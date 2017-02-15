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175 лет назад 2016
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Луи ван Гал
Фото: Reuters
Текст: Михаил Георгиев

«F**k off and die». За что от тренеров требовали извинений

Конфликт с врачом, жёсткий разговор с фанатом, угроза журналисту и другие случаи, когда от тренера требовали извинений.
15 февраля 2017, среда. 20:00. Футбол
Сегодня комитет по этике РФС рекомендовал Леониду Слуцкому публично извиниться перед арбитрами. Причиной тому стала шутка тренера во время интервью. Слуцкий среди прочего сказал, что если человек – арбитр, его уже можно бить, по крайней мере, если это российский арбитр. Вот случаи, за что ещё от тренеров требовали извинений.

Кике Санчес Флорес


В декабре 2016 года «Барселона» победила в дерби со счётом 4:1. После игры главный тренер «Эспаньола»
Кике Санчес Флорес обнял нападающего сине-гранатовых Месси и заявил, что аргентинец является единственным футболистом в мире, который может делать хет-трики в каждом матче. Всё это вызвало гнев фанатов «Эспаньола», которые потребовали от тренера извинений. «Я хвалил Месси без всякого умысла, потому что пытаюсь хорошо относиться ко всем соперникам. Я не хотел создавать какой-то негатив. Если этим я вызвал разочарование среди поклонников «Эспаньола», то прошу прощения, потому что это было не то, что я хотел сделать. Я предан «Эспаньолу» с первого дня, и я благодарен за поддержку, которую я получил от своих болельщиков. Наша цель состоит в том, чтобы сделать своих болельщиков счастливыми. Я чувствую разочарование», – цитирует Флореса Football Espana.

Жозе Моуринью


Португалец – один из самых красноречивых тренеров в мире. После его колких высказываний извинений ждёт почти весь футбольный мир. В том числе экс-врач «Челси» Ева Карнейро, которую Моуринью отстранил от работы в первой команде. Причиной конфликта стала ситуация в матче «Челси» – «Суонси», когда врач выбежала на поле для оказания помощи Азару вопреки желанию португальца. Карнейро потребовала публичных извинений от Моуринью. Само собой, он не стал извиняться, а лишь повторил, что, пока он тренирует «Челси», в медицинском штабе не будет работать Карнейро.

Владимир Вайсс


Сборная Словакии вышла из группы на ЧМ-2010 в ЮАР, но со скрипом, неудачно начав турнир. И после поражения во втором матче от парагвайцев на пресс-конференции Владимир Вайсс был слишком эмоционален, оскорблял журналистов, а одному из них и вовсе угрожал физической расправой. Представители СМИ написали заявление, в котором указали, что тренер должен выполнять свои обязанности без угроз журналистам. В результате тренер перестал общаться со СМИ, а на пресс-конференции приходил уже его помощник Михал Хипп.

Найджел Пирсон


От этого человека извинений требовали неоднократно. Сначала Пирсон пожелал смерти фанату на секторе, который критиковал «Лестер» за последнее место в таблице. Дословно прозвучали следующие слова: «F**k off and die». Затем у этого же тренера произошёл конфликт с журналистом The Wardle Whittell Agency Иэном Бэйкером на пресс-конференции после поражения от «Челси». Хорошо, что Пирсону хватило мужества извиниться за свои слова. «Прошу прощения. Будет правильно извиняться именно перед камерами. Я надеюсь, что это не разрушит наши отношения», – сказал Пирсон.

Луи ван Гал


Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал был возмущён поведением Алексиса Санчеса. По мнению голландца форвард симулировал падение. Голландец позволил себе упасть перед резервным арбитром, пародируя Санчеса. Та ситуация породила множество мемов и стала даже более обсуждаема, чем сама игра. «Это было слишком эмоционально. В тот момент во мне всё кипело. Нельзя так вести себя по отношению к главному арбитру или его помощникам. Когда я не выхожу к бровке – меня критикуют, выхожу – тоже плохо! Хотя, конечно, я поступил неправильно и должен извиниться. Это понравилось фанатам? Пускай так, но они не всегда поступают разумно», – цитирует Луи ван Гала Goal.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Владимир Вайсс Жозе Моуринью Кике Санчес Флорес Луи ван Гал Найджел Пирсон
Новости. Футбол
15 февраля 2017, среда
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