Раскачано ли кресло Слуцкого? Первая экскурсия по «Арене ЦСКА»

Впервые болельщики посетили стадион ЦСКА 23 августа 2016 года. Традиционная встреча с командой, обычно проходившая в легкоатлетическом манеже, стала особенной: помимо того, что армейцам вручили золотые медали чемпионата России, был презентован стадион. На трибунах присутствовало более восьми тысяч болельщиков.
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А сегодня, 15 февраля, на «Арене ЦСКА» стартовали экскурсионные туры. Билеты можно было приобрести на официальном сайте за 400 рублей. Экскурсии будут проводиться в определенные дни, так что лучше заранее смотреть расписание на сайте.
Тур по арене начинается с небольшой исторической справки.
— В 1994 году стадион был закрыт в связи с несоответствием требованиям безопасности. Но деревянные скамейки заменили на пластиковые кресла, поле обнесли металлическим забором, и в 1997 году команда снова начала играть на родной арене. Но в 2000-м стадион снова закрыли, и на этот раз — окончательно. Его снесли, а площадку очистили, чтобы здесь же построить новую арену, — рассказывает экскурсовод.
22 апреля 2005 года между ПФК ЦСКА и Министерством обороны был заключён договор о строительстве нового стадиона, но только спустя два года на 3-й Песчаной улице был заложен первый камень будущей арены. Кстати, в торжественной церемонии участвовал тот, кто уже успел забить на новой арене – это нападающий Федя Чалов. Тогда ему было 9 лет.
Фото: Полина Куимова, "Чемпионат"
Следующий «экспонат» — это танк, раскрашенный в традиционные цвета ЦСКА. Оказывается, он пользуется огромной популярностью у молодожёнов, которые приезжают на стадион на свадебные экскурсии.
— Танк нам был подарен после того, как завершилось строительство. Примечательно, что это первый советский танк, оснащенный противоатомной защитой, — рассказывает экскурсовод.
Пока что на территории стадиона любоваться больше не на что, поэтому все скорее бегут внутрь.
— Сейчас в раздевалку пойдем, вот там классно будет! Хочу посидеть на месте Акинфеева, — слышится из толпы.
Раздевалка ЦСКА действительно впечатляет: большая, светлая, да и место каждого игрока обозначено его фотографией и номером. В общем, красота.
Фото: Полина Куимова, "Чемпионат"
— Второе место… там Траоре был, да? – внезапно задаёт вопрос девушка из толпы болельщиков.
— Да, откуда вы знаете? – удивляется экскурсовод.
— Просто оно пустует. Да и я помню по видео, на котором Дед Мороз подарки дарит…
— Ха, да у нас тут много пустующих мест. Удивительно, что вы заметили!
Наконец, проходим путь футболистов и выходим на поле.
— Поле – это наша гордость. Полностью срезается плодородный слой, наверх поднимаются искусственные волокна, включается подогрев…После этого кладется новый плодородный слой, сеется трава и все это поливается. Можете посмотреть, скоро матч, а поле в хорошем состоянии. К 4 марта оно точно будет готово!
Фото: Полина Куимова, "Чемпионат"
Во время экскурсии можно сделать фотографии в креслах, где во время матчей располагается команда. Cегодня без шутников не обошлось:
— А кресло, на котором сидел Слуцкий, раскачано?!
— Их постоянно проверяют, так что вряд ли.
Многих болельщиков интересует, будут ли экскурсии в «золотой» башне. Оказываются, они все-таки планируются. Ориентировочно – через месяц-полтора.
— Своими очертаниями башня напоминает Кубок УЕФА, нашу самую главную победу, — рассказывает экскурсовод. — Есть такая история: в 2005 году тренерский состав и команда приехали на приём к мэру Москвы Лужкову, привезли кубок УЕФА, а сверху положили мяч с автографом. Юрию Михайловичу это запомнилось и, когда проектировали стадион, он предложил на крыше этой башни положить шар в виде футбольного мяча. Но, к сожалению, это был очень дорогостоящий и сложно выполнимый проект.
На этом экскурсия не закончилась: болельщикам также показали места работы журналистов и VIP-ложи. Финальной точкой сегодняшнего тура стало вручение подарков – клубных программок.
Фото: Полина Куимова, "Чемпионат"