиграть матч у «Ювентуса» и чтобы я в нём забил». Одну задачу выполнить невероятно сложно — «Ювентус» на дистанции отвык ошибаться, зато вторую Мертенс уже решил. На свой домашний матч с бьянконери Дрис пригласил, своего тренера в бельгийском «Генте». Тренер подумал, что Мертенс его разыгрывает, но игрок «Наполи» оказал Этьену царский приём, дал билеты на матч и вдогонку сказал: «Извините, это меньшее, что я могу сделать».На смартфоне Де Виспелере уже тысячу раз пересмотрен ролик с того матча – Мертенс забивает, голос Неаполязаряжает «Дрис!», горячие тиффози отвечают ему «Мертенс!». Заряжают раз 10 подряд, на «Сан-Паоло» не принято иначе. Этьен часто плачет, пересматривая видео. «Я вообще всегда плачу, когда он забивает… У нас телепатическая связь с ним», – говорит бывший тренер академии «Гента».Де Виспелере – единственный, кто в академии защищал своего шустрого «муравья». У Мертенса были шустрые ноги, порядочный дриблинг, умение работать на поле – всем хорош, кроме своего роста. Сейчас он вытянулся до 169 см, а в 18 лет было и того меньше. Сначала из-за роста его забраковали в академии «Андерлехта», в «Генте» запели ту же песню. У Де Виспелере был один миниатюрный воспитанник, делавший достойную карьеру, – его не браковали. Перед командировкой в первую взрослую команду Этьен решил их познакомить. «Смотри, это Мертенс, он будет продолжать твои традиции, играть, как ты», – сказал Де Виспелере. Мбарк Буссуфа улыбнулся и сказал парню: «Главное – развлекайся на поле».Когда Дрис только начинал дружить с мячом, было не до финтов и развлечений. Он рос в Лёвене, бельгийской университетской столице, вдохновлялся братом, из-за которого и пошёл в футбол (за компанию), и играл в плохих условиях. Летом Мертенс разучивал финты, а с октября поле «Лёвена» превращалось в грязевую ванну – все команды клуба, начиная с 6-летних, тренировались на одном поле. Сейчас поле, где тренировался Дрис, превратилось в регбийное, а раздевалку, где игроки переодевались, снесли, сделали автостоянку. Этьен Де Виспелере рассказывает, что разглядел талант Мертенса ещё тогда.Забавно, но первая взрослая команда Дриса даже не играла на профессиональном уровне. В середине сезона-2005/06 Де Виспелере позвали в «Аалст» из третьего бельгийского дивизиона, первым делом Этьен набрал своему мальчику из академии: «Поехали со мной, это может стать твоим трамплином». Уровень был ужасный – в первый день стало понятно, что на Дриса нет формы подходящего размера, куртку для него сняли с мальчишки из спортшколы. Полугода в деревенской команде Мертенсу хватило, чтобы получить приз лучшему игроку сезона. На матчи приезжал папа, токарь, ему аплодировали: отец того самого Мертенса! Всё-то хорошо, только «Аалст» умудрился улететь из третьей лиги в четвёртую.Малыш вернулся в «Гент», но там снова закрутили старую пластинку: в чемпионате Бельгии тогда был слишком сильный акцент на физику, Мертенсу было тяжело закрепиться. Агент подобрал подходящий вариант – голландский «Апелдорн», опять низшая лига, опять знакомые лужи с грязью. На стадионе «Апелдорна» раскрывался, вместе с Дрисом два года отыгрализ «Вест Бромвича», а тренером был– один из лучших специалистов в голландском футболе по работе с молодёжью (да и не только; он смог заставить забивать даже Дмитрия Булыкина). Беспроигрышная комбинация помогла Мертенсу сорвать джекпот – на третий год, когда «Апелдорн» уже нищал, Дрис был признан лучшим игроком Эрстедивизии, второго голландского дивизиона.Тогда же на Мертенса приехал поглазеть скаут «Неймегена» – как раз в то время НЕК шумел в Кубке УЕФА и побеждал «Спартак» в «Лужниках». Хенк Грим посмотрел на игрока и удивился: «Зачем нам этот садовый гном?» Он был уверен, что ничего звёздного в Мертенсе не найти. Следующие годы изменили отношение к Мертенсу – он шёл к вершине шаг за шагом, его фланг был центром притяжения и в «Утрехте», и в ПСВ, где Дрис должен был заменить Балажа Джуджака. Он был так хорош, что заставлял голландского журналиста отказываться от оскорбительного определения «лепрекон», а Грима – жалеть о своей скаутской промашке.«Из нашего дома открывается вид на море и вулкан Везувий. Когда я просыпаюсь, открываю окно и постоянно говорю: «Как же здорово!». В Неаполе очень красиво, однажды я даже ездил на Везувий и был им очарован. Мне говорили, что здесь будет некомфортно, что Неаполь грязный город с уродской архитектурой и странными людьми. Но здесь всё по-другому, быть может, после карьеры я даже останусь здесь и открою кафе», – говорит Мертенс.