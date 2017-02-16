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175 лет назад 2016
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Лига чемпионов. «Бавария» — «Арсенал» — 5:1
Фото: Reuters
Текст: Антон Михашенок

Красная жара. «Бавария» уничтожила «Арсенал» за 10 минут

Второй матч в этом противостоянии можно не проводить: «Арсенал» после отличного первого тайма самоустранился в момент.
16 февраля 2017, четверг. 01:05. Футбол
Арсен Венгер специально к матчу с «Баварией» подготовил тактический сюрприз. «Арсенал» вышел играть в четыре защитника, четыре полузащитника и с Алексисом Санчесом в роли чистого нападающего, а Месуту Озилу Венгер отвёл роль второго форварда. Идея заключалась в том, что Санчес будет глубоко удерживать центральных защитников, а Озил получит пространство и свободу при движении вперед. За первый тайм это решение напрямую оправдалось дважды: из-за разрыва в линиях Матсу Хуммельсу пришлось фолить на Санчесе и садиться на жёлтую карточку, а через несколько минут дриблинг Озила привёл к быстрой вертикальной атаке, после которой лондонцы выиграли подбор с ударом Гранита Джаки. Оба момента завершились попаданиями в створ.

«Арсенал» в целом оказался сильнее Мюнхена в первые 45 минут, что уже можно было считать небольшой
сенсацией. Если отбросить из игры первые 15 минут, в течение которых гости несколько раз панически отбивали мяч к центру поля, даже не стараясь его сохранить, и в итоге получили гол после запатентованного Арьеном Роббеном удара, можно сказать, что англичане играли и вовсе идеально. Венгер сдвоил фланги (это абсолютно вырубило из игры Дугласа Косту), и, справившись с давлением на свой проблемный левый фланг, «Арсенал» почувствовал, что может играть по выбранному плану. Ответный гол получился странным, но он всё же случился. После стандарта у ворот Нойера Косельни грамотно подставился под неуклюже выставленную ногу Левандовски, и Милорад Мажич назначил пенальти. Санчес пробил отвратительно, но мяч отскочил прямо перед вратарем, и чилиец разобрался в стрессовой ситуации лучше остальных — 1:1!

Однако даже после гола «Арсенал» не остановился и продолжил создавать неплохие подходы через центральную зону. На перерыв гости могли уйти, имея преимущество в счёте, но уже в компенсированное к тайму время Нойер выручил команду. А дальше оказалось, что для гостей счёт 0:1 к перерыву был бы лучше, чем 1:1, — так сохранялась максимальная концентрация.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
15 февраля 2017, среда. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
5 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 – Роббен – 11, 1:1 – Санчес – 30, 2:1 – Левандовски – 53, 3:1 – Алькантара – 56, 4:1 – Алькантара – 63, 5:1 – Мюллер – 88
У Мюнхена была своя история. Вчера в Лиссабоне Пьер-Эмерик Обамейянг выдал за «Боруссию» худшую игру года, а сегодня ему должен был ответить другой топ-бомбардир Бундеслиги — Роберт Левандовски. И поляк начал старательно: Обамейянг дважды в отличных ситуациях пробил выше ворот, а затем ещё и не реализовал пенальти, а Левандовски дважды, после крутых передач Видаля и Алабы, пробил выше и привёз пенальти. Разница между ними заключалась в том, что габонца Томас Тухель снял с игры сразу после пенальти, а Карло Анчелотти дал своему нападающему ещё один шанс. И тот его реализовал.

Англичане начали тайм с удара, который станет последним для них в матче, а затем за 30 секунд получили повреждения Косельни и Оспина. Колумбийский вратарь продолжить игру сумел, а капитана Венгеру пришлось менять. И после длительной паузы случилось то, что происходило с «Арсеналом» в этом сезоне уже не раз: в один момент команда встала как вкопанная в газон. Роббен с Ламом легко разорвали фланг, и обычная подача к линии вратарской привела к тому, что Левандовски завис в воздухе, а Оспина обыграл на противоходе сам себя — 2:1. Проходит 150 секунд, и чумовая передача Левандовски пяткой заставляет Алькантару, как честного человека, забить — 3:1.

Чем дальше шло время, тем больше игра напоминала легендарный матч Мюнхена с «Вольфсбургом», когда гости не использовали свои моменты в первом тайме, а после перерыва были размозжены об стену Левандовски, который начал забивать почти ежесекундно. Вот «Бавария» требует пенальти за игру рукой (пенальти был), вот Оспина тащит нереальный мяч после удара Хави Мартинеса головой в упор, вот попадание в каркас, вот падение озверевшего Левандовски в штрафной… Окончательно убивающий интригу в противостоянии гол становился делом времени и случился после углового. Мяч запрыгал по штрафной, как в пинболе, отскочил к Алькантаре, тот разумно пробил по ногам, и рикошет сделал Оспину статистом. 4:1, три гола за десять минут, и всё стремительно становится ясно.

Впрочем, «Бавария» останавливаться явно не собиралась, добивая беспомощно оглядывающихся друг на друга англичан. Полтора десятка ударов за тайм и 75% владения мячом — и весь победоносно смотревшийся план Венгера полетел к чертям. Когда же на поле выше Томас Мюллер, испытывающий проблемы в последние несколько месяцев, единственной задачей Мюнхена стало дать своему тотемному игроку забить. Окслейд-Чемберлен, пустившийся в дриблинг у своей штрафной под самый свисток, любезно помог хозяевам: англичане потеряли мяч, «Бавария» издевательски перекатывала его по штрафной, а Мюллер из открытой позиции упаковал мяч в угол. 5:1 — и в день ответных матчей нейтральные болельщики могут спокойно смотреть матч в Неаполе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Бавария
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