Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Экскурсия по стадиону «Арена ЦСКА»: фото
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Текст: Полина Куимова

Раскачано ли кресло Слуцкого? Первая экскурсия по «Арене ЦСКА»

На «Арене ЦСКА» стартовали экскурсионные туры.
15 февраля 2017, среда. 21:30. Футбол
→ Строительство нового стадиона ЦСКА в Москве завершено. Фоторепортаж

Впервые болельщики посетили стадион ЦСКА 23 августа 2016 года. Традиционная встреча с командой, обычно проходившая в легкоатлетическом манеже, стала особенной: помимо того, что армейцам вручили золотые медали чемпионата России, был презентован стадион. На трибунах присутствовало более восьми тысяч болельщиков.

→ «Армейцы», вы дома! Как ЦСКА презентовал стадион

А сегодня, 15 февраля, на «Арене ЦСКА» стартовали экскурсионные туры. Билеты можно было приобрести на официальном сайте за 400 рублей. Экскурсии будут проводиться в определенные дни, так что лучше заранее
смотреть расписание на сайте.

Тур по арене начинается с небольшой исторической справки.

— В 1994 году стадион был закрыт в связи с несоответствием требованиям безопасности. Но деревянные скамейки заменили на пластиковые кресла, поле обнесли металлическим забором, и в 1997 году команда снова начала играть на родной арене. Но в 2000-м стадион снова закрыли, и на этот раз — окончательно. Его снесли, а площадку очистили, чтобы здесь же построить новую арену, — рассказывает экскурсовод.
Фото: Полина Куимова, "Чемпионат"
22 апреля 2005 года между ПФК ЦСКА и Министерством обороны был заключён договор о строительстве нового стадиона, но только спустя два года на 3-й Песчаной улице был заложен первый камень будущей арены. Кстати, в торжественной церемонии участвовал тот, кто уже успел забить на новой арене – это нападающий Федя Чалов. Тогда ему было 9 лет.

Следующий «экспонат» — это танк, раскрашенный в традиционные цвета ЦСКА. Оказывается, он пользуется огромной популярностью у молодожёнов, которые приезжают на стадион на свадебные экскурсии.

— Танк нам был подарен после того, как завершилось строительство. Примечательно, что это первый советский танк, оснащенный противоатомной защитой, — рассказывает экскурсовод.

Пока что на территории стадиона любоваться больше не на что, поэтому все скорее бегут внутрь.

— Сейчас в раздевалку пойдем, вот там классно будет! Хочу посидеть на месте Акинфеева, — слышится из толпы.
Фото: Полина Куимова, "Чемпионат"
Раздевалка ЦСКА действительно впечатляет: большая, светлая, да и место каждого игрока обозначено его фотографией и номером. В общем, красота.

— Второе место… там Траоре был, да? – внезапно задаёт вопрос девушка из толпы болельщиков.

— Да, откуда вы знаете? – удивляется экскурсовод.

— Просто оно пустует. Да и я помню по видео, на котором Дед Мороз подарки дарит…

— Ха, да у нас тут много пустующих мест. Удивительно, что вы заметили!

Наконец, проходим путь футболистов и выходим на поле.
Фото: Полина Куимова, "Чемпионат"
— Поле – это наша гордость. Полностью срезается плодородный слой, наверх поднимаются искусственные волокна, включается подогрев…После этого кладется новый плодородный слой, сеется трава и все это поливается. Можете посмотреть, скоро матч, а поле в хорошем состоянии. К 4 марта оно точно будет готово!
Во время экскурсии можно сделать фотографии в креслах, где во время матчей располагается команда. Cегодня без шутников не обошлось:

— А кресло, на котором сидел Слуцкий, раскачано?!

— Их постоянно проверяют, так что вряд ли.
Многих болельщиков интересует, будут ли экскурсии в «золотой» башне. Оказываются, они все-таки планируются. Ориентировочно – через месяц-полтора.

— Своими очертаниями башня напоминает Кубок УЕФА, нашу самую главную победу, — рассказывает экскурсовод. — Есть такая история: в 2005 году тренерский состав и команда приехали на приём к мэру Москвы Лужкову, привезли кубок УЕФА, а сверху положили мяч с автографом. Юрию Михайловичу это запомнилось и, когда проектировали стадион, он предложил на крыше этой башни положить шар в виде футбольного мяча. Но, к сожалению, это был очень дорогостоящий и сложно выполнимый проект.