Сейчас Дрис любит Неаполь, их любовь взаимна, к нему в гости приезжает так много друзей и родственников, что Мертенсу порой приходится ночевать у товарищей по команде (однажды приехало 14 подруг жены, а Дриса дома приютил Гонсало Игуаин). Но летом 2013-го, когда Рафаэль Бенитес попросил киномагната Де Лаурентиса взять Мертенса вместо Эсекьеля Лавесси, город кипел от недовольства. «Как вы смели купить его?» – критиковали «Наполи» местные тиффози. Ещё бы, за Мертенса отвалили 12 млн евро, а «Ювентус», травмы игроков которого вызывают бум в пиццериях Неаполя, купил Карлоса Тевеса за 10. Вообще-то, за бельгийца тоже отвалили копейки для современного футбола, но надо же эмоциональным южанам вновь сказать, как всё плохо?Удивительно, что ключевым игроком «Наполи» Дрис Мертенс стал именно в нынешнем сезоне. При Маурицио Сарри бельгиец стал эффективнее, тратить меньше минут на гол, но слишком часто исполнял роль джокера – всего 33% матчей Мертенс начинал в старте (у Бенитеса было 57% и 63%). Ещё не проклятый Гонсало Игуаин забивал всё, Хосе Кальехон занимался мощной черновой работой, а между двумя малышами, Дрисом и Лоренцо Инсинье, Сарри чаще выбирал того, что пониже. Так и продолжалось бы в нынешнем сезоне, если бы не несчастный случай – у Аркадиуша Милика порвались «кресты», другого таранного форварда в срочном порядке не нашли, а Маноло Габбьядини оказался непригоден к такой роли.Мертенс тоже долго привыкал играть «ложную девятку», хотя ещё летом Сарри наигрывал Дриса в необычном качестве. Бельгийцу помогла специфика характера: он очень серийный форвард. Прорыв случился после хет-трика «Кальяри» и покера в матче с «Торино», где Мертенс забил четыре мяча на любой вкус – с пенальти, после прострела, со случайным «парашютиком» за спину Харту, как угодно. Семь мячей за две игры подряд в Италии забивал только Гуннар Нордаль в 1950-е, так что Мертенс уже вписал себя в историю. Тот матч с «Торино» точно попал в список самых запоминающихся в жизни Дриса – там же игра сборной Бельгии против Алжира на чемпионате мира, где Мертенс забил один из мячей, и поединок ПСВ – «Хераклес», когда Дрис столкнулся с вратарём и потерял три зуба.В чём секрет игры Мертенса? Будучи ведущим нападающим, он нередко открывается в глубине поля, давая врываться в штрафную Кальехону или кому-то из центральных полузащитников (чаще Диавара или Зелиньскому). Гораздо чаще, чем в штрафной, Дрис орудует в «зоне 14» – если разделить поле на 18 прямоугольников 6х3, то «зона 14» будет прямоугольником перед штрафной, через который строится большинство атак в современном футболе. Мертенс нечасто замыкает передачи, как наконечник вроде Игуаина или Милика, его идеальный маневр – получить пас в той самой «зоне 14», либо с фланга, либо из центра, открывшись между линиями, и ворваться в штрафную площадь. Низкий центр тяжести, техника, быстрые ноги, умение крепко стоять на ногах – всё, что характеризует Мертенса, можно сказать и про другого футболиста с фамилией на букву «М».Идеальный пример гола в текущем сезоне: Мертенс открывается в «зоне 14»……и, получая мяч, оказывается в комфортной позиции для удара.А, есть и ещё два секрета результативности Мертенса. Первый – еда: «Сыр моцарелла – моя сила. Я обжора, ем очень много сыра. Вероятно, в этом кроется секрет моей силы, и отобрать мяч у меня намного сложнее». Второй – воображаемый друг. Вы же видели, как Дрис поднялся с газона, будто бы хватаясь за чью-то руку?Дрис Мертенс нечасто обменивается футболками, так что у одного гвинейского мальчика появился редкий экземпляр. Однажды Мертенс листал «Инстаграм», увидел фотографию National Geographic, где засняли детей на уроке французского языка в гвинейской деревне Мелианду, пострадавшей от лихорадки Эболы. Один из мальчишек сидел в потрёпанной пыльной футболке Мертенса, и бельгийца это впечатлило. Он написал National Geographic и фотографу: «Как мне можно найти этого мальчика? Я хочу подарить ему свою настоящую футболку». С помощью фотографа ученика нашли.Мертенс часто зовёт Этьена Де Виспелере на свои матчи, вероятно, бельгийский тренер, ушедший на пенсию, будет на ответной игре «Наполи» и мадридского «Реала». Вместе с людьми из разных сфер – стилист, рекламщик, продюсер, директор склада – Мертенс создал фонд, протестовавший против продажи родного «Лёвена» китайским владельцам без финансовых гарантий. Бельгийский игрок взбунтовался, предложил найти местных спонсоров, развивать свою академию, а не превращать клуб в притон второсортных легионеров. Продажу «Лёвена» с подачи самого именитого воспитанника удалось отменить.Мечта Дриса Мертенса и его жены – усыновить ребёнка из детского дома. «Мы часто навещаем детей в больницах, но в один день готовы поддержать кого-то из них, взять его в нашу семью. Мы хотим, чтобы кто-то стал своим в этом мире», – говорит Мертенс, часто навещающий неаполитанские детские дома.У маленького мальчика, на котором ставили крест, очень доброе сердце.