Красная жара. «Бавария» уничтожила «Арсенал» за 10 минут

специально к матчу с «Баварией» подготовил тактический сюрприз. «Арсенал» вышел играть в четыре защитника, четыре полузащитника и св роли чистого нападающего, аВенгер отвёл роль второго форварда. Идея заключалась в том, что Санчес будет глубоко удерживать центральных защитников, а Озил получит пространство и свободу при движении вперед. За первый тайм это решение напрямую оправдалось дважды: из-за разрыва в линияхпришлось фолить на Санчесе и садиться на жёлтую карточку, а через несколько минут дриблинг Озила привёл к быстрой вертикальной атаке, после которой лондонцы выиграли подбор с ударом. Оба момента завершились попаданиями в створ.«Арсенал» в целом оказался сильнее Мюнхена в первые 45 минут, что уже можно было считать небольшойсенсацией. Если отбросить из игры первые 15 минут, в течение которых гости несколько раз панически отбивали мяч к центру поля, даже не стараясь его сохранить, и в итоге получили гол после запатентованногоудара, можно сказать, что англичане играли и вовсе идеально. Венгер сдвоил фланги (это абсолютно вырубило из игры), и, справившись с давлением на свой проблемный левый фланг, «Арсенал» почувствовал, что может играть по выбранному плану. Ответный гол получился странным, но он всё же случился. После стандарта у ворот Нойера Косельни грамотно подставился под неуклюже выставленную ногу Левандовски, и Милорад Мажич назначил пенальти. Санчес пробил отвратительно, но мяч отскочил прямо перед вратарем, и чилиец разобрался в стрессовой ситуации лучше остальных — 1:1!Однако даже после гола «Арсенал» не остановился и продолжил создавать неплохие подходы через центральную зону. На перерыв гости могли уйти, имея преимущество в счёте, но уже в компенсированное к тайму время Нойер выручил команду. А дальше оказалось, что для гостей счёт 0:1 к перерыву был бы лучше, чем 1:1, — так сохранялась максимальная концентрация.У Мюнхена была своя история. Вчера в Лиссабоневыдал за «Боруссию» худшую игру года, а сегодня ему должен был ответить другой топ-бомбардир Бундеслиги —. И поляк начал старательно: Обамейянг дважды в отличных ситуациях пробил выше ворот, а затем ещё и не реализовал пенальти, а Левандовски дважды, после крутых передач Видаля и Алабы, пробил выше и привёз пенальти. Разница между ними заключалась в том, что габонца Томас Тухель снял с игры сразу после пенальти, а Карло Анчелотти дал своему нападающему ещё один шанс. И тот его реализовал.Англичане начали тайм с удара, который станет последним для них в матче, а затем за 30 секунд получили повреждения. Колумбийский вратарь продолжить игру сумел, а капитана Венгеру пришлось менять. И после длительной паузы случилось то, что происходило с «Арсеналом» в этом сезоне уже не раз: в один момент команда встала как вкопанная в газон. Роббен с Ламом легко разорвали фланг, и обычная подача к линии вратарской привела к тому, что Левандовски завис в воздухе, а Оспина обыграл на противоходе сам себя — 2:1. Проходит 150 секунд, и чумовая передача Левандовски пяткой заставляет, как честного человека, забить — 3:1.Чем дальше шло время, тем больше игра напоминала легендарный матч Мюнхена с «Вольфсбургом», когда гости не использовали свои моменты в первом тайме, а после перерыва были размозжены об стену Левандовски, который начал забивать почти ежесекундно. Вот «Бавария» требует пенальти за игру рукой (пенальти был), вот Оспина тащит нереальный мяч после удараголовой в упор, вот попадание в каркас, вот падение озверевшего Левандовски в штрафной… Окончательно убивающий интригу в противостоянии гол становился делом времени и случился после углового. Мяч запрыгал по штрафной, как в пинболе, отскочил к Алькантаре, тот разумно пробил по ногам, и рикошет сделал Оспину статистом. 4:1, три гола за десять минут, и всё стремительно становится ясно.Впрочем, «Бавария» останавливаться явно не собиралась, добивая беспомощно оглядывающихся друг на друга англичан. Полтора десятка ударов за тайм и 75% владения мячом — и весь победоносно смотревшийся план Венгера полетел к чертям. Когда же на поле выше, испытывающий проблемы в последние несколько месяцев, единственной задачей Мюнхена стало дать своему тотемному игроку забить. Окслейд-Чемберлен, пустившийся в дриблинг у своей штрафной под самый свисток, любезно помог хозяевам: англичане потеряли мяч, «Бавария» издевательски перекатывала его по штрафной, а Мюллер из открытой позиции упаковал мяч в угол. 5:1 — и в день ответных матчей нейтральные болельщики могут спокойно смотреть матч в Неаполе.