На этом экскурсия не закончилась: болельщикам также показали места работы журналистов и VIP-ложи. Финальной точкой сегодняшнего тура стало вручение подарков – клубных программок.
Фото: Полина Куимова, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ПФК ЦСКА Фото
Новости. Футбол
15 февраля 2017, среда
21:36 Концедалов и Тимошин пополнили состав «Балтики»
21:23 Марадона: никто не смог мне объяснить причины этого шоу в СМИ
21:16 Иванович: за это время сделал всё, чтобы адаптироваться к команде
21:14 РФС отклонил ходатайство директора «Луча-Энергии» об отстранении от футбола
21:08 Комбаров пропустит матч «Спартак» — «Олесунн»
21:01 Моуринью: мама Погба хочет ничью
20:58 Гол Мелкадзе на 91-й минуте спас «Спартак-2» от поражения в матче с «Волгарём»
20:50 «Урал» соберёт команду фанатов, которые сыграют против основного состава клуба
20:30 FA оштрафовала Билича и его помощника на £ 8 тыс. каждого
20:15 Дисквалификация ван Перси за неспортивное поведение сокращена с 3 до 2 матчей
20:14 Нападающий «Томи» Кудряшов принял участие в тренировке «Крыльев Советов»
20:12 Нигматуллин: у «Арсенала» есть определённый потолок, «Бавария» выиграет 1:0
20:11 Болельщики «Барселоны» оскорбили Андре Гомеша
19:56 Дибала сообщил, что близок к подписанию нового контракта с «Ювентусом»
19:56 «Картахена» — ЦСКА: прямая трансляция товарищеского матча
19:55 Тренер «Спарты»: у «Ростова» есть игроки, которых я пригласил бы в свою команду
19:35 Караваев: «Ростов» — очень хорошая команда, но «Спарта» должна побеждать
19:34 «Олд Траффорд» стал свидетелем предложения руки и сердца
19:24 Шешуков подписал с «Балтикой» контракт до конца сезона
19:21 Неймар: шансы «Барселоны» в ЛЧ составляют 1 %, остальные 99 % — вера
19:20 Данильянц: отпустили Эззатоллахи и Григорьева, чтобы они получали практику
19:10 «Волгарь» — «Спартак-2»: стали известны стартовые составы на матч Кубка ФНЛ
18:58 «Динамо» в контрольном матче проиграло «Торпедо» из Кутаиси
18:57 А. Кержаков рассчитывает сыграть в ответном матче «Зенита» с «Андерлехтом»
18:56 Адвокат: мне непонятно, почему в Европе недооценивают российский чемпионат
18:50 Созину запретили комментировать в СМИ работу комитета по этике РФС
18:41 Веркотерен: без Халка «Зенит» уже не та команда, у «Андерлехта» есть шансы
18:30 «Галатасарай» официально объявил о назначении Тудора на пост главного тренера
18:28 Лучшая футболистка 2016 года Карли Ллойд подписала контракт с «Манчестер Сити»
18:26 «Факел» со счётом 8:3 обыграл «Краснодар-2» в матче Кубка ФНЛ
18:24 Калачёв: «Ростов» подходит к матчам со «Спартой» в хорошем состоянии
18:21 Нойштедтер: хочу показать Черчесову, что могу выступать на достойном уровне
18:12 А. Бутенко: извинения Слуцкого? Мне тоже случалось извиняться за плоские шутки
18:10 Оланаре выйдет в стартовом составе ЦСКА в матче с «Картахеной»
18:05 Нойштедтер: «Фенербахче» надо уехать из Краснодара с хорошим результатом
18:01 Азмун: я счастлив в «Ростове», а в «Ливерпуле» мог бы испортить свою карьеру
17:58 Данильянц: боль не оставляет Джанаева
17:47 Защитники Аппиа и Мбоджи не помогут «Андерлехту» в первом матче с «Зенитом»
17:42 Джеррард сыграет за «Ливерпуль» на «Энфилде» в благотворительном матче
17:31 Месси отменил поездку в Египет после поражения от «ПСЖ»
17:29 Зозуля: если есть вариант вернуться в «Днепр», готов хоть пешком туда идти
17:26 Переговоры «Челси» и Косты о новом контракте находятся в продвинутой стадии
17:15 Агент Петреску: ощущение, что руководство «Кубани» намеренно рушит клуб
17:09 Оздоев будет выступать за «Терек» под 27-м номером
17:06 Моуринью: «МЮ» не может выбирать, играть ему в Лиге Европы или нет
Все новости RSS
Как далеко зайдёт "ПСЖ" под началом Эмери в Лиге чемпионов?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+