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175 лет назад 2016
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Лига чемпионов. «Реал» – «Наполи» – 3:1
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Подрезали крылья. Как «Реал» переиграл «Наполи»

У «Наполи» осталась маленькая надежда на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, но после «минус 2» в Мадриде выйти будет очень сложно.
16 февраля 2017, четверг. 00:55. Футбол

Зидан тактически переиграл Сарри


По Сети перед матчем гулял любопытный флэшбек: в 1998-м Зинедин Зидан выигрывал чемпионат мира, а Маурицио Сарри работал банковским клерком. Тогда между ними была пропасть, в очном противостоянии – тоже. Сарри сам в этом виноват – в главном матче неаполитанской карьеры он, вечный
приверженец своей философии, отказался играть от себя. «Наполи» передвинул глубоко вниз линию обороны, ходил в атаку малым числом, а осмелел и взялся контролировать мяч лишь после 1:3, когда счёт более-менее устраивал Мадрид. До этого, между 1:1 и 1:3, неаполитанцы угодили в пропасть, не зная, что делать, не понимая, в какой футбол играть.

Зинедин Зидан, в отличие от Сарри, все свои тесты и эксперименты провёл в январе, когда «Реал» захлестнула победная эйфория и череда травм. Единственное, что нельзя было предсказать наверняка – появление Хамеса на правом крыле атаки. Колумбиец оправдал доверие тренера: Хамес отыграл не выдающийся матч, но был неплох и здорово занимался черновой работой. До Зидана было сложно представить, что Хамес примет такую роль и не станет тянуть одеяло на себя.

«Наполи» оторвали крылья


Обычно главное оружие «Наполи» Сарри – бешеная скорость. Над травмой крестообразных связок Аркадиуша Милика поплакали, а потом подумали, что сразу три быстрых маневренных нападающих – ещё лучше, чем два. Лоренцо Инсинье придаёт динамики левому флангу, Хосе Кальехон бегает справа, а Дрис Мертенс двигается везде: ему даже не нужно постоянно гостить в штрафной площадке, чтобы быть самым опасным игроком «Наполи».

Но в Мадриде «Наполи» играл в очень непривычный для себя футбол. Поначалу у Гамшика, Зелиньски и Диавара проходил жёсткий прессинг в центре поля, благодаря которому итальянцы выходили в атаки с численным преимуществом, однако там всё портили ключевым пасом. Когда забил «Реал», вся смелость «партенопейцев» кончилась – так глубоко «Наполи» Сарри, всегда играющий от себя, в нынешнем сезоне ещё не опускался.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
15 февраля 2017, среда. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
3 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 – Инсинье – 8, 1:1 – Бензема – 18, 2:1 – Кроос – 49, 3:1 – Касемиро – 54
Использовать своё оружие «Наполи» удалось лишь однажды, в дебюте матча. Гамшик вырезал умную передачу вразрез, Лоренцо Инсинье получил возможность убежать от центра поля на рандеву с вратарём, но вместо этого решил пульнуть метров с 30, увидев, что Кейлор Навас далековато вышел из ворот. Удар получился точнейшим, в самый угол, но лишь при 1:3 «Наполи» вновь стал что-то создавать за счёт своих быстрых ног.

Не стреляйте в Бензема


«Реал Мадрид» – исключительная команда в своих ожиданиях. Проиграл дважды подряд – освистан. Поздравил Неймара с днём рождения, как Марсело – встречен без должного тепла. Отыграл без голов 6 матчей подряд – получай новую порцию ненависти и шутки про кумовство Зинедина Зидана. Карим Бензема уже давно привык, что его намного чаще критикуют, чем хвалят, и после матча с «Наполи» он вновь будет читать упрёки в свой адрес. Завалил свидание с Рейной в конце первого тайма, красиво подсёк мяч и попал в штангу, а не в ворота – как мог?

Разумеется, на фоне негодования забывается, что Бензема – традиционно один из лучших нападающих мира по конвертации ударов в голы (мы уже рассказывали об этом на примере Эдинсона Кавани – форварды, создающие более опасные моменты в меньшем количестве, критикуются за промахи сильнее тех, кто бил, бьёт и будет бить). Никто потом не вспомнит, что Бензема традиционно здорово отходил за мячом в глубину. Своим умным пасом Карим придумал одну из самых ярких атак первого тайма – помог Луке Модричу сделать «стеночку», Модрич вывел на ворота Роналду, и удивительно, как Криштиану не забил с достойной позиции.

И мало кто признает, что гол Бензема помог «Реалу» прийти в себя. Француз избежал офсайдной ловушки, перехитрив Кулибали, влез в защитный бутерброд между Хюсаем и Альбиолем, и замкнул классную подачу с фланга Карвахаля – правый защитник вложил мяч Бензема точно в голову. Гол вернул «Реал» из состояния «Что это было?», к перерыву «сливочные» настреляли 11 ударов против 2 у «Наполи», а сам Бензема двигался по всему фронту атаки и играл максимально полезно. Неужели этого недостаточно, чтобы снова избегать критики?

Касемиро снова доказал свою важность


У Касемиро получился лучший гол за мадридский «Реал» – он здорово поймал мяч на ногу и с лёта жахнул в дальний угол, как истинный бразилец, – но это лишь одна часть доказательства, насколько 14-й номер важен для «Реала» Зидана. Зизу учился играть без Касемиро, когда бразилец попал в лазарет, но даже Матео Ковачич, перестроившийся ради команды, не выжигает мячи так, как Касемиро – он отбирает не только в центре, но и на фланге, где постоянно здорово страхует Карвахаля.

Гол Касемиро тоже вытекал из логики событий. Когда «Реал» позиционно атаковал, «Наполи» слишком глубоко вжимался в свою штрафную, хотя банально не умеет так играть. Состав полузащиты, которой нужно собирать подборы вокруг штрафной, тоже обнажает это неумение: Гамшик и Зелиньски – переученные «десятки», больше работающие в атаке, Диавара пока не хватает позиционного чутья. На подборах тройка полузащитников «Наполи» играла плохо, и Касемиро воспользовался их слабостью. Дальний удар с подбора у Касемиро удался что надо.

Криштиану снова был хорош


Главная картинка матча «Реала» и «Наполи» – дриблинг Криштиану Роналду, на который легко покупается Калиду Кулибали, лучший защитник неаполитанцев. После финта была классная передача на линию штрафной Тони Кроосу, тоже сделавшему всё по науке – так Мадрид организовал победный мяч. До «Наполи» Роналду забивал трижды кряду, Пепе Рейне не забил, но провёл качественный матч. Он создал гол для Крооса, три момента для Бензема, мог забить и сам – подвела точность. Криштиану не отметился в протоколе, однако здорово поработал на команду. И это ещё одна вещь, за которую Зидана можно лишь похвалить.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